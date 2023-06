Raúl Cárdenas, mejor vendedor de la ONCE en la Territorial de Canarias en 2022 Raúl se dedica a la venta de productos de lotería responsable de la ONCE desde 2005 y en la actualidad lo hace en San Bartolomé de TirajanaRaúl se dedica a la venta de productos de lotería responsable de la ONCE desde 2005 y en la actualidad lo hace en San Bartolomé de Tirajana