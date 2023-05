«La cirugía metabólica puede llegar a resolver la diabetes tipo 2»

¿Cuáles son los avances quirúrgicos más destacados que han surgido en los últimos años para tratar la obesidad?

La verdad es que tenemos un programa lleno de avances en diferentes aspectos. Por un lado están los avances técnicos en la parte más estrictamente quirúrgica, es decir, las mejoras en la calidad de las cirugías y en los abordajes mínimamente invasivos como la laparoscopia. Por otro, las innovaciones relacionadas con el abordaje multidisciplinar de la obesidad, de tal forma que los cirujanos siempre estemos acompañados de nutricionistas, endocrinos y otros profesionales. Lo cierto es que las intervenciones son cada vez menos invasivas y más ambulatorias. De hecho, es frecuente que los pacientes estén preparados para irse a sus casas al día siguiente. A esto se suma la mejora del proceso de prehabilitación, lo que contribuye a reducir las complicaciones que pueden surgir durante la operación. Con respecto a la cirugía robótica, hay que decir que ha llegado para quedarse. Y es que, además de una mejor visión, aporta más precisión y más ergonomía. Tan es así, que el cirujano puede realizar la operación sentado e, incluso, a distancia del paciente. El problema que tiene la cirugía robótica es el coste, algo que hace que no sea accesible a todos los centros. Por suerte, en el Doctor Negrín contamos con este servicio, pero en el conjunto del país no está tan extendido.

En el marco de este congreso, también se han abordado los beneficios que tiene la cirugía metabólica para los pacientes diabéticos que además sufren obesidad. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece a los aquejados?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la obesidad en sí misma condiciona la aparición de la diabetes tipo 2. A través de la cirugía metabólica, conseguimos que la diabetes mejore. De este modo, los pacientes no tienen que tomar tantos fármacos para controlar la enfermedad, pues la pérdida de peso que experimentan es muy significativa. Además, en algunos casos, se logra resolver el problema por completo.

¿Cuántas cirugías bariátricas y metabólicas se realizan cada año en el Negrín?

Nuestro volumen de pacientes ha variado a raíz de la pandemia de coronavirus, pero la media ronda entre las 80 y las 100 operaciones cada año. Cabe destacar que nuestro hospital es el centro de referencia de los pacientes de Lanzarote y, aunque aún se está tramitando, puede que pronto nos convirtamos en la primera unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica acreditada por la SECO.

¿Qué requisitos debe reunir una persona con obesidad para someterse a una intervención quirúrgica?

Precisamente, este asunto ha protagonizado uno de nuestros debates porque existen nuevas indicaciones. Hasta ahora, los pacientes tenían que tener un índice de masa corporal superior a 40, pero las nuevas guías aseguran que los que tienen un índice a partir de 35 también pueden beneficiarse con seguridad de las ventajas que aporta la cirugía. No obstante, a la hora de indicar una intervención hay que tener en cuenta las comorbilidades que sufre cada paciente. Hay que señalar que también es posible operar a adolescentes porque el riesgo-beneficio está también muy compensado en este grupo, pero en estos casos los cirujanos no seguimos las mismas pautas que en los pacientes mayores de edad. Ahora bien, en cualquier caso, para que una persona con obesidad pueda ser candidata a una cirugía deben haber fracasado otras medidas destinadas a lograr una pérdida de peso, o bien, que la patología tenga un origen genético y no se pueda combatir con otros recursos.

¿Qué cuidados dietéticos deben seguir los pacientes tras la operación?

Tanto antes como después de la cirugía, los pacientes deben seguir una dieta saludable y fraccionar las comidas, es decir, hacer pequeñas ingestas de alimentos sanos. Sin embargo, en el postoperatorio esta práctica debe ser aún más estricta. Por otro lado, hay que señalar que dependiendo del tipo de cirugía puede haber una mayor tendencia a que no se absorban bien los nutrientes, por lo que es necesario hacer un seguimiento para averiguar si los pacientes necesitan algún tipo de suplemento.

Canarias es una de las comunidades con mayor tasa de obesidad y sobrepeso. ¿Cómo cree que se puede revertir esta situación?

Lo primero es divulgar información. Es importante que la población sepa que estamos trabajando para mejorar la asistencia y la seguridad de los tratamientos, pero lo que de verdad hace falta es una mayor conciencia social. La gente tiene que asumir que la obesidad es una enfermedad que afecta a todos los órganos, produciendo lo que denominamos comorbilidades. De hecho, se han descrito hasta 13 tipos de cánceres asociados a este grave problema de salud. En la actualidad está muy extendido el mensaje que habla de querernos a nosotros mismos y de aceptarnos tal y como somos. Esto está muy bien, pero lo que no podemos aceptar nunca es tener un problema de salud y no poner remedios para solucionarlo.

¿Qué valoración realiza de esta reunión de expertos?

Como presidenta de este congreso, para mí es todo un honor y un privilegio haber conseguido traer a Canarias un encuentro tan importante a nivel nacional, en el que además participan ponentes e invitados de reconocido prestigio en el extranjero. Nos ha costado muchísimo que se celebre aquí, pero gracias al esfuerzo de todos lo hemos logrado. Para nosotros esta reunión es fundamental para intercambiar experiencias, opiniones y acercarnos a los últimos avances. Estamos seguros de que con la unión de todos lograremos combatir la obesidad, que es la pandemia del siglo XXI.