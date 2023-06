Cáritas atiende en Canarias en 2022 a un 15% más de personas que antes de la pandemia

Cáritas atiende en 2022 a un 15% más de personas que antes de la pandemia. Cáritas Diocesana de Canarias atendió el pasado año a 28.487 personas en situación de pobreza y exclusión social. Esto supone un incremento del 15% en relación a las 24.785 asistidas durante en 2019, año prepandémico, según los datos de la Memoria Institucional de la entidad del año pasado. En relación al 2021, último año de la crisis de la Covid-19, el número de personas asistidas por la oenegé descendió un 35% pasando de 53.186 a 28.487. Es decir, con el fin de la pandemia 18.706 personas dejaron de necesitar la asistencia de Cáritas Diocesana.

Perfiles

«La pobreza es más severa y la exclusión social se ha intensificado para esas familias, donde se consolidan tres perfiles, como el de las personas trabajadoras pobres o las personas mayores vulnerables y en soledad. Además del perfil clásico de la mujer con menores a su cargo», explicó Gonzalo Marrero, director de Cáritas Diocesana de Canarias.

En este sentido, la crisis de la Covid-19, la oleada migratorio de los dos últimos años y el incremento de la inflación han dado la puntilla a muchas familias en situación de vulnerabilidad empeorando la ya de por si situación que vivían antes.

«La pobreza severa se incrementa y se agrava y aún así las causas estructurales de la pobreza en Canarias no se están atendiendo porque la situación sigue igual o incluso peor. Las crisis han dejado huella», subrayó Caya Suárez, secretaria general de la entidad.

La oenegé apunta a una cronificación de la pobreza y la exclusión social en la provincia de Las Palmas que llevó a atender al 12% de la población en esa situación durante los años 2020 y 2021 y que el año pasado cubrieron al 7% de los ciudadanos en riesgo de exclusión social y pobreza.

Más severa

El obispo de la Diócesis de Canarias y presidente de Cáritas, José Mazuelos, destacó la gravedad de la situación ante una pobreza que no cesa. «Advertimos con dolor que la pobreza se ha intensificado y se ha tornado más severa para las personas más pobres y vulnerables», puntualizó.

En este sentido, recalcan que la situación ha llevado a tener que atender casos cada vez más complejos donde se dan múltiples factores de exclusión agravando la pobreza, lo que lleva a tener que desarrollar intervenciones más complejas y multifactoriales.

«Se dan diferentes situaciones simultáneamente, no solo tenemos que atender una ayuda de alquiler, también tiene que tener una cobertura de alimentación, orientación laboral o formación. Supone dar más respuestas a una misma realidad de una misma familia, es decir aumentan las necesidades», recalcó Suárez.

Además alertó que la crisis de la inflación, que aún no ha cesado, está golpeando de forma intensa a las familias y a la propia entidad. «Tienen que hacer frente a abordar gastos del día a día como la alimentación, la luz o el agua con una subida de precios que no les da para poder cubrirlos. También para la institución porque hemos tenido que aumentar el importe de las ayudas para poder hacer frente a una cobertura adecuada de las necesidades de la familia», explicó Suárez.

En este sentido, desde la entidad ponen el acento al creciente problema de la vivienda que está cronificando la pobreza de las familias canarias. Desde la entidad se atendieron a 3.155 personas afectadas por la vulneración del derecho a una vivienda digna, un aspecto que identifica como principal derecho vulnerado. El 32% de los hogares atendidos no es titular de su vivienda, se encuentra acogido en otra vivienda, en un espacio cedido, ocupando, realquilando o en un servicio de alojamiento, sin garantía alguna.

En este periodo han atendido a 2.378 personas en situación de sin hogar, un 45% menos respecto al año anterior, pero un 65% más respecto a 2019.

Financiación

Todo este panorama está derivando en una sobrecarga para los trabajadores y voluntarios de Cáritas. «Está determinando en un mayor estrés de atención y de gestión y necesitamos un incremento de la financiación de las Administraciones Públicas y de las personas que donan. Si no hay un incremento de esta financiación no podemos llegar a todas las personas que atendemos actualmente y tendríamos que establecer una línea roja cosa que no queremos hacer, pero hay que ser realistas», adelantó Marrero. Si bien matizó que las ayudas de las Administraciones Públicas se han incrementado en los últimos años, la entidad contó con más de ocho millones de financiación el pasado curso, estas suelen llegar tarde. «A estas alturas del año aún no han empezado a funcionar con el año presupuestario», dijo Marrero.