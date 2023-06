Víctimas puras es el título del artículo periodístico de Leila Guerriero publicado en el El País en enero de este año, que habla sobre la victimización y doble moral que hay sobre las víctimas de la violencia de género. Esta ha sido la opción A de la prueba de Lengua Castellana y Literatura con la que ha comenzado la EBAU en Canarias, concretamente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para los 2.435 estudiantes de Ciencias matriculados en la convocatoria de junio que ayer se examinaban en las cinco sedes de la provincia de Las Palmas; y mañana corresponderá el turno a los de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. La segunda opción, ha sido un texto de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Según los datos de los últimos años, el 80% del alumnado elige el comentario periodístico frente al 20% que se decanta por el literario.

En el Campus de Tafira de la ULPGC, cuyas dos sedes -Edificios de Arquitectura e Ingeniería- concentran casi el 43% de los estudiantes que se examinan de la EBAU en la provincia de Las Palmas en esta convocatoria, los exámenes comenzaron ayer con total normalidad, a las 9.30, una vez que el alumnado ocupó sus asientos en las aulas. Momentos antes, el rector, Lluis Serra Majem, les dedicó unas palabras de ánimo. “Este es un día importante para la Universidad, un día donde cada año, vamos reclutando nuevos alumnos. Sobre todo, les deseo mucha suerte a todos los que se examinan, chicas y chicos y mucho ánimo a sus familias que estarán pendientes de lo que hacen su chiquillos y chiquillos por aquí hoy”, afirmó el rector.

Como anécdota, este año coinciden en los exámenes de la EBAU los respectivos hijos del rector Lluis Serra, del vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad David Sánchez, y del director de Acceso, Nicanor Guerra.

Nervios y muchas horas de estudio

Aunque los nervios no fallan a la cita de la selectividad, como cada año, la mayoría de los estudiantes consultados antes de empezar los exámenes, se confesaban estar muy preparados. Es el caso de Fernando Martín, del Colegio Sagrado Corazón de Tafira, que admitía que “es la primera vez que he estudiado tanto”. Su objetivo es estudiar el nuevo grado de Ingeniería Física y Matemática que se implanta el próximo curso en la Escuela de Ingeniería Informática de la ULPGC, y aunque aún no sabe qué nota necesita para entrar, su objetivo es lograr la máxima posible para asegurarse una plaza. “Estaba a punto de irme a Madrid a estudiar Ingeniería Física pero por suerte, la pusieron aquí en la ULPGC, sé que en Madrid la nota de corte está en 13,2, pero aquí no sabemos”. En cualquier caso, el tiene una media de 9,89 del Bachillerato, que es el 60% de la nota final.

Este año se han matriculado en la provincia de Las Palmas, en la convocatoria de junio de la EBAU un total de 5.644 estudiantes, de los que el 41,89% son hombres y un 58,11% son mujeres. 4.979 se han inscrito en la fase general, mientras que 665 se examinarán solo de la fase específica, destinada a los estudiantes procedentes de los Ciclos Formativos y para aquellos que ya se examinaron de la EBAU en años anteriores y que desean presentarse a la opción de mejora de nota. Por ramas, 253 estudiantes corresponden a Artes, 2.435 a Ciencias, 1.646 a Ciencias Sociales y 645 a Humanidades, a los que se suman los 665 procedentes de Formación Profesional. Además, a la EBAU de junio se presentan 214 estudiantes con necesidades especiales, que cuentan con el Servicio de Asistencia Social que lleva la trabajadora social Dolores Cabello, y el profesor de la ULPGC Israel Castro que ha diseñado el programa de mentoría en el que se han formado 26 estudiantes mentores de apoyo para que puedan realizar la prueba en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros.