APROSU, TVE Canarias por el programa ‘Cerca de ti’, Jorge Hernández Duarte, Alcampo y la Diputación del Común de Canarias son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Canarias 2023.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Canarias 2023 son la máxima distinción que ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE.

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón es para APROSU, por su contribución a la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de Canarias, y por su dilatada trayectoria, programas innovadores, impacto social, colaboraciones estratégicas y gestión eficiente.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación se premia al programa ‘Cerca de ti’, de Televisión Española en Canarias, presentado por Roberto Herrera, por su promoción de la solidaridad, su impacto social positivo, su sensibilidad y empatía, la visibilización de proyectos solidarios y su compromiso con la mejora de la sociedad canaria.

El Premio Solidarios a la Persona Física es para Jorge Hernández Duarte, por realizar una labor excepcional en la Comunidad Canaria, apoyando a personas en situación de vulnerabilidad, generando conciencia y siendo un agente de cambio.

En la categoría de Empresa se otorga el premio Solidarios a Alcampo, por su compromiso con la responsabilidad social, su apoyo a causas sociales, el fomento de la empleabilidad de personas con discapacidad, sus acciones de ayuda humanitaria y su transparencia en acciones solidarias. Todo esto demuestra su compromiso con la sociedad y su contribución al bienestar de las personas.

Finalmente, en la categoría de Administración Pública, el Premio Solidarios es para la Diputación del Común de Canarias, al desempeñar un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad generando conciencia en la sociedad canaria. Además de su labor en la defensa de la igualdad de oportunidades.

Miembros del jurado

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Canarias 2023 lo han formado Miguel Ángel Déniz Méndez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias; Marta Arocha Correa, directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias; Juan Carlos Hernández Sosa, vicepresidente del CERMI-Canarias; Juan Rognoni Escario, director de Cáritas Diocesana Tenerife; Mayer Trujillo Palenzuela, director de Contenidos de COPE Canarias; Bárbara Palau Vidal, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales del Consejo General de la ONCE; José Antonio López Mármol, delegado de la ONCE en Canarias; y Andrés Guillén Guillén, director de Zona de la ONCE en Tenerife.

La entrega de premios, tendrá lugar en el marco de la gala que se desarrollará el 29 de junio de 2022 en el Centro Cultural CICCA, en Las Palmas de Gran Canaria.