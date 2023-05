En un caso sorprendente, un hombre de Medellín se sometió a una vasectomía con el objetivo de no tener más hijos debido a sus limitados ingresos económicos, pero dejó embarazada a su pareja, desencadenando una situación legal compleja.

Según informes de los medios locales colombianos, la pareja quedó atónita al descubrir que la mujer estaba embarazada a pesar de la vasectomía realizada al hombre. Por esta razón, decidieron presentar una demanda contra el médico y la clínica responsable de la intervención quirúrgica.

Después de varios meses de trámites y el proceso judicial correspondiente, el magistrado a cargo del caso dictaminó que tanto el profesional médico como la clínica deberán asumir la responsabilidad del bebé hasta que cumpla 18 años.

Según el auto emitido tras el juicio, se determinó que el médico realizó incorrectamente la vasectomía al paciente y, además, no proporcionó la información adecuada al hombre. Como resultado, el paciente mantuvo relaciones sexuales sin protección después de la recuperación de la cirugía.

El juez afirmó que el médico "no recomendó al paciente seguir utilizando métodos anticonceptivos para evitar el riesgo de embarazo". Debido a la falta de información y conocimiento después de la vasectomía, el hombre tuvo relaciones sin precaución, lo que resultó en el embarazo de su pareja.

"Como resultado de esta conclusión inoportuna, el médico no recomendó al paciente que continuara utilizando métodos anticonceptivos para evitar el riesgo de embarazo. Dado que se demostró que los padres no deseaban tener más hijos, se concluyó que hubo un impacto en sus proyectos de vida que afectó su bienestar inmaterial, especialmente considerando la precaria situación económica del padre, quien actualmente no puede trabajar debido a problemas de salud", comunicó el juez en el auto emitido después del juicio.

¿Cuánto deberán pagar a la pareja? En consecuencia, tanto el médico como la clínica deberán indemnizar a la pareja, asumiendo todos los gastos de manutención de su hija hasta que cumpla los 18 años.

Específicamente, el doctor y la clínica deberán pagar a la pareja una compensación de 80 salarios mínimos legales vigentes por los perjuicios morales, lo que equivale a más de 92 millones de pesos colombianos (unos 18.700 euros). Además, se les requiere pagar una suma de 60 millones de pesos (unos 12.200 euros) por la demanda y 143 millones de pesos (unos 23.000 euros) por la manutención. En total, la cifra asciende a aproximadamente 295 millones de pesos colombianos (unos 60.000 euros).

Este caso resalta la importancia de la responsabilidad médica y el deber de brindar una información precisa y completa a los pacientes, especialmente en situaciones tan delicadas como las intervenciones quirúrgicas de esterilización.