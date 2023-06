Ale Barona, un valiente joven deportista tinerfeño, se enfrenta a la leucemia aguda y comparte su experiencia en las redes sociales. Su historia ha generado una ola de apoyo y donaciones de sangre en el hospital donde se encuentra ingresado.

Además, ha captado la atención y el apoyo de la comunidad tras visibilizar su lucha contra la leucemia aguda a través de las redes sociales. Este martes, concedió su primera entrevista en los micrófonos de Radio Club Deportivo, en SER Canarias, donde compartió su experiencia y su determinación para enfrentar esta enfermedad.

Lucha contra la leucemia aguda tras sentirse mal durante un mes

Durante un mes en el que no se sentía bien, Ale continuaba practicando deportes como la natación, sin sospechar que su cuerpo luchaba contra una enfermedad tan grave. Fue en ese momento que recibió el devastador diagnóstico de leucemia aguda. El impacto inicial fue abrumador, y Ale confesó que no podía creer que le había tocado a él. La noticia lo llevó a una mezcla de incredulidad y emociones encontradas, que lo impulsaron a compartir su historia y fortaleza con los demás.

A través de su cuenta de Instagram, Ale Barona decidió compartir su lucha contra la leucemia de manera abierta y sincera. En su primer mensaje, expresó su sorpresa ante la realidad de enfrentar el cáncer, pero también dejó claro que está preparado para la batalla y que no se dejará vencer. Su valentía y determinación resonaron en las redes sociales y en la comunidad deportiva, recibiendo mensajes de apoyo y ánimo de reconocidos referentes del surf mundial.

"Muchas veces vemos cosas en películas y en series de la televisión que creemos que nunca en la vida nos pasaran a nosotros. Hasta que pum, llega un día y te toca a ti. Me han diagnosticado leucemia aguda. De primeras, no me lo creía, pensaba: '¿Yo con cáncer? ¡Qué va!' Hasta asimilarlo, y me puse a llorar. En realidad estoy llorando mientras escribo esto. Pero tranquilos, háganme caso, que estoy preparado para la guerra y venga lo que venga siempre fuerte, que esto a mí no me tumba", escribió en sus redes sociales

Multiplicando las donaciones

La historia de Ale ha tenido un impacto significativo en la comunidad, especialmente en lo que respecta a la donación de sangre. Su caso ha despertado conciencia sobre la importancia de este acto solidario, y muchas personas han respondido generosamente acudiendo al hospital donde se encuentra ingresado para donar sangre. El joven deportista se ha convertido en un inspirador ejemplo de lucha y solidaridad, multiplicando las donaciones y promoviendo la esperanza entre quienes también enfrentan enfermedades similares.

El joven continúa su batalla contra la leucemia con una actitud valiente y positiva. Su determinación para superar los obstáculos y su capacidad para inspirar a los demás se han convertido en un faro de esperanza en medio de la adversidad.