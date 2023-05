La búsqueda de la excelencia, el rigor, la modernidad y la belleza apuntaló la trayectoria profesional y vital de Guillermo García-Alcalde, fallecido este lunes 15 de mayo. Así lo rememoran quienes lo acompañaron o atestiguaron en sus numerosas empresas y proyectos, que, en muchos casos, desde su labor al frente de LA PROVINCIA a su apoyo a distintas iniciativas culturales en Canarias, crecieron y se consolidaron gracias a su labor.

«Emisión luminosa en toda su escala», escribió Guillermo García-Alcalde en su última crítica en las páginas de LA PROVINCIA, dedicada a la ópera Aida, de Verdi, e impulsada por los «valientes» Amigo Canarios de la Ópera (ACO), según sus propias palabras, en el Teatro Pérez Galdós. Pero esa misma línea podría referirse al espíritu del periodista, crítico musical y compositor, fallecido el pasado lunes, pues esa emisión refulgente de su forma de ser iluminó múltiples ámbitos de su vida profesional y personal. Y además lo hizo, sobre todo, en escalas diversas, desde las que hoy le recuerdan compañeros, amigos, testigos y deudores de su profundo legado.

Francisco Rubio Royo | Exrector de la ULPGC

«Nos toca seguir adelante teniendo muy presente su memoria, su trayectoria y su obra»

Francisco Rubio Royo, ex-rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), mantuvo una estrecha relación con Guillermo García-Alcalde, de quien destaca su gran implicación con el nacimiento de la Universidad en 1989. «Me ha sorprendido mucho su pérdida, a pesar de que él estaba luchando por seguir adelante con mucho ánimo, y me ha producido una gran tristeza porque fue un gran amigo mío, una persona que admiraba y que me ayudó mucho en momentos difíciles, con sus consejos. Le confronté muchas veces cómo enfocar situaciones que eran complejas, sobre todo, en el momento de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, posteriormente, en sus primeros pasos».

La noticia ha tenido un fuerte impacto en el que fue el primer rector de la ULPGC, que señala su deseo de preservar la memoria y el legado de García-Alcalde. «Nos toca seguir adelante teniendo presente su memoria, la relevancia de su trayectoria y de su obra, así como desear todo lo mejor para su mujer y para su hija». Finalmente, Rubio Royo destacó la buena relación que mantuvo a lo largo de los años con la ULPGC, pues, en sus palabras, «Guillermo era un defensor total de la institución universitaria, pero ya lo era desde cuando éramos Universidad Politécnica de Canarias, y contribuyó mucho a su nacimiento junto a un gran amigo que tenía y que también ha fallecido, que era el arquitecto y catedrático Sergio Pérez Parrilla».

Francisco Moreno | Periodista y administrador único de RTVC

«Enseñaba que si la verdad absoluta no existe, lo que debemos hacer es recopilar hechos»

Con templanza, el periodista y administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC) Francisco Moreno escribe las siguientes líneas sobre el profesional a través de sus redes sociales, de quien revela que pudo también aprender el oficio del periodismo: «Hay marchas que te dejan quieto sobre una catarata de recuerdos compartidos. Están tan entrecruzados con tu vida, con tus propios éxitos y progresos, que asumir su ida es admitir la orfandad que deja. Amigo personal, maestro y tutor, Guillermo es el referente de toda una generación de periodistas. Enseñaba que si la verdad absoluta no existe, lo que debemos hacer los periodistas es recopilar hechos, contrastarlos y contarlos con brillantez. Ahora que muchos invierten los términos y con las opiniones conforman los hechos, ojalá los principios con que se conducía le trasciendan por el bien de este oficio. Descanse en paz».

Jorge Perdigón | Director del Festival Internacional de Música de Canarias

«Fue un apasionado de la vida, una persona extraordinaria e imprescindible»

El periodista y crítico musical fue un acérrimo seguidor del Festival Internacional de Música de Canarias, una de las citas culturales más importantes del Archipiélago, pues tanto en su decaimiento como en su resurgir estuvo pendiente de su evolución musical. Su director actual, Jorge Perdigón, comenta que «tanto en el campo de la cultura y la música, su ausencia nos deja huérfanos». «Guillermo fue una persona extraordinaria al que tuve la suerte de conocerle hace seis años. Sentía una gran pasión por la cultura y la música clásica, con un conocimiento importantísimo de ella, ya que a veces nos olvidamos de que, además de periodista y crítico, era músico y compositor. Amaba el Festival de Música de Canarias, se entusiasmaba con los conciertos e, incluso, se molestaba con aquellos que no llegaban a la altura. Fue un apasionado de la vida, una persona extraordinaria e imprescindible cuando, justamente, hoy en día se habla de que no hay nadie imprescindible. Faltará tiempo para encontrar a alguien que sea lo que él ha sido».

Orlando Britto | Director del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM)

«Guillermo García-Alcalde Fue una de las personas fundamentales en el impulso del CAAM»

«Su fallecimiento es una gran pérdida para la cultura de las islas Canarias. El CAAM le agradece haber sido una de las personas fundamentales como impulsor de la creación del centro, junto a Martín Chirino y un grupo fundamental de artistas entre los que estaba el recién desaparecido y estimado Juan José Gil, y también por su apoyo continuado». A raíz de la amistad que mantuvo con ambos artistas, sufrió enormemente la desaparición en los últimos años. La unión que mantenía con el círculo cultural isleño se traducía como un vínculo inquebrantable de acompañamiento y fe en sus creaciones. «Fue miembro fundacional del Consejo de Administración del museo, además, participó en el Consejo Asesor y siempre contribuyó con su presencia de forma continuada como intelectual, tanto en presentaciones de libros como en conferencias en seminarios de arte y literatura. Desde el CAAM, todo nuestro agradecimiento y la más profunda condolencia a su familia y a la comunidad artística y cultural».

Mario Pontiggia | Arquitecto y director de escena

«Mucho hizo por difundir todos los aspectos de la cultura cuando la prensa no solía darle cabida»

En la estela de su implicación musical, estrenó varias obras en las islas capitalinas, lo cual también lo motivó a implicarse en composiciones de mayor calado. «Guillermo fue una de las personas más polifacéticas que haya conocido en Gran Canaria. De vasta cultura renacentista, pasó de la crítica musical al periodismo y a la brillante gestión de medios; vivió con la música, las bellas artes, la filosofía y la estética. En los veinte años en que nos frecuentamos, en los años en que dirigí ACO, las vivencias fueron muchas: recuerdo las reuniones en su despacho de LA PROVINCIA ultimando con él y Falcón Sanabria la ópera La Hija del Cielo, su pasión por Wagner, su real interés en la creación artística de las nuevas generaciones. Desde finales de la década del 60, mucho hizo Guillermo por difundir todos los aspectos de la cultura cuando la prensa no solía darle cabida. Compartí con el óperas, conciertos y recitales, conferencias y exposiciones. Y pude recibirle en las últimas ediciones del Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus, que conocía desde 1990». Tal y como remarca el director de escena: «En la tristeza, ya comienzo a echar de menos su vehemencia, su sensibilidad artística y su curiosidad innata».

Óscar Millares Cantero | Exbailarín, coreógrafo y gestor cultural

«Fue indispensable para situar al periódico en la primera línea de la comunicación»

«Figura indispensable para posicionar al periódico LA PROVINCIA en la primera línea de la comunicación en Canarias, donde desempeñó un papel importante en la música y en la cultura, cuando firmaba sus críticas como Martín Codax. Una figura, por su ilustrada formación, muy influyente en la sociedad canaria en lo social, lo político y lo cultural», declara uno de los mayores exponentes de la danza canaria.

Ángel Luis Aldai | Fotógrafo

«Era una excelente persona, embajador de la cultura y gran defensor de la fotografía»

De gustos múltiples, sin miedo a lo innovador y con la audacia de encontrar en lo insospechado un atisbo de apertura en el arte, García-Alcalde depositó su confianza en la carrera de los artistas comprometidos: «Nos conocimos hace muchos años a través de la fotografía, de la cual Guillermo era un gran defensor como parte de las Bellas Artes del nuevo siglo. Siempre asistía a las exposiciones, ayudaba muchísimo con sus críticas fotográficas excelentes y en el 2016 me propuso para ingresar en la Academia Canaria de Bellas Artes. Me hizo una maravillosa laudatio que nunca olvidaré. Era una excelente persona, embajador de la cultura y gran defensor de la fotografía».

Pedro Halffter | Director de orquesta

«Contribuyó como periodista, crítico musical y compositor a la expansión de la cultura canaria»

El exdirector artístico y titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria trabajó codo a codo con el periodista y, como recuerda, fue un incansable del mundo cultural: «Guillermo García-Alcalde contribuyó desde su múltiple faceta de periodista, crítico musical, compositor y libretista de una manera determinante a la expansión de la cultura canaria y, de manera especial, en la isla de Gran Canaria. La ópera La Hija del Cielo, con música de Falcón Sanabria y libreto suyo, estrenada en el Teatro Pérez Galdós, refleja de manera singular su búsqueda de una música y una cultura canaria con sensibilidad propia y al mismo tiempo universal. Escribo estas líneas desde Montreal y envío mi más sentido pésame a familia y amigos».

José Miguel Pérez | Catedrático de Historia y político

«Guillermo fue un hombre clave en el momento de la Transición en Canarias»

El historiador y político grancanario José Miguel Pérez conoció ayer la noticia del fallecimiento de Guillermo García-Alcalde. Para él, el periodista, exconsejero delegado de Prensa Ibérica y músico, no solo fue un gran amigo, sino también «un hombre clave en el momento de la Transición en Canarias». Con respecto a su enorme legado, Pérez destacó el papel esencial que desempeñó a la hora de transmitir a la sociedad todo lo que aconteció durante aquella etapa.

«Sin duda, fue un momento muy importante desde el punto de vista político y periodístico. Creo que nadie lo hubiera abordado mejor de lo que lo hizo él», valoró, sin salir aún del asombro. «Nos conocimos a finales de los años 70. La última vez que hablé con él fue hace unos pocos meses, en un homenaje que le hicieron a un amigo que teníamos en común. La verdad es que lo vi bastante bien y por eso aún estoy impactado», confesó Pérez. «De entre todos sus valores, me quedo con su enorme humildad. Cuando fui presidente del Cabildo de Gran Canaria, lo nombramos Hijo Adoptivo de la Isla y, aunque no era muy aficionado a estos homenajes, solo manifestó palabras de agradecimiento», recordó Pérez.

Sergio Alonso | Pianista

«La sociedad canaria pierde al defensor de las artes, del artista y de las instituciones musicales»

«Siempre estuvo muy pendiente de toda la actividad musical que se hacía en toda Canarias y, en concreto, en Gran Canaria. Me seguía en los conciertos a través de la crítica y, a partir de ahí, se entabló una amistad muy fuerte», señala el doctor. «Llegamos a ser grandes amigos. Con su fallecimiento, la sociedad canaria pierde al referente cultural, al defensor a ultranza de las artes, del artista canario o residente en Canarias, y al defensor de que se mantenga viva todas las instituciones musicales. De hecho, tal fue así que hasta que cayó enfermo estuvo escribiendo. La pregunta ahora es, ¿qué ocurrirá a partir de su terrible pérdida? Deja un vacío enorme, tanto en torno a su familia y amigos, y también alrededor de la cultura y de su propagación».

Ángeles Alemán | Historiadora del Arte

«Nunca hacía alarde de lo que sabía, te escuchaba con una atención y una delicadeza enorme»

Ángeles Alemán, doctora en Historia del Arte de la ULPGC califica a Guillermo García-Alcalde como una persona extraordinaria, por su «generosidad» y por su buena disposición siempre para colaborar con todo el mundo. «La última vez que tuve la oportunidad de comprobarlo fue a raíz de la exposición que organizamos en la Universidad el año pasado. Guillermo se ofreció a prestar una escultura de Martín Chirino en la sala de exposiciones del Rectorado de la ULPGC, y recuerdo que estuvimos hablando bastante y siempre le decía lo mismo: ¡Guillermo, gracias de verdad por lo generosísimo que eres!». La historiadora puso en valor su «cultura extraordinaria» y el placer que era hablar con él. «Era una maravilla, pero además, a pesar de esa cultura tan grande que tenía nunca hacía alarde de todo lo que sabía, te dejaba hablar y te escuchaba con una atención y una delicadeza enorme. Tuve la fortuna de conocerlo y de tratarlo durante muchos años». La profesora Alemán apuntó además, la apuesta de Guillermo García-Alcalde por todas las manifestaciones culturales. «En Prensa Canaria hoy día están los cuadros de Colacho Massieu, que antiguamente pertenecieron al Cine Avenida, gracias a la gestión de Guillermo García- Alcalde, que fue quien se empeñó en comprarlos, de hecho, yo estuve en esa operación como perito. Siempre me llamó la atención su enorme sensibilidad para todas las artes, porque además de ser músico y de tener un conocimiento extraordinario de la música y ser un gran melómano, también tenía una gran sensibilidad con la pintura, con la literatura, era un hombre del Renacimiento en el mejor sentido del término».

Teodoro Sosa | Alcalde de Gáldar y consejero de Presidencia del Cabildo

«En Gáldar es especialmente recordado por el impulso que le dio al Concurso de Piano»

El alcalde de la ciudad de Gáldar, Teodoro Sosa, quiso transmitir ayer el pésame a los familiares de Guillermo García-Alcalde y al personal de Editorial Prensa Canaria. «Desde Gáldar, damos nuestro más sentido pésame a toda la familia de Guillermo García-Alcalde y a Editorial Prensa Canaria por esta sensible pérdida. Sin su magnífica trayectoria, no sería posible reconocer el panorama actual del periodismo y de la música en Canarias. También es especialmente recordado en nuestra ciudad por el impulso que le dio al histórico Concurso de Piano Pedro Espinosa, que retomamos este año desde el Ayuntamiento en su XXV edición», señaló.

José Carlos Mauricio | Exconsejero de Hacienda

«García-Alcalde está entre las diez personalidades más importantes de la historia de Canarias»

Para José Carlos Mauricio, Guillermo García-Alcalde fue un hombre que destacó por su compromiso, en un momento en el que comprometerse tenía muchos riesgos. «En la figura de Guillermo, encontramos un claro compromiso social y político de lucha contra una dictadura para favorecer a la democracia. De hecho, los dos formamos la junta democrática de periodistas en una casa de la calle San Bernardo, en una época en la que dar estos pasos era muy arriesgado», comentó. «Tuve una larguísima relación con Guillermo por su papel en los medios de comunicación, en la cultura y en el terreno político. En mi opinión, está entre las diez personalidades más importantes de la historia de Canarias», agregó Mauricio. También lo define como «el hombre del Festival de Música de Canarias», una persona muy correcta y un ser humano con un talante incalculable. «Era un artista, un excelente periodista y un buen músico. Sin duda, se merece una escultura en el Auditorio Alfredo Kraus o en el Teatro Pérez Galdós», concluyó.

Miguel Ángel Acosta | Secretario del Consejo Social

«Guillermo García- Alcalde me evoca la lealtad con sus amigos y su vínculo con la cultura»

Para Miguel Ángel Acosta, la figura de Guillermo García-Alcalde representa la lealtad de los amigos en la figura de dos presidentes del Consejo Social de la ULPGC con los que ha trabajado muy estrechamente: Lothar Siemens y Ángel Tristán Pimienta. «El recuerdo que tengo de Guillermo es por Lothar Siemens, que era muy amigo de él, de forma que a mi Guillermo García-Alcalde lo que me evoca es la amistad que tenía con Lothar Siemens y su vínculo con la cultura y con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo conocí gracias a esa relación que se remontaba desde siempre, y posteriormente a través de Ángel Tristán Pimienta, porque sé que para Ángel fue como un mentor, una persona a la que tenía un cariño enorme. En definitiva, Guillermo era sus amigos, su lealtad, ese cariño mutuo que representan cerca de mí, Ángel Tristán Pimienta y Lothar Siemens».

Alberto Cabré | Presidente de la FULP

«Fue una persona entrañable, muy inteligente y cercana con la que me unía una gran amistad»

Alberto Cabré, presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), se remonta a su infancia para recordar su amistad con Guillermo García-Alcalde. «Lo conocí de pequeño, porque iba a casa de mi abuela, doña María Suárez Fiol, a dar clases de piano y de canto, y después coincidí con él durante toda la vida en Prensa Canaria. Tuvimos una gran relación de amistad personal y fue una persona entrañable, muy inteligente y muy cercana, incluso en los malos momentos de su salud». Cabré rememora sus encuentros en los últimos tiempos en el Muelle Deportivo, donde iban a caminar y donde mantuvieron grandes conversaciones. «Toda la vida hemos mantenido el contacto, durante mi presidencia en el Consejo Económico y Social, en la Confederación Canaria de Empresarios, en el Círculo de Empresarios y, últimamente, también asistía a los actos de la Fundación Universitaria de la ULPGC y yo como presidente actual de la FULP se lo agradecí mucho». Pero sobre todo, Alberto Cabré resalta la gran amistad que se cultivó más allá del panorama profesional e institucional. «Había una amistad personal importante. Es una tristeza porque se va para mi un amigo entrañable».

Elsa Guerra | Arquitecta

«Guillermo es un referente cultural que nos va a estar acompañando eternamente»

«Ha sido un disgusto enorme, sabía que estaba malito, que estaba pasando un mal momento, pero yo estaba segurísima de que remontaría porque es una persona tan fuerte y con tanta vitalidad, que no me lo podía imaginar. Ha sido un disgusto enorme». Con este pesar acogió la arquitecta Elsa Guerra la noticia de la muerte de García-Alcalde el pasado lunes. «Estoy segura de que vamos a echarlo mucho de menos, por supuesto personalmente, pero además porque era un agente activo de lo que es la cultura y la producción cultural en las islas, y en particular en Las Palmas de Gran Canaria, de primerísimo nivel». La arquitecta destaca, además, su polifacético empeño por llevar a la cultura a lo más alto, «en todos los campos, también en el de la arquitectura y del urbanismo, no solamente en el de la música o en aquellos temas que él trataba de una forma más directa. Era una persona muy atenta a la producción cultural en su conjunto. Y en ese sentido, tuve la fortuna, de contar con él en más de una ocasión en debates, en charlas, y siempre con unas aportaciones de primer nivel cultural, con una gran predisposición a contribuir a hacer labores para el avance de toda la sociedad, para tener mejores lugares en los que vivir y trabajar socialmente de una forma conjunta. Es un referente cultural que nos va a estar acompañando eternamente».

Anselmo Pestana | Delegado del Gobierno en Canarias

«Canarias le debe muchas cosas a Guillermo y, sin duda, su figura será insustituible»

Anselmo Pestana cuenta que conoció a Guillermo García-Alcalde cuando ocupó la Delegación del Gobierno de Canarias, cargo que ostenta en la actualidad. «Coincidimos en un concierto del Festival de Música de Canarias en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria y nos sentamos juntos. Lo que he podido conocer de él es que es un hombre muy respetado en la Isla y con un nivel cultural muy amplio, sobre todo, en el ámbito musical», señaló. «Pero además era una persona muy cercana, amable y humana. Canarias le debe muchas cosas y, sin duda, su figura será insustituible».

María Salud Gil | Presidenta de la patronal de la construcción en Las Palmas

«Un tipo extraordinario, y solvente desde el punto de vista de la cultura e ideológico»

«Guillermo era un tipo extraordinario, y sobre todo, solvente desde el punto de vista de la cultura e incluso ideológico», indica María Salud Gil, presidenta de la patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas. «Y es que la gente buena, al final, nos deja un vacío importante. Quiero trasladar a todos los compañeros y compañeras de LA PROVINCIA nuestro más sentido pésame», declara Gil.