Es cierto que el exceso de velocidad es una infracción común en las carreteras españolas y la Dirección General de Tráfico (DGT) utiliza métodos cada vez más precisos para detectar a los conductores que circulan por encima de los límites de velocidad. Sin embargo, existen algunas circunstancias en las que la DGT no puede imponer una multa:

-Contradicción con una señal de tráfico: Si el radar, ya sea fijo o móvil, contradice la indicación de una señal de tráfico anterior, no se puede imponer una sanción.

-Errores en los datos del infractor: Si los datos del conductor en la multa no están correctamente rellenados, la multa no sería efectiva.

-Calibración y mantenimiento de los radares: Los radares deben estar calibrados y mantenerse correctamente según lo establecido por la ley. Si se demuestra que el radar tiene un mantenimiento deficiente, la multa podría no ser válida.

-Número insuficiente de fotografías: Según la normativa vigente, el radar debe capturar al menos dos fotografías distintas del vehículo infractor como prueba. Si la denuncia solo incluye una instantánea, no sería válida.

-Margen de error no aplicado adecuadamente: Los radares tienen un margen de error de 3 km/h en radares fijos y 5 km/h en radares móviles. Si esta diferencia no se tiene en cuenta correctamente, la DGT no puede imponer una sanción.

Peligros por correr demasiado

Es importante destacar que circular a una velocidad adecuada a las condiciones de la vía es fundamental para evitar accidentes y reducir la gravedad de los mismos. La velocidad excesiva aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales en caso de un accidente. La DGT advierte sobre los peligros de conducir a velocidades inadecuadas y promueve el respeto de los límites de velocidad como medida de seguridad vial.