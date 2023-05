El odontólogo grancanario Guillermo Valderrama, se doctoró en odontología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), obteniendo la máxima calificación posible, sobresaliente Cumlaude. Es propietario de la Clínica Dr. Valderrama,ubicada en la capital grancanaria, ha sido premiado en el DSD Mastership Presentation of The Year 2022. Un premio a nivel mundial que supone un reconocimiento a los profesionales de la odontología que se siguen actualizando en nuevas tecnologías DSD (Digital Smile Design), plataforma de planificación digital más grande y avanzada del mundo y responsables de introducir los avances de diseño y planificación digital en odontología.

Fue premiado en el DSD Mastership Presentation of The Year 2022, lo que lo ha convertido en el odontólogo que mejor diseña las sonrisas del mundo. «Para mí es todo un orgullo como canario conseguir este logro, haciendo ver que nuestras islas son capaces de formar a profesionales capaces de competir con los más grandes del panorama mundial».

Valderrama aprovecha también el Día de Canarias para mostrar «mi más sincero agradecimiento hacia quienes va dirigido todo este esfuerzo: mis pacientes. Son ellos quienes me motivan día a día a ser mejor dentista. Tengo la gran fortuna de haber podido contar con ellos en todos los proyectos en los que me he embarcado junto a mi incondicional compañera de vida Claudia».

Ya han pasado más de 25 años desde que Guillermo Valderrama tomó la decisión de sumergirse en el ilusionante mundo de los dientes, desde entonces, «mi deseo de ser mejor profesional no ha disminuido». Este deseo, sumado a la obligación hacia sus pacientes, es lo que le motiva a perseguir la excelencia. Hoy en día, la tecnología como no podía ser de otra manera, también se ha introducido en el campo de la odontología, y es gracias a este adelanto por lo que «podemos alcanzar tratamientos cada vez más eficientes y sobre todo más predecibles. Por todo ello, no podemos concebir la excelencia en la clínica Dr. Valderrama sin la ayuda de la odontología digital».

DSD es la plataforma de diseño de sonrisa digital más importante y respetada del mundo, a la cual «aprovecho para agradecerles no sólo el haberme nominado entre miles de dentistas de todo el mundo, sino, además, haber tenido la fortuna de haberme elegido como ganador del DSD Mastership Presentation of the Year 2022». Valderrama no quiere obviar su agradecimiento a su equipo y sus pacientes porque «sin ellos esto no tendría ningún sentido».

Amante de la vida familiar y el deporte, el doctor grancanario a lo largo de su trayectoria profesional también ha sido galardonado con otros muchos premios, como por ejemplo el recibido en el IV congreso internacional Médico Científico y Desarrollo Empresarial en Salud; líder en Investigación y Ciencias de la Salud para el Beneficio de la Humanidad 2019, éste último, un galardón que supone un reconocimiento a los profesionales en las diferentes disciplinas de la salud por sus logros, desempeño profesional, mérito, entrega, ética, constancia, esfuerzo y dedicación. También recibió el premio a la mejor Publicación en la revista Av. Priodont Implantol otorgada por glaxosmithkline (GSK).

Al rememorar cuando fue elegido para el premio en DSD, recuerda que «el momento en que me comunicaron que había sido seleccionado como finalista junto a otro dos excelentes compañero de profesión, como el Dr. Richard Wark de Australia y el Dr. Fred Lewcock de USA, ya para mí fue todo un éxito. Así que el día del certamen me lo tomé con muchísima calma y disfrutando del evento junto a mi esposa Claudia. Al anunciar mi nombre como ganador fue cuando sentí cierto nervio. Estallé de júbilo. Me sentí especial, ya que cuando te reconocen tanto esfuerzo es cuando te acuerdas de todas las personas que te ayudaron».

Valderrama destaca que «algo que caracteriza a todos los integrantes del equipo de Clínica Dr. Valderrama (calle Galicia 29 1C) es la honestidad para con nuestros pacientes. Les brindamos la oportunidad de acceder a un plan de tratamiento global, les dedicamos el tiempo necesario para diagnosticar y trazar el plan de tratamiento más idóneo para cada uno de ellos. Todo nuestro equipo está en continua formación y en colaboración con universidades y casas comerciales para estar a la vanguardia de las nuevas técnicas que van surgiendo». Uno de los principales fuertes de la clínica es la implementación del flujo digital en cuanto a diseños de sonrisa. Siempre va de la mano del centro de planificación de DSD para trazar el plan ideal para cada paciente.

