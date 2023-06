Laurinda Pilar Contreras, una mujer de 29 años que se encontraba embarazada de cinco meses, murió trágicamente debido a complicaciones de peritonitis. Su caso ha generado controversia y denuncias de posible negligencia médica en el sistema de salud argentino.

El calvario comenzó el 22 de abril, cuando Laurinda comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales y decidió acudir al centro de salud. Allí, fue examinada en la guardia obstétrica y se le realizaron análisis de orina, sangre y una ecografía. Sin embargo, según relata un familiar, solo fue diagnosticada con "gases y cólicos" debido a su estado de gestación y se le indicó que regresara a casa. Durante esta visita, también se detectó un cuadro de deshidratación y se le colocó un suero con calmante para aliviar los dolores.

A pesar de que los dolores no persistieron, el 22 de mayo, en la medianoche, Laurinda se encontraba en un estado crítico y decidió acudir al Hospital de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Allí, los médicos repitieron las pruebas y descubrieron que el bebé no tenía latidos, por lo que se determinó la necesidad de realizar una intervención quirúrgica de emergencia.

La familia ha denunciado públicamente que el 23 de mayo, un día después de la intervención, Laurinda sufrió varios infartos y no pudo ser reanimada, lo que resultó en su fallecimiento. Aunque la versión oficial no atribuye su muerte a la peritonitis y los resultados de la autopsia aún no se han hecho públicos, la familia insiste en que este fue el diagnóstico correcto y que hubo una posible negligencia médica en el manejo del caso.

Además, la familia ha señalado un hecho inusual: en lugar de recibir un solo certificado de defunción, les entregaron dos, uno a nombre de Laurinda y otro a nombre del bebé que supuestamente nunca llegó a nacer. Sin embargo, no han recibido explicaciones claras sobre las circunstancias de ambas muertes.

Ante estas graves acusaciones, la dirección del Hospital de Morón ha iniciado una investigación interna para determinar si hubo alguna responsabilidad por parte del equipo médico en estas tragedias. Mientras tanto, la familia ha presentado una denuncia penal contra el hospital.

Actualmente, la causa está siendo investigada como "averiguación de causales de muerte" por la Fiscalía N° 6 de Morón, quien ya ha solicitado los registros médicos de Laurinda Pilar Contreras al centro de salud.

La trágica muerte de Laurinda y las circunstancias que rodean su caso ponen de relieve la importancia de una atención médica adecuada y precisa, especialmente durante el embarazo. La sociedad espera que la investigación arroje luz sobre lo sucedido y se tomen las medidas necesarias para evitar futuros casos similares.