José Arranz Cardoso, profesor de Geografía e Historia en el IES El Doctoral de Gran Canaria, ha encontrado en TikTok una forma provechosa de ayudar a los estudiantes canarios a superar la temida EBAU. A través de su cuenta en esta popular red social, el profesor comparte consejos y guía a los jóvenes para que los días previos a los exámenes sean más llevaderos.

La experiencia y conocimiento de José en la materia que imparte se reflejan en sus videos, donde aborda temas relacionados con Geografía e Historia, así como otros aspectos relevantes para el éxito en la EBAU. En su último video, el profesor revela los errores más comunes que se cometen en esta prueba: "No contextualizar, inventar fechas sin fundamento. Aunque no sepamos la fecha exacta, podemos aproximarnos de alguna manera. Por ejemplo, en el último cuarto del siglo...".

Consejos, errores comunes y pistas sobre posibles temas

Además de brindar consejos sobre cómo abordar la EBAU, José ofrece orientación específica para aquellos estudiantes que han estudiado y se encuentran a 24 horas del examen. También comparte pistas sobre posibles temas que podrían entrar en los exámenes, brindando así a los alumnos una ventaja en su preparación.

Resulta curioso que un profesor se haya convertido en tiktoker, pero para José es una manera efectiva de llegar a los estudiantes más jóvenes y hacerles partícipes de su experiencia y conocimientos. A través de esta herramienta digital, el profesor canario logra conectar con los alumnos de una manera cercana y dinámica, brindándoles apoyo en un momento crucial de su educación.

Siete consejos para aprobar la EBAU en Canarias

Hay que pensar qué tipo de alumno o alumna eres porque la manera de preparar el examen no tiene nada que ver. “Básicamente hay dos modelos: el que tiene el hábito de estudiar y el que no. Los segundos están obligados a memorizar a lo bestia. El aprendizaje no es lo mismo que el logro. Se puede aprender poco memorizando mucho. Estos estudiantes no pueden adquirir el hábito en unas semanas, así que les toca recuperar la información de la mejor manera posible y tratar de organizar esos datos masivos haciendo hincapié en las palabras claves”, explica Juan Fernández, profesor, divulgador y autor del ensayo 'Educar en la complejidad'. El experto, mientras, anima a los alumnos con hábito de estudio a prepararse selectividad como si se enfrentaran al carne de conducir: realizando muchos test. “Repetir una lección en alto no es tan efectivo como escribirla”, añade. Durante estas semanas, Fernández recomienda a los aspirantes que no dejen de practicar lo que van a hacer en los días de selectividad: escribir, hacer comentarios de texto, resolver ejercicios… “Lo mejor es practicar con modelos tipo y usarlos como una guía”, concluye tras dar un truco para ambos modelos de alumnos: “El día del examen es mejor empezar por las preguntas más fáciles porque eso brinda confianza”.