La incidencia de la infertilidad femenina está creciendo hasta un 20% en todo el mundo a causa de diversos factores, entre los que destaca el retraso en la edad de la maternidad1. Sin embargo, los trastornos de reproducción son un fenómeno de la pareja, en el que las dificultades reproductivas de la mujer representan el 35% de los casos, mientras que el factor masculino está involucrado hasta en el 50% de los casos. La tasa de fertilidad española se ha desplomado un 3,3% en los últimos 20 años, convirtiendo a España en el segundo país con la tasa de fertilidad más baja de toda Europa -con 1,19 nacimientos por mujer-, según las últimas cifras publicadas por Eurostat2.

“Médicamente, entendemos la infertilidad femenina como la imposibilidad de quedarse embarazada tras más de 12 meses3 manteniendo relaciones sexuales frecuentes y sin protección. La infertilidad femenina se produce cuando un óvulo fecundado o el embrión no sobrevive una vez que se fija al útero, esto es, el óvulo fecundado no se fija al útero; teniendo en cuenta que los óvulos no pueden movilizarse desde el ovario hasta el útero”, explica la Dra. Idoya Eguiluz Gutiérrez-Barquín, ginecóloga y obstetra especializada en reproducción humana asistida de Vithas Clínica Baren en Las Palmas de Gran Canaria.

Sin embargo, los trastornos reproductivos no son un problema exclusivo de la mujer. Un estudio publicado por el Centro de Estudios Demográficos de una universidad pública española ha relevado que la fecundidad masculina es aún más baja que la femenina en España. En la actualidad, cada hombre apenas tiene una media de 1,06 hijos4. En este sentido, la Dra. Naira González López, especialista de la unidad de reproducción asistida del Hospital Vithas Vigo, afirma que “en un 50% de las parejas sin hijos se encuentra un factor asociado al varón, generalmente, junto con parámetros anormales del semen”.

La edad influye en la fertilidad de los dos progenitores, aunque de distinta manera

De acuerdo con la Dra. Idoya Eguiluz, “la edad es, sin lugar a duda, el principal factor que influye en la infertilidad femenina. La evidencia científica demuestra que la fertilidad de las mujeres disminuye gradualmente con la edad, en concreto, a partir de los 35 años. De hecho, las probabilidades de quedarse embarazada descienden considerablemente a partir de los 37 años”. Sin embargo, existen otros factores que influyen notablemente en la fertilidad de la mujer, vinculados con su estilo de vida, como son el consumo de tabaco y alcohol, la obesidad, y el sedentarismo.

La edad, explica la Dra. Naira González, también repercute en la calidad seminal del hombre, aunque en este caso, es a partir de los 45 años cuando empieza a evidenciarse la disminución de la calidad seminal”. La especialista del Hospital Vithas Vigo afirma que “la infertilidad masculina tiene causa conocida en aproximadamente un 70% de los casos”. Según la Dra. Naira González, “en la mayoría de los casos, el diagnóstico de esterilidad masculina está relacionado con parámetros seminales alterados. No obstante, problemas de eyaculación, alteraciones anatómicas, anomalías genéticas, problemas de salud general y uso de fármacos que disminuyen la lívido, suponen un problema de esterilidad en sí mismos, pese a que éstos no lleguen a producir alteración en la calidad del semen”.

Principales tratamientos de reproducción humana asistida

Los tratamientos de reproducción asistida han aumentado hasta un 28% en los últimos años en España, de acuerdo con el último registro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF)5. Cabe destacar que los tratamientos para la infertilidad pueden ir desde medicamentos destinados a inducir la ovulación, y las relaciones programadas hasta las técnicas de laboratorio más complejas.

La técnica de laboratorio más utilizada en reproducción asistida es la fecundación in vitro que consiste en reproducir en laboratorio las condiciones para la unión de los dos gametos (espermatozoides y óvulos). De forma natural, el espermatozoide más veloz es capaz de penetrar en el ovocito y fecundarlo. A la simulación de este proceso en el laboratorio se le conoce como FIV convencional. Existen casos en los que un embriólogo prepara cada uno de los ovocitos y los microinyecta para provocar la fecundación, es lo que se conoce como ISCI o inyección intracitoplasmática de embriones. Hoy en día existen multitud de métodos para la selección tanto de espermatozoides como de embriones.

Asimismo, la Dra. Naira González López, especialista de la unidad de reproducción humana asistida del Hospital Vithas Vigo, recuerda la importancia de contar con equipos multidisciplinares. “Aunque normalmente el responsable de la consulta médica es un ginecólogo, son unidades constituidas por más especialistas y, si hay alguna patología, la valoración adecuada por un urólogo puede ser determinante en el adecuado tratamiento y por lo tanto el pronóstico reproductivo de la pareja”.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 20 hospitales y 37 centros médicos y asistenciales distribuidos por 13 provincias. Los 12.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.

