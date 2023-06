San Roque inicia un ensayo con nanotecnología para tratar los tumores de cabeza y cuello

El Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque participa en un ensayo clínico internacional en fase III destinado a abordar con nanotecnología los tumores de cabeza y cuello localmente avanzados que no son operables, y que no se han extendido a otros órganos. Hasta el momento, es el único hospital del Archipiélago que está implicado en esta iniciativa a la que también se han sumado otros 59 centros de Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá y la Península. «Básicamente, lo que vamos a hacer es utilizar nanopartículas para tratar estas neoplasias y combinarlas con la radioterapia convencional», señala el doctor Pedro Lara, jefe del servicio de Oncología Radioterápica del citado grupo hospitalario.

Ahora bien, ¿qué son las nanopartículas? Tal y como explica el facultativo, son partículas muy pequeñas que solo son visibles a través de un microscopio electrónico y que son capaces de absorber la radioterapia para después soltar una radiación de electrones dentro de las células tumorales, lo que facilita la destrucción de las mismas. «En realidad, multiplica la eficacia de la radioterapia y además produce una menor toxicidad porque no escapa de estas células», aclara.

El procedimiento es sencillo. Basta con inyectar estas nanopartículas compuestas de óxido de hafnio en la zona tumoral y, al cabo de siete días, administrar la radioterapia de la forma habitual. Hay que señalar que el tratamiento estándar que reciben estos pacientes contempla la combinación de quimioterapia con radioterapia. Ahora, la nanotecnología abre una vía esperanzadora a todos aquellos que no pueden recibir la terapia convencional de forma segura.

«El ensayo está dirigido a las personas que, por alguna circunstancia, no pueden someterse a un tratamiento de quimioterapia. Lo que pretendemos demostrar es que la nueva combinación puede producir una mejora en el control local del tumor», apunta el también presidente del Grupo de Radioterapia y Oncología de la Unión Europea de Especialidades Médicas (UEMS) y de la Comisión de Radioterapia y Oncología del Ministerio de Sanidad. No obstante, la técnica no está indicada para los enfermos en los que ha fracasado la aplicación de quimioterapia y radioterapia.

La previsión es que el procedimiento arranque antes de que concluya el mes

Ya en el primer ensayo randomizado en sarcomas de partes blandas, las nanopartículas demostraron eficacia para multiplicar por dos la respuesta de la radioterapia por sí sola. Ante estos resultados alentadores, el propósito del centro es incluir en el estudio al mayor número de pacientes posible. «La selección comenzó la pasada semana y la idea es empezar el ensayo antes de que finalice el mes. Cabe destacar que el proceso es completamente gratuito para los participantes, independientemente de que se lleve a cabo en un centro de carácter público o privado», informa el especialista. La previsión es que la iniciativa esté abierta, al menos, dos años.

Los tumores de cabeza y cuello suelen aparecen generalmente en la boca y en la garganta. «La principal característica de estos cánceres es que no suelen provocar tantas metástasis como otros tumores. Pueden extenderse al pulmón, pero esto no es tan frecuente», dice el experto. «Crecen, sobre todo, en la zona donde se originan y en los ganglios del cuello. Por tanto, al ser una enfermedad localizada, el tratamiento de radioterapia es de vital importancia», agrega.

Las expectativas de los profesionales del centro son más que elevadas en esta nueva técnica. Y es que, gracias a ella, se podrá potenciar el manejo de estas patologías oncológicas. «Estos tumores suelen responder muy bien a la radioterapia, por lo que esperamos obtener resultados excelentes empleando también las nanopartículas», concluye el doctor Lara.