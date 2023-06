El duro testimonio de la madre de una adolescente con depresión: "No hay suficientes psicólogos, la están abandonando"

No hay mayor sufrimiento, dice ella, que ver a un hijo sufrir. Es la madre de una joven asturiana de 15 años diagnosticada de depresión. Siente angustia hasta en las costuras.

Es por eso que ha decidido dar un paso al frente y denunciar la falta de personal, especialmente de psicólogos infantiles y juveniles, en el área de salud mental de las Cuencas, la que le corresponde como vecina de Mieres. "Están abandonando a mi hija, que no deja de ser una niña, y a otros muchos. Hoy nos toca a nosotros, mañana puede tocarle a cualquiera".

"A lo mejor soy yo, como madre, que veo pasarlo tan mal a mi hija y no entiendo cómo funciona el área de salud mental". La joven salió de un ingreso en el hospital recientemente. Un ingreso, matiza la madre, "conseguido a fuerza de luchar y pelear". La adolescente salió reforzada, "con ganas de vivir y luchar". Con ganas de una vida normal para sus quince años.

La joven tenía una cita con su psiquiatra, fueron a consulta y la familia se llevó una desagradable sorpresa: "Nos dicen que no hay psicólogos para atender a nuestra hija, que todos están de baja y que no hay nadie que pueda cubrir a estos profesionales". Según su versión, el psiquiatra le pidió que la psicóloga privada que trata a la joven le pasara los informes para hacerle un seguimiento: "¿Y qué pasa si no tuviéramos recursos para acudir a un profesional privado?", clama la madre.

Medicación

La situación se volvió más delicada porque la joven tiene que afrontar esta semana una difícil prueba para su estabilidad mental. "Es un tema que se ha tratado con los especialistas del hospital y con el psiquiatra de Mieres", afirma. La solución que ofrecen los profesionales de la sanidad pública, siempre según la versión de la madre, es "reforzar la medicación para paliar el nerviosismo que siente. Para atajar así una posible recaída, por llamarlo de alguna manera", apunta.

Tras muchas vueltas, en el día de ayer, la familia recibió una llamada para citar a la joven para el día 16 (el viernes). Será una cita telefónica. Extremo que ha hecho estallar a la madre: "¿Como se puede abandonar así a una niña, ante una situación que a ella le resulta muy dura?". Llama la atención sobre la difícil situación de muchos niños y jóvenes en este momento: "Hay situaciones de bullying, riesgo de suicidio... Es un momento muy difícil para nuestros jóvenes".

Esta madre ha presentado quejas y reclamaciones. También ha solicitado el traslado de la joven al hospital, ante la falta de profesionales de Psicología en el área sanitaria del Caudal.

"Tenemos derecho a una sanidad pública, una atención a la salud mental que cumpla con unos mínimos, sobre todo para los menores", apunta. Y añade que "me gustaría, por un segundo, que todos los responsables de que las entidades funcionen se pongan en un momento en nuestra piel". "No somos los únicos, somos muchos".

Es un mensaje, matiza la madre, para responsables de sanidad, para responsables municipales y para el presidente en funciones del Principado, Adrián Barbón.Concluye su testimonio con dos palabras rotundas: "Estamos abandonados".