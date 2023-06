Uno de los mayores problemas que está intentando solventar la Dirección General de Tráfico (DGT) es la de los vehículos abandonados en las vías públicas, que se suelen acumular sobre todo en descampados o parkings. Muchos de ellos terminan convirtiéndose en un problema para la seguridad vial, por eso, desde el organismo de tráfico recuerdan los casos en los que se puede actuar para retirar el coche en caso de cumplir con una serie de requisitos sin avisar al propietario. En alguno de los casos puede resultar que no se devuelva al propietario.

El año pasado, la DGT anunció un cambio en la interpretación del artículo 106 de la Ley de Tráfico con el objetivo de agilizar los procedimientos para poder retirar vehículos abandonados en recintos privados. Según los datos de la DGT, en España se abandonan 50.000 vehículos cada año en las vías públicas y otros 6.000 en talleres o depósitos. Uno de los mayores motivos que llevan a los propietarios a dejar tirado sus coches es no querer hacer frente a reparaciones u otros gastos económicos.

Motivos por los que la DGT puede retirar tu vehículo

La DGT se ha propuesto acabar con este problema y con la nueva ley se contemplan algunos motivos por los que, el organismo podrá retirar los vehículos de las propiedades privadas y públicas. En muchas ocasiones los trámites administrativos suelen hacer más lento el procedimiento y por ese motivo Tráfico ha incluido algunos aspectos en la ley. Estos son los casos más importantes:

Si no se presentan alegaciones en dos meses.

Si se produce una avería o accidente y no se recoge el vehículo, causando un problema en la seguridad vial.

Aquellos vehículos abandonados desde hace más de un mes y que presenten grandes desperfectos.

Los agentes de tráfico pueden inmovilizar un vehículo en algunos casos como no tener contratada una póliza de seguros, conducir bajo los efectos del alcohol o no tener permiso de conducir. Si no se presentan alegaciones en un plazo de dos meses y el vehículo sigue sin ser retirado, la DGT podrá actuar de forma directa para llevarse el utilitario. Además, en caso de superar el plazo para presentar alegaciones, Tráfico procederá a la subasta o destrucción del propio.

El siguiente caso es cuando se abandona un vehículo por avería o accidente. Aquí la DGT podría llevárselo en caso de que se considere que pone en riesgo la seguridad vial del resto de conductores. Los propietarios deberán hacer los trámites necesarios para poder recuperarlo, en caso contrario el organismo decidirá qué hará con él.

Por último, la grúa también retirará aquellos vehículos que estén abandonados en las vías públicas y presenten graves daños o signos de abandono. La Dirección General de Tráfico tendrá la potestad para llevarlos al desguace, aunque los propietarios serán notificados de ello y dispondrán de un plazo para presentar alegaciones.