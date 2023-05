Películas que se resisten al olvido

Tras el cierre paulatino de salas de proyección en nuestra ciudad -este mes hemos asistido a las exequias de los Multicines El Muelle y hace tres años al anunciado cerrojazo del viejo y añorado Monopol- los responsables de los únicos espacios que hoy sobreviven a este desdichado final merced a la generosidad de algunos colectivos independientes o por mor de algunas iniciativas públicas, se reinventan continuamente ante la rutinaria y avasalladora oferta que nos proponen diariamente las grandes superficies, afrontando este penoso escenario cultural a base de mucha imaginación y grandes dosis de voluntarismo, como la única fórmula posible que nos permite armar proyectos cinematográficos con cierto decoro intelectual, como el que nos ofrece, a partir del próximo día 18 de mayo, el Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual en colaboración con una selecta troupe de cineastas canarios, cuyo compromiso ha sido señalar dos de los filmes que más han influido en sus respectivas carreras profesionales y construir con ellos un ciclo de películas sembrado, como no podría ser de otra manera, de auténticas joyas del Séptimo Arte.

Pues bien, con la proyección de Rashomon (Rashomon, 1950), la obra maestra del realizador japonés Akira Kurosawa, ganadora del Leon de Oro de Venecia y del Oscar a la Mejor Película Extranjera, arrancará este sábado -a las 19,00 horas- La película que me hubiera gustado hacer, una extensa y original retrospectiva, centrada en un puñado de películas elegidas al azar por doce de los más acreditados cineastas de nuestro archipiélago y que atienden, como queda bien patente en las palabras de presentación de este ciclo, a criterios estrictamente personales de cada cineasta seleccionado. Al término de las proyecciones, que se prolongarán hasta el cuatro de enero de 2024, se desvelarán las razones por las cuales se han elegido determinados títulos y no otros en este extraño aunque expectante reto al que, a partir del sábado, se enfrentará parte de la créme de nuestra cantera cinematográfica frente a un público presumiblemente interesado en debates de este calado.

De ahí que entre los títulos aportados, que serán presentados, entre otras figuras de la cinematografía isleña, por Macu Machín, Maria Miró, Elio Quiroga, Alba González, Félix Sabroso, Dácil Manrique, Maria Miró y David Pantaleón, figuren tanto producciones canónicas de corte clásico, como Ginger y Fred (Ginger&Fred, 1985), de Federico Fellini, El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard, 1950), de Billy Wilder, Doce hombres sin piedad (12 Angry Men, 1957), de Sidney Lumet, El dinero (L´Argent, 1983), de Robert Bresson, Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941), de Orson Welles o El ángel exterminador (1962), de Luis Buñuel.

Y como grandes obras de referencia en el ámbito del cine contemporáneo se incluyen, entre otras, la producción francesa Los espigadores y las espigadoras (Les graneurs et la glaneuse, 2000), de Agnès Varda, la argentina La ciénaga (200l), de Lucrecia Martel, la turca Sommeil d´hiver ( Kis Uykusu, 2014), de Nuri Bilge Ceylan, la austriaca Funny Games (Funny Games, 1997), de Michael Haneke, o Tropical Malady (Sud pralad, 2004), el trabajo más galardonado del afamado cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul, faro que aún ilumina la trayectoria profesional de decenas de cineastas independientes de todo el mundo.

Rashomon y 12 hombres sin piedad (18 y 25 de mayo), los dos primeros títulos que encabezan el ciclo, representan la opción más personal para el también guionista y escritor Armando Ravelo (40 años) autor, entre otros interesantes trabajos, de La piel del volcán (2021) y Érase una vez en Canarias (2023), y ganador, asimismo, del Premio a la Mejor Película Española en el Festival de Cine Independiente de Sevilla. Por su parte, Juan Carlos Falcón (54 años), titular de uno de los currículos más internacionales de la cinematografía isleña, en el que se incluye el Premio al Mejer Director en CD Film Festival de Palm Springs con People You May Know (2015) y su aplaudido debut en el largometraje con La caja (2007), inspirada en la novela Nos dejaron el muerto, de Victor Ramírez, se inclinó por Ciudadano Kane y El crepúsculo de los dioses (15 y 22 de junio), dos piezas inseparables de la mayoría de las listas que agrupan, desde hace décadas, a los mejores filmes de la historia.

Las películas escogidas por Dácil Manrique de Lara (47 años), experta en el campo del documental, terreno en el que ha cosechado, entre otros galardones, el Segundo Premio en el Festival de Cine de Bagdad, son: Un profeta (Un prophète, 2009), de Jacques Audiard, Premio BAFTA a la Mejor Película en habla no inglesa y Los espigadores y la espigadora (6 y 6 y 13 de julio), Premio al Mejor Documental en el décimo tercera edición de los Premios del Cine Europeo. Alba González (34 años), actual directora gerente de CIMA, el colectivo nacional de mujeres cineastas, y autora de tres largometrajes, fue distinguida con la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz de reparto (Silvia Maya) y con el Premio a la Mejor Opera Prima en el Festival de Málaga por Julie (2016), obteniendo el Premio Richard Leacock a la Mejor Película en los Premios Canarias Cinema del Festival de Las Palmas. En su caso, su participación consistirá en la presentación de dos de sus títulos favoritos: La ciénaga y Winter Sleep (20 y 27 de julio).

Félix Sabroso (58 años) autor, junto a la fallecida Dunia Ayaso, de comedias de éxito nacional como Los años desnudos (2008), Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí (1997), Chuecatown (2007) o El tiempo de los monstruos (2016), se ocupará de presentar La gran belleza (Le grande belleza, 2013), Oscar a la Mejor Película Internacional, de Paolo Sorrentino, y Ginger y Fred (31 de agosto y 7 de septiembre). La directora, productora, montadora y guionista Macu Machín, ganadora del Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Las Palmas, y el de Mejor documental en el Festival International du cinéma et la Mer de Marruecos, ha programado para este proyecto First Cow (First Cow, 2019), de Kelly Reichardt y Tropical Malady (14 y 21 de septiembre).

La veterana Maria Miró (73 años), la primera realizadora canaria en dirigir un largometraje de ficción (Los baúles del retorno, 1994), estrenado con gran éxito en la Semana Internacional de Cine de Valladolid y en El Festival de Cine Iberoamericano de La Habana, se encargará de abrir el debate en torno a 24 Frames (Mia aioniotita kai mia mera, 2017), del iraní Abbas Kiarostami y La canción del camino (Pather Panchali, 1955), del indio Satyajit Ray (5 y 19 de octubre), dos filmes de culto, reeditados recientemente en nuestro país en formato Blu-ray.

El multilaureado cineasta independiente David Pantaleón (45 años) se suma también a esta larga relación de figuras prominentes de nuestro cine con dos de las producciones de habla hispana más icónicas del siglo XX: El Ángel exterminador y El verdugo (26 de octubre y 2 de noviembre). Pantaleón ha participado, y en algunos casos ganado, en reputados festivales internacionales como Rotterdam, Oberhausen, Chicago o Tolouse, alzándose en el Festival de Las Palmas de Gran Canaria con el Premio al Mejor largometraje canario por su opera prima Rendir los machos (2021).

Victor Moreno (42 años), compañero de generación de Pantaleón, tampoco faltará a esta cita, ilustrándonos sobre otras dos obras paradigmáticas del mejor cine del pasado siglo: 2001: una odisea del espacio (2001: A Space Odyssey, 1968), de Stanley Kubrick, y El dinero (9 y 16 de noviembre). Autor de La ciudad oculta (2018), Edificio España (2012) y de innumerables cortos estrenados en relevantes festivales internacionales (San Sebastián, Karlovy Vary, la Viennale, San Francisco y Bafici de Buenos Aires…), así como en centros culturales de la categoría del Lincoln Center de Nueva York, el Museo Pompidou de París, el Barbican de Londres o el Museo Reina Sofía de Madrid.

El ya veterano escritor, director, productor y guionista Elio Quiroga (50 años), Premio al Mejor Guion y Mención Especial del Jurado en el Festival de Sitges por su inclasificable debut con Fotos (1996), se incorpora al listado de este megaciclo presentando el clásico del cine mudo Amanecer (Sunrise: A Song of Two Humans, 1929), de F.W. Murnau y Tristana (1970), de Luis Buñuel (2 de noviembre y 14 de diciembre). Entre su extensa filmografía, figuran los largometrajes La hora fría (2006), No-do (2009), El misterio del rey del cinema (2014) y La estrategia del pequinés (2019), esta última inspirada en la novela homónima del malogrado escritor canario Alexis Ravelo. David Sainz (39 años), actor, director, guionista, cantante y productor de teleseries, cortos y largometrajes, será el encargado de poner el punto y final a esta larga retrospectiva con la presentación de Funny Games (Funny Games, 1997) (4 de enero), el thriller que canonizó al gran director austriaco Michael Haneke.