La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha tramitado a través de la plataforma electrónica Gestiona, siete solicitudes de cambio de nombre, tres de uso común y cuatro de cambio legal, en el primer año de vigencia del Protocolo de Atención a la Diversidad de Género de la ULPGC, aprobado en enero de 2022. Así lo recoge el informe de la Unidad de Igualdad que dirige Carolina Mesa, relativo a la memoria de actividades realizadas entre abril de 2022 y mayo de 2023. «Esto explica la importancia y la trascendencia que tiene el Protocolo en el ámbito de la comunidad universitaria, porque en apenas un año de vigencia hemos recibido siete solicitudes de cambios de nombre».

La directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC, aclaró que el cambio de nombre de uso común, significa la posibilidad que tiene cualquier persona para solicitar ser tratado con el nombre del sexo con el que se siente identificado. «Es la posibilidad de reclamar el derecho a utilizar el nombre sentido, pero ese cambio de nombre, tendrá efecto solo en el ámbito interno de la Administración de la Universidad. Si en el DNI figura, por ejemplo, el nombre de mujer pero se siente hombre, tiene la posibilidad de utilizar el nombre que ha elegido libremente, aunque figure otro en su documento de identidad».

El cambio de nombre legal, por otra parte, sería cuando la persona ya ha procedido a rectificar en el Registro Civil la mención que en la descripción de nacimiento figura relativa a su sexo. «Eso requiere hacerlo a través del procedimiento establecido en la ley estatal, que te permite realizar la rectificación registral de la mención relativa al sexo. Una vez hecho, se hace oficial el cambio de nombre en el DNI, la persona nos lo comunica y aporta la documentación a la Unidad de Igualdad, y nos encargamos de tramitarlo y proceder a actualizar conforme al cambio legal que se ha producido».

Carolina Mesa apuntó que, anteriormente a este protocolo, en el ámbito del Vicerrectorado de Estudiantes ya existía un procedimiento puesto en marcha ante la llegada de algunas solicitudes por parte de alumnado que no se sentían identificados con el género que figuraba en su inscripción de nacimiento y pedían que, a nivel de las actas, listas de clase, campus virtual..., se les identificara con el sexo o género con el que se sentían identificados. Sin embargo, con la aprobación del Protocolo de Atención a la Diversidad de Género de la ULPGC en 2022, ya se cuenta con un reglamento oficial para el conjunto de la comunidad universitaria, no sólo para el estudiantado.

Mesa también dio cuenta de los primeros pasos del II Plan de Igualdad de la ULPGC, aprobado en julio de 2022 con seis ejes de actuación: promoción de una cultura de igualdad; acceso y promoción; docencia, investigación y transferencia; participación y representación; conciliación corresponsable; y acoso sexual o por razón de sexo.

«Funciona bien»

En la sesión del Claustro celebrada ayer, también se presentó el informe anual de la Defensoría Universitaria que dirige Alejandra Sanjuan correspondiente al año 2022, y en el que se registraron apenas 42 expedientes, que representa solo al 0,17% de la comunidad universitaria, nueve menos que el año anterior que ascendió a 51. «El volumen de entrada de la Defensoría es bastante bajo porque esta Universidad funciona bien. Desde que estoy no contamos como expedientes los que vienen a preguntarte algo», señaló en referencia a 43 actuaciones que se descartaron al no cumplir parte del reglamento de la Defensoría por no haber agotado las vías previas. «Estoy muy orgullosa de que sean pocas las entradas, porque eso quiere decir que está funcionando todo bien».

Los estudiantes copan el 74% de las actuaciones realizadas por parte de la Defensoría, y los problemas de convivencia y los trabajos fin de carrera protagonizan la mayoría de quejas

El 74% de los usuarios más frecuentes de la Defensoría son los estudiantes; y los principales asuntos que se atendieron el pasado año son los relativos a problemas de convivencia entre el colectivo estudiantil, fundamentalmente, y relativos a malos comportamientos, régimen disciplinario, acoso, riesgos psicosociales, actitudes xenófobas y discriminatorios o normas de convivencia. «En el estudiantado hay muchos problemas de convivencia a través de los whatsapp porque se interpretan mal, las redes sociales se han incorporado también como una vía de comunicación entre grupos de alumnado, y ahí hay muchos malos entendidos, la gente se siente ofendida.La mayoría de las veces se resuelve con conciliación, no hace falta mediación». Le siguen las quejas por los Trabajos Fin de Título, fundamentalmente por la tardanza en la asignaciones de tutores y seguimiento del trabajo.