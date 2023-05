La llegada de las mascarillas a nuestras vidas obligó a la población a fijarse en su propia mirada y en la de otros. Empezamos a darle mayor importancia a la forma de los ojos y a su funcionalidad, siendo cada uno de nosotros más conscientes de los defectos y virtudes. Entonces, la demanda de blefaroplastias se disparó, principalmente para corregirlos estéticamente. No obstante, más allá del aspecto del ojo, la ptosis palpebral y la dermatochalasia, afecciones que se manifiestan mediante la caída o descenso del párpado superior o exceso de piel de uno o de los dos ojos, tapando de este modo una parte del globo ocular, pueden afectar a la visión del individuo que la padece, de forma más o menos grave. Hospiten Roca realiza con éxito las blefaroplastias (intervenciones que elevan el párpado superior) de la mano de la doctora Romina Zanetti, oftalmóloga del Servicio de Oftalmología de Hospiten Roca.

¿Qué problemas puede causar un párpado caído. más allá del ámbito estético?

Sobre todo a nivel funcional, cuando ya es patológico, lo que genera la piel caída es una afectación del campo visual superior. Las blefaroplastias en las personas mayores, principalmente, no solo benefician la parte estética, sino que también recuperan el campo de visión superior funcional. Hay personas que no lo saben, pero muchos dolores de cabeza están producidos porque se tira mucho de las cejas hacia arriba, de manera inconsciente, para ver bien. El resultado es que el músculo de la frente está siempre en tensión y causa cefaleas. Cuando hay dolores de cabeza y no se identifica su origen, se debería acudir al oftalmólogo para ver si la causa es precisamente esa caída excesiva del párpado.

Más allá de la edad ¿por qué se produce la caída del párpado?

Lo que cae no es solo piel, sino que puede haber bolsas grasas o músculo que se debilita antes de tiempo. En estos casos, puede haber algún componente genético, pero no siempre. De cualquier manera, en los casos en que el músculo elevador del párpado se ha distendido tendríamos que actuar en él. Ese músculo puede debilitarse por causas genéticas pero, por lo general, lo hace por la edad o los malos hábitos.

¿Malos hábitos como cuáles?

Pues, por ejemplo, frotarse los ojos, o dormir boca abajo con los párpados pegados a la almohada…En la cirugía corregimos los músculos que se han debilitado o desinsertado de su sitio original. Por esta razón, es importante que los pacientes sepan que hay que valorar el ojo al completo antes de entrar a realizar la intervención practicando una evaluación oftalmológica completa en la consulta del Oftalmólogo.

Entiendo, entonces que lo importante es ser bien valorado por un oftalmólogo y que este realice la intervención…

Dentro de la Oftalmología nos dedicamos a distintas subespecialidades, como la cirugía del polo anterior, como las cataratas; la cirugía del polo posterior, como la retina, etc, y la subespecialidad de la oculoplastia, que es la que se dedica a corregir patologías de párpados, vías lacrimales y órbita.

El avance en herramientas y técnicas también habrá facilitado mucho la mejora en estas intervenciones.

La técnica es fundamental, pero lo principal es conocer la anatomía de la zona, distinguir los fenotipos de pacientes para hacer una cirugía personalizada, porque no a todos los pacientes les realizamos la misma intervención. Por ejemplo, no es lo mismo la planificación quirúrgica en un hombre que en una mujer… ni la intervención para la anatomía de uno u otras.

¿Cómo se realiza la blefaroplastia?

La cirugía actúa sobre los párpados para eliminar el exceso de piel y tensar el músculo orbicular, así como para extraer la grasa sobrante si fuese necesario. La blefaroplastia se realiza en quirófano, generalmente bajo anestesia local, tiene una duración de menos de una hora y las incisiones se colocan en las líneas naturales de los párpados superiores. Las cicatrices irán desapareciendo progresivamente hasta convertirse en pocas semanas en una línea casi invisible.

¿La recuperación es dolorosa?

Los primeros días se pueden notar molestias leves sobre los párpados; si las hubiese, se alivian fácilmente con la medicación prescrita por el cirujano. Las suturas se retiran a la semana de la intervención y el edema, así como los hematomas, disminuirán gradualmente.

¿Quiénes son los pacientes que acuden a una consulta como la suya?

Los varones acuden cuando ya tienen sobre los 60 años, aproximadamente, quizás un poco menos pero, desde luego, no tan jóvenes como las mujeres. En el caso del párpado superior se realizan muchas intervenciones para mejorar la visión funcional, en los párpados inferiores las intervenciones son puramente estéticas, para pacientes con ciertos hábitos, como los señalados anteriormente, a los que se suma el tabaquismo y/o la exposición solar. Estos son factores que hacen que la piel tenga un envejecimiento prematuro.

La doctora Romina Zanetti trabaja en el área de Oftalmología de Hospiten Roca en San Agustín, en Gran Canaria.