Una inusual borrasca invernal dejará lluvias fuertes en Canarias la próxima semana

Una inusual borrasca invernal dejará fuertes y cuantiosas lluvias durante la próxima semana en toda Canarias. Cuando este fenómeno empiece a hacer acto de presencia en el Archipiélago –a partir del lunes– generará una inestabilidad atmosférica que culminará con una semana de fuertes lluvias en todo el Archipiélago, que podrían obligar a activar ciertos avisos meteorológicos.

Esta estructura de bajas presiones, que se está formando al noroeste de las Islas, en medio del océano Atlántico, recuerda, por cómo se ha formado, a una borrasca invernal más que a una tormenta de verano. En concreto, según ha comentado el físico atmosférico Juan Jesús González Alemán en su cuenta de Twitter, se trata de una situación «rara», pues esta potente borrasca se está formando encima de las islas Azores, donde ahora debería estar dominando un fuerte anticiclón.

El episodio dejará precipitaciones generalizadas en todo el Archipiélago que podrían llegar a ser persistentes en algunos puntos, como en La Palma. A día de hoy se espera que las precipitaciones sean «moderadas», es decir, que descarguen una media de 2 a 15 litros por metro cuadrado a la hora, aunque el valor final siempre puede variar. Además, como serán persistentes, no se descarta tampoco activar avisos las lluvias pasen los umbrales de los avisos también en 12 horas.

Qué situación más rara se va a dar al oeste de #Canarias, con la formación de una potente borrasca sobre Azores.



Una dinámica atmosférica más propia del invierno, en junio!



Presiones de récord para la época👇 pic.twitter.com/5Ry97RNbQR — J. J. González Alemán (@glezjuanje) 1 de junio de 2023

Las precipitaciones de esta borrasca invernal vendrán acompañadas de viento, dado que las corrientes soplarán del suroeste. «Esto podría complicar un poco la situación meteorológica esos días», admite David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aumento de la humedad provocará que el bochorno colme el ambiente y no se descarta que puedan producirse tormentas puntuales.

Aunque la llegada de esta borrasca empezará a hacerse notar desde el lunes, con un aumento de la nubosidad y lluvias débiles, los días en los que el agua se convertirá en la protagonista de la jornada serán el martes y el miércoles. Se espera que el episodio de lluvias esté presente durante casi toda la semana laboral, pues no será hasta el viernes –con un giro al noroeste del viento– cuando las nubes empiecen a disiparse y cambie la situación sinóptica.

Una situación inusual

La borrasca se ha formado por la interacción en el Atlántico entre una masa de aire polar del norte y una de calor subtropical del sur. «No es habitual que el chorro polar se encuentra a una latitud tan baja en esta época», afirma Suárez.

Tampoco es habitual que el anticiclón de las Azores –que a estas alturas ya se suele encontrar encima del archipiélago portugués– no tenga la fuerza suficiente como para imponerse ante las borrascas que se podrían formar en el Atlántico. En resumen, tal y como destaca el delegado de la Aemet en Canarias, la dinámica atmosférica de los últimos meses no está cumpliendo con los patrones que son esperables, lo que también corrobora González Alemán, quien insiste en que «no deberíamos ver este tipo de circulaciones atmosféricas en esta época del año».

La atmósfera lleva tiempo dando sorpresas. Los precedentes corroboran que el 2023 está siendo un año extraordinario en lo que se refiere a fenómenos meteorológicos. En marzo y en abril se produjeron episodios de altas temperaturas inusuales para la primavera, mientras que en junio estamos asistiendo a la llegada de una borrasca que dejará lluvias copiosas a principios de verano.

Sin embargo, aún hay dudas sobre si esta situación se pueda atribuir de manera directa al cambio climático. Los científicos han advertido en algunas ocasiones que el calentamiento global puede incrementar la intensidad de unos fenómenos extremos que antes eran poco habituales, pero es difícil relacionar un único evento con la influencia del aumento de temperaturas en la atmósfera. Para hacerlo se necesitarían estudios de atribución, como el que se ha llevado a cabo en las últimas inundaciones de la Península. En este caso sí se ha constatado con claridad que sin el cambio climático el fenómeno no hubiera tenido esas características. Y aunque no podemos relacionar directamente la inusual formación de esta borrasca al calentamiento global, desde la Aemet tienen claro «que esto no es lo normal», remarca Suárez.

En la jornada de ayer, el impacto de la borrasca en Canarias se veía aún con cierta incertidumbre entre los meteorólogos. «En el último barrido del modelo europeo veíamos que bajaba el volumen de precipitaciones previstas», admite Suárez. En este escenario cambiante, la Agencia Estatal de Meteorología se reserva hasta las 72 horas previas a la llegada de la borrasca a las Islas (es decir, el domingo) para emitir un análisis de la situación prevista y decidir qué «medidas tomar».

No obstante, Suárez adelanta que es posible que se activen algunos avisos de lluvia durante las jornadas del martes y el miércoles. «Esto será también curioso», explica, pues se trataría de una de las pocas veces –si no la única– en la que se activará un aviso por lluvias copiosas en las Islas.