Tras el paso de la DANA en España que nos está dejando un inicio de semana de temperaturas más suaves e inestabilidad, a partir del miércoles los termómetros comenzarán un ascenso continuado. El sábado las máximas tocarán techo y podríamos rozar los 40ºC en el suroeste. ¿Cuánto subirán las temperaturas? Aquí te contamos las zonas donde más calor hará.

¿Por qué van a subir las temperaturas?

Una vez se aleje la DANA por el este, sobre España se va a establecer una dorsal. Las dorsales son zonas estables en altura, asociadas normalmente a tiempo estable, seco y cálido. Son estructuras en capas medias y altas de la atmósfera, caracterizadas por los movimientos descendentes del aire y la estabilidad. El aire, al verse forzado a descender, se calienta. Será así como las temperaturas en capas medias y bajas vayan subiendo con el paso de los días.

Hasta el sábado 17 se espera que las temperaturas continúen al alza. Este día las máximas tocarán techo y podrían estar cerca de alcanzar los 40ºC en puntos del suroeste peninsular. El domingo se producirá un descenso al desplazarse la dorsal al este. Entre el domingo y el martes de la próxima semana las temperaturas podrían bajar, pero sería un descenso transitorio propiciado por una vaguada que también traería inestabilidad. Aunque la incertidumbre aumenta a tantos días vista, las tendencias apuntan a que la dorsal volvería a imponerse sobre España y las temperaturas podrían ascender de nuevo.

Estas son las zonas en las que más calor pasarán: cerca de los 40ºC

En el suroeste peninsular se alcanzarán las máximas más altas, especialmente en el valle del Guadalquivir: hasta 39ºC previstos en Córdoba el sábado. En otras zonas del suroeste, como en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, el interior de Andalucía o en el valle del Ebro también podrían alcanzar o incluso superar los 35ºC. Alcanzarán sin dificultad los 30ºC en muchas otras zonas del interior, incluso en puntos del País Vasco y en las islas Baleares. Por debajo de los 30ºC únicamente estarían las regiones del noroeste peninsular y Canarias, con unos 22ºC en A Coruña o 24ºC en Santander.

No solo pasaremos calor por las tardes, sino que las mínimas también irán subiendo día tras día. La madrugada de este mismo martes 13 las mínimas no bajaron de los 22.6ºC en Barcelona o de los 22.1ºC en Málaga. Entre el viernes y el domingo, las mínimas podrían no bajar de los 20ºC en más zonas: tendríamos noches tropicales. La mayor parte de Andalucía, sur de Extremadura y de Castilla-la Mancha, regiones del Mediterráneo peninsular, en ambos archipiélagos y localmente en el Cantábrico podrían no bajar de los 20ºC en todo el fin de semana. El sábado la mínima prevista en Sevilla es de 22ºC.

Hará calor, pero no será ola de calor

Aunque se esperan alcanzar valores máximos cercanos a los 40ºC en algunas zonas del país, no será una ola de calor. Para que hablemos de ola de calor, deben darse unos requisitos de intensidad, extensión, duración que quedan lejos de las temperaturas de esta semana.

El mosquito tigre es una de las especies más temidas y peligrosas porque su picadura puede contagiar diversas enfermedades, como la malaria o el dengue, a las personas. La presencia del mosquito tigre en España ha ido aumentando en los últimos 20 años. Desde su identificación en el año 2004, se han ido localizando cada vez más ejemplares en el país, especialmente en las zonas de costa del sur de España y el litoral mediterráneo. No obstante, también se han localizado mosquitos tigre en áreas del interior del país y puntos de la costa cántabra.

En junio de 2023, la zona con mayor presencia de mosquito tigre en España es la costa catalana, así como las provincias de Valencia y Alicante. Y en menor medida en las Islas Baleares, Murcia, Castellón, Granada, Málaga, Cádiz, Madrid, Zaragoza y puntos costeros del País Vasco. Estas son las áreas identificadas en tiempo real por el proyecto de ciencia ciudadana Mosquito Alert, un programa de acceso público que tiene por objetivo estudiar, vigilar y luchar contra la expansión de mosquitos invasores capaces de transmitir enfermedades globales como el dengue, el Zika o la fiebre del Nilo Occidental. Todo ello gracias a la colaboración de los ciudadanos.

¿Qué es el mosquito tigre?

El mosquito tigre es una especie de insecto endémica del sudeste asiático. En las últimas décadas, ha ido expandiéndose hasta estar presente en prácticamente todas las áreas templadas del planeta de Asia, África, América, Australia y Europa. Una expansión que se ha visto favorecida por la globalización del comercio vía aérea y marítima de todo tipo de productos y plantas. En cuanto a sus características, el mosquito tigre es un insecto pequeño, de color negro intenso con tamaño de unos 10 milímetros. Se diferencia de otros mosquitos por la presencia de una línea blanca en la zona de la cabeza y el tórax, así como por sus patas largas con manchas blancas. De hecho, en algunas ocasiones también es conocido como mosquito cebra por esta variación de colores.