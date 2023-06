«China no va a permitir que Rusia utilice armamento nuclear»

¿Cuáles es el origen real de la guerra en Ucrania?

Esta guerra es la continuación de una guerra civil que había en el interior de Ucrania entre las organizaciones civiles, políticas y armadas prorrusas que quieren conseguir la independencia como repúblicas autónomas situada en una zona llamada el Dombás. Hay que entender, ante todo, que el Dombás es una cuenca minera industrial muy rica, una de las más ricas de Rusia, que tiene dos regiones que quieren ser independientes. La primera es la República Popular de Donetsk, y la segunda la República Popular de Lugansk. Pero luego tenemos también otra hacia el sur que es la República Popular de Crimea. Las tres regiones tienen una fuerte conexión con Rusia y les han pedido que las apoye. Es una zona claramente prorrusa.

¿Pero cuál es el motivo por el cual Rusia inicia la invasión?

Hay varias causas. Pero la primera y principal es que, después de la caída de la Unión Soviética, Rusia pasa un tiempo que está desubicada en el contexto internacional. Sin embargo, llega un momento en que el país es consciente de que está siendo ninguneado y le viene su pasado imperial porque no hay que olvidar que Rusia fue un gran imperio desde la época de los zares. Sin embargo, hubo mucho territorio perdido tras la independencia que incluía a todas las repúblicas de Asia central, todo el este de Europa y lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era una república entre federal y confederal que estaba formada por tres países: Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Eso en la época de Yeltsin se decide que se ha acabado y se queda solo Rusia con su territorio, pero sin perder esa vocación imperial que renace inmediatamente.

«En Ucrania hay tres guerras en realidad, y que son las que se libran en Donetsk, Lugansk y Crimea»

¿Y cómo actúa ese imperialismo en esa situación concreta?

Rusia empieza a alentar a algunas poblaciones y movimientos prorrusos y a desequilibrar repúblicas. Lo hace Chechenia, Georgia, Bielorrusia y Kazajistán. Son muy pocos los territorios de los países más pegados a Rusia en donde no haya sucedido este desequilibrio. Bielorrusia y Kazajistán ya están, ahí si hay movimientos de posición para tener un aliado central y territorial, que sea la puerta trasera de Rusia. Realmente Rusia ha hecho lo mismo que hizo EEUU cuando decía que su patio trasero era América Latina y el Caribe. Lo hizo con aquellos gobiernos progresistas que podían devenir en comunistas y lo hacían a través de golpes de Estado financiados. Es como en el caso de Cuba donde EEUU decía ‘¿te voy a permitir yo que pongan misiles rusos aquí al lado de mi casa?’.

¿Cuáles serían las otras causas que hay tras la invasión?

Una segunda causa es que la OTAN, tras la caída de la URSS, prometió que no iba a entrar en su antiguo territorio y ha entrado y ha rodeado a Rusia. Los países bálticos, que son los más cercanos, Estonia, Lituania y Letonia, están pegados a Rusia. Pero es que, además, otros países satélites suyos en el pasado como Polonia, Hungría, Ucrania, Rumanía han entrado todos en la OTAN y, encima, en el año 2008, se lo propone a Ucrania, que es un país muy grande y muy rico. No solo en ser el gran almacén de cereales, sino que está muy avanzado tecnológicamente, y eso era lo que faltaba a Rusia. Pero también hay una tercera causa y es que Rusia necesita una salida al Mar Negro para el comercio internacional porque si no está encajonada. Ucrania se unifica con Rusia a mediados del siglo XVII. Rusia ya era un imperio y Ucrania una serie de canatos que se formaban como reinos de taifas con sus líderes. Durante la Edad Media lo que había allí eran tribus, pueblos muy distintos, pero no muy importante, llamado el Rus de Kiev. Era una federación de tribus, pero desde Kiev avanzan hacia al norte y se crea la gran unidad que es anterior al imperio ruso con una factor de unificación importante que es la religión que, tras el paréntesis comunista, ha vuelto. Y lo que vertebra al pueblo es que sean más o menos practicantes de la religión ortodoxa. Si lees las novelas de Tolstoi verás que todo tiene lugar en Sebastopoulos, Crimea u Odesa. Rusia era todo eso durante más de dos siglos y medio.

¿Y en qué contexto se forma Ucrania como república?

Con motivo de la creación de la URSS se formó también la República Socialista Soviética de Ucrania. Son los comunistas ucranianos que se federan con los comunistas rusos y los países que convergen en la URSS. Eso sucede en el año 1922 y llega hasta 1991. Son, por tanto, casi 70 años. Pero como son una confederación de repúblicas socialistas la propia URSS les dice que ellos mismos sean quienes gestionen Crimea. Sin embargo, la Rusia soviética invierte mucho en Ucrania en armamento militar y el ruso es la lengua más hablada en el país durante generaciones. El año 1991 se constituyen los estados independientes y ahí se produce un choque entre la parte rusa, que dice que es independiente, pero que quieren una relación muy estrecha con Rusia. Y la parte ucraniana que dice que no, que nos van a ir mejor con los occidentales, que Rusia es muy grande, y que tendrá muchas armas, pero que es pobre.

«Lula ha creado un G-20 para decir que el problema no es la guerra, sino el hambre o la ecología»

¿Y qué tanto por ciento de la población es prorrusa y qué tanto prooccidental?

En las campañas están bastante empatados los unos y los otros. De pronto gana un candidato prorruso como es Yunacovich pero la parte ucraniana, que es prooccidental, le juntan un montón de sublevaciones y lo fuerzan a repetir las elecciones tres veces hasta que gana el candidato prooccidental y se tiene que ir exiliado. Pero, en este contexto, Lugansk, Donetsk y Crimea dicen que no y se arman e inician una guerra civil. Los gobernantes de Crimea le pide a Putin a que vaya y les ayude y Putin, encantado, lo anexiona. A continuación la comunidad internacional protesta, pero le sigue comprando gas y petróleo a Rusia ya que sin ellos Europa no funciona energéticamente.

¿Y cómo está la situación de Lugansk y Donetsk en estos momentos concretos?

Al Lugansk y Donetsk van a luchar tropas ucranianas y otras cuasinazis muy violentas con lo que se ha formado una guerra civil muy fuerte con el aeropuerto en manos de las tropas rebeldes. La guerra la van ganando los prorrusos, pero la guerra está tan abierta que ha entrado la comunidad internacional. Con la intención de llegar a una paz, se hacen los acuerdos de Minsk en Bielorrusia que no se respetan y la guerra sigue hasta que esas repúblicas le piden a Putin que entre. Putin entra pero no pensaba que se iban a prolongar y complicar tanto.

¿Cómo han sido las intervenciones de EEUU y Rusia?

Estados Unidos lleva desde 2008 entrenando a militares rusos y sembrando centros de inteligencia militar en Ucrania. Rusia ha intervenido bombardeando a más de 100 ciudades ucranianas. Todo va hacia una gran ofensiva. Lo último destacado es que la OTAN ha concedido aviones F-16 a Ucrania, que son la gama mejor de los aviones occidentales, para que entren en el espacio aéreo. Pero realmente todos estos países se meten en esa ofensiva porque todas las guerras terminan en una mesa de negociación. Ucrania y sus aliados están jugando a ganar al máximo a Rusia y Rusia sabe que el que más gane más posibilidades va a tener para imponer sus condiciones a los demás países luego en la mesa de negociaciones.

¿Qué escenarios para la paz se contemplan realmente?

La victoria relativa por uno de los bandos. De este modo, si gana Rusia entonces Ucrania va a tener que ceder territorios que serían las dos repúblicas del Dombás más Crimea. Pero si gana Ucrania se plantea un problema enorme a Putin que puede reaccionar con el uso del armamento nuclear o generar una crisis interna tan fuerte en el país que lleve a una crisis política en Rusia.

«Esto se tiene que solucionar por un asunto comercial y si EEUU y Rusia quieren se resolvería ya»

¿Y cómo está funcionando la vía diplomática por parte de otros países en estos casos?

Hay otras potencias que han entrado diciendo que lo que necesitan es presionar por la vía diplomática para que cese el fuego y negociaciones de paz y ahí está China, y Rusia no puede hacer nada sin China. China ha dicho dos cosas muy importantes. La primera es que hay que respetar la integridad territorial de los países y el derecho internacional. Y la segunda que no se puede usar en modo alguno armamento nuclear. Sólo por eso ya deberíamos estar agradecidos a China. Por otro lado Brasil, con Lula, quiere crear un G-20 por la paz, con grandes países del mundo como India, Brasil, México, Irán, Turquía o Argentina. Que les dicen a EEUU y Rusia que los dos que tienen más armas no nos vuelvan locos a todo el mundo, que el problema no es la guerra, sino el hambre, la ecología u otras guerras regionales. Todo son países muy ricos en materias primas que tiene mucho petróleo y son el 80 % de la población mundial. Y piden que basta ya y que miren al mundo en su globalidad. La economía de Irán, México o Brasil es mucho producto interior bruto.

Y el Vaticano también está siendo un interlocutor muy importante en esta guerra

La Santa Sede es la institución religiosa de pacifismo radical desde el inicio de la guerra, y si hay una persona con una cultura de la paz desde el principio, que proponen una conferencia internacional para la paz, ha sido el Papa Francisco. Desde el primer día Bergoglio está hablando con Putin y Zelenski a la vez.

Eso supone un motivo de peso para pensar de forma optimista en la solución del conflicto, ¿no?

Sí, porque, luego, por primera vez, Putin y Zelenski reciben enviados especiales de China y Estados Unidos y acogen sus propuestas de paz, y también reciben a los enviados de Lula, y en breve van a ser recibidos dos enviados del Vaticano. A Rusia le viene bien porque el interlocutor en estos casos no es Estados Unidos ni la Unión Europea y a Zelenski le viene bien porque China es un socio importante en el sur. Por tanto esto se tiene que resolver por una cuestión de comercio principalmente. Por tanto, si Estados Unidos y China quieren la guerra se terminaría ahora mismo.