El mar de Canarias se calienta hasta los 22ºC dos meses antes de lo habitual

La superficie del mar de Canarias se ha calentado hasta los 22ºC dos meses antes de lo que cabría esperar. La región del Atlántico norte, en la que se enmarca el Archipiélago canarios, está atravesando una de las olas de calor más intensas de los últimos años, con anomalías térmicas que superan los 2ºC y que lo colocan en un escenario más habitual de finales de agosto o principios de septiembre. Pero Canarias no es la única afectada. En apenas una semana, la temperatura media superficial de todo el conjunto de este océano ha aumentado hasta marcar cifras de temperatura récord en la serie histórica. Una circunstancia que ha llamado la atención de los científicos de todo el mundo que buscan una forma de explicar cómo el mar se ha calentado tanto en tan poco tiempo.

«Parece que hemos entrado en verano antes de lo previsto», afirma Pedro Vélez, director del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) en Canarias. Así también lo corroboran los datos que este científico, ha podido recopilar de las diferentes redes con las que monitoriza desde hace años la temperatura a la que se encuentran las aguas superficiales de Canarias. Según sus últimos datos, del 9 de junio de 2023, la temperatura del mar se situó en 21,02ºC, después de llegar aun máximo de 22,7ºC apenas unos días antes. «Ha caído un poco, pero llevamos todo el año con temperaturas que se sitúan por encima de la media y de los tres años previos», sentencia.

El mar está viviendo una ola de calor sin precedentes, y el océano canario no es el único en sentirlo. «El Cantábrico también está registrando valores anómalos, de hasta 4ºC más de lo normal», recalca Vélez. En el resto de Atlántico norte, la temperatura media superficial es ya 1,1ºC superior de lo habitual para la época.

El fenómeno ha dejado perpleja a la comunidad científica, que ya ha empezado a barajar algunas hipótesis para tratar de explicar el origen de esta anómala circunstancia. La primera y a la que apuntan buena parte de los científicos es la alteración de los ciclos naturales por los que se rige la posición del anticiclón de las Azores. Para esta época del año, el sistema de altas presiones que se coloca encima del archipiélago portugués debería tener una fuerza considerable con la que bloquear todo tipo de fenómenos meteorológicos y, a la vez, refrescar con sus vientos la superficie del mar.

Sin embargo, su comportamiento este año está siendo anómalo. El debilitamiento del anticiclón de Azores es una de las causas por las que la borrasca Óscar –de características claramente invernales– llegara hasta Canarias la semana pasada, la primera del verano meteorológico. «Las corrientes frías marinas de retorno están debilitadas por ese calentamiento y esa energía puede favorecer la baroclinidad y ciclogénesis», explica David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias. Pero como el atmosférico es un sistema que se alimenta del mar, los científicos también han empezado a teorizar que ha sido, a su vez, el calor del océano el que está generando que el anticiclón no se encuentre en la posición que se esperaría.

Suárez insiste, no obstante, en que esta es tan solo «hipótesis» que se deberá corroborar con estudios más profundos y complejos. Pero no es la única teoría que trata de explicar el abrupto aumento de temperaturas en el océano Atlántico. Los científicos se han lanzado a realizar una discutir sobre las posibles causas que pueden estar originando este fenómeno. De esta forma, también han apuntado a la disminución de las intrusiones de polvo sahariano en el Atlántico –puesto que hay estudios que señalan que propicia el enfriamiento del océano– o a la participación que el fenómeno de El Niño, en el Pacífico, pueda tener en todo esto.

Esto último, no obstante, parece ser a día de hoy poco probable, dado que El Niño acaba de comenzar a hacer acto de presencia y porque, en realidad, se desconoce si existe una relación –o teleconexión– entre lo que ocurre en el Pacífico y los fenómenos que suceder en el Atlántico. Aunque el fenómeno está muy bien estudiado en la zona del planeta donde sucede de manera directa, «no tenemos suficientes observaciones en nuestra región», insiste Vélez. De ahí que exista «mucha incertidumbre» con respecto a su papel en el calentamiento que pueda sufrir en los próximos meses el océano Atlántico.

Lo que sí está claro es que el calentamiento del planeta se está produciendo tanto en el hemisferio norte como en el sur. El pasado 10 de junio, la temperatura superficial del océano en el hemisferio norte se situó en 0,915ºC, una cifra que otros años se ha alcanzado a partir de la segunda quincena de agosto o principios de octubre. En el hemisferio sur la situación es mucho peor. La temperatura superficial es de 0,683ºC, por encima de cualquier valor que se haya producido en cualquier momento del último lustro, con una anomalía térmica superior a los 0,6ºC.

No se descarta tampoco que el cambio climático haya contribuido de alguna manera u otra a que se produzca este extraño fenómeno. Y es que no es la primera vez que el alisio comienza a soplar más tarde de lo habitual, sin embargo, «es la primera vez que se siente tanto», insiste. «Está claro que no partimos del mismo punto que hace unos años, hace más calor y cualquier mínimo cambio se nota mucho más que antes», insiste Vélez, que recalca: «no es lo mismo que pase con 0,5ºC menos de calentamiento del océano».

Los científicos insisten en que se trata de una medida superficial que, al ser tomada con imágenes de satélite, apenas abarca un milímetro de profundidad en el océano. De ahí que los investigadores insistan en que estas temperaturas están sujeta a cambios en las próximas semanas que podrían llegar a ser caídas abruptas. Además, por esta misma razón, consideran que es poco probable que esté teniendo una repercusión directa en la biodiversidad o en los ecosistemas marinos. Como explica Vélez, se espera que la próxima semana empiece a soplar de nuevo con fuerza el alisio y es posible que, entonces, «la temperatura del mar caiga de nuevo».

Los investigadores consideran que lo importante es observar este fenómeno en un contexto más global, para ver cómo evoluciona en los próximos meses. «Parece que se ha adelantado el verano, pero tendremos que revisar los datos una vez pase este periodo para corroborarlo», insiste Vélez.