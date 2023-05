Texeida lleva tres años a la espera de una plaza en un centro ocupacional

«Mi hija es invisible excepto para votar». Con estas palabras Ruth Santana define la situación de «abandono» de muchos jóvenes con discapacidad tras cumplir los 21 años y salir del sistema educativo. Es lo que le ha pasado a su hija Texeida, que lleva tres años esperando por una plaza en un centro ocupacional, tras tener que abandonar el entorno escolar en el que estuvo al cumplir la edad límite. Su caso, junto al de otras personas en la misma situación, han sido el motor de la creación, en noviembre de 2022, de la Plataforma Y ahora ¿qué hacemos? que da voz a unas 64 familias. Tras más de un año reclamando las listas para saber cuantas familias están a la espera de una plaza en un centro que atienda las necesidades de sus hijos, la única carta que les ha llegado a casa es la del censo electoral.

En el caso de Texeida, que el 1 de junio cumple 23 años, este sería el tercer curso que está en casa ante la falta de plazas en centros ocupacionales, y siguen sin información para saber cuánto más tendrá que esperar. «Mi hija es muy sociable, y el simple hecho de ir cada día a su colegio la motivaba mucho y la hacía sentir muy útil. Por las tardes, siempre ha tenido actividades deportivas o psicopedagógicas, pero hace tres años que, de buenas a primeras, se quedó sin lo que más ocupaba su tiempo y su interés, que es el colegio.Intentamos que tenga una rutina con una serie de tareas, pero no dan para que ella se mantenga ocupada en casa», señala Santana.

Proyectos

Una situación extrapolable a muchas familias, por lo que la Plataforma Y ahora ¿qué hacemos?, trabaja en dos iniciativas.La primera, tiene como objetivo obtener el compromiso de los diferentes grupos políticos que concurren a las elecciones autonómicas para que se cumpla en su totalidad «la amplia y precisa» legislación española y autonómica que actualmente regula los derechos y obligaciones tanto de las personas con discapacidad, como de las distintas Administraciones. «Solicitamos un compromiso para que los candidatos y candidatas a la Presidencia del Gobierno de Canarias hagan efectivo el apoyo mostrado por su organización política, en el curso de la próxima legislatura, concretado en una serie de aspectos como un plan de intervención para garantizar, en un periodo no superior a seis meses, a las personas mayores de 21 años acceso a los recursos que les permitan desarrollar su proyecto vital, que actualmente está en retroceso».

También se insta a que se comprometan a trabajar en un plan de actuación a medio y largo plazo, para conocer la situación actual de los jóvenes con discapacidad «y previendo las necesidades futuras a 25-30 años vista»; junto a un sistema de comunicación e intercambio eficaz de información entre las distintas administraciones, de manera que éstas tengan conocimiento de las necesidades de cada persona con discapacidad y se agilice el acceso a los recursos. «A día de hoy, nos estamos encontrando que, primero, no tenemos ni idea de la lista de espera, y tampoco existen criterios de prioridad a la hora de acceder a estos centros. No es lo mismo que tengan en la lista de espera a un gran dependiente, que alguien que es autónomo físicamente y socialmente o que una persona con retraso madurativo nada más. No se llama atendiendo a las necesidades o urgencias de las personas».

También se solicita la simplificación y unificación de los procedimientos evaluadores y el consiguiente expediente con la información relativa a cada persona con discapacidad para evitar duplicidades, desconocimientos y los dossiers infinitos que portan las familias; junto con puntos primarios de acceso a la información para las familias en ayuntamientos y escuelas que orienten y acompañen a la persona y su familia en el camino a través de la Administración.

El segundo proyecto en el que trabajan es en solicitar la prolongación, un año o más, de la edad de escolarización de estos jóvenes, mientras no tengan otra alternativa de atención educativa y formativa. «Es importante lograr que Educación no los suelte si no hay una alternativa. Ya hay un precedente en Madrid, que ha ampliado un año más la escolarización».

Como consecuencia de estos tres cursos sin actividad escolar, Texeida se encuentra «muy desanimada» porque se ilusiona cada vez que una asociación la valora para una plaza y luego no sale. Y a nivel cognitivo, «desde enero ha empezado a preguntar de forma constante y repetitiva, que cuándo va entrenar, hoy qué hacemos o cuándo vamos al cole. Ella no tiene noción del tiempo, trabajamos con un mural y con un horario, y aún teniendo ese herramienta, todavía está más dispersa en el control del tiempo, ya no diferencia el fin de semana con los días de entre semana», concluyó Ruth Santana