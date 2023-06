Un hombre ha recibido una carta del Servicio Canario de Salud (SCS) en la que citan para una prueba de cáncer de mama a su hermana, que falleció hace 31 años. Así lo ha contado Carlos Javier Medina a los micrófonos de Radio Club Tenerife de SER Canarias. "Todavía estoy con el corazón encogido", relata Medina, quien se encontraba revisando su correo cuando hizo el descubrimiento. "Ir al buzón a buscar la típica factura y encontrarte una carta a nombre de tu hermana fallecida hace 31 años, pues...", aseguró.

Perplejidad y cuestionamientos ante el error

"Me quedé en blanco", agrega Medina, "tenía hasta el café en la mano y no me lo pude ni tomar porque me quedé flipando". El oyente no podía comprender cómo un error como este era posible "con tanta tecnología que hay". Además, destaca que su hermana falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), perteneciente al Servicio Canario de Salud, por lo que esperaría que tuvieran todos los datos relacionados con la defunción de la paciente.

Un error administrativo desconcertante

Según las primeras indagaciones, no parece tratarse de un caso de retrasos en la realización de pruebas diagnósticas o la recuperación de una lista antigua de pacientes extraviada, sino de un error administrativo. Aunque Carlos Javier Medina aún no ha decidido qué medidas tomará ante la recepción de esta carta, sí tiene la intención de ponerse en contacto con el SCS para abordar la situación.

Temiendo que esta situación se repita en el futuro, Medina comenta: "Si me ha llegado este año y está dentro de las listas de control de cáncer de mama, me imagino que me llegaría también el año que viene". Por lo tanto, buscará subsanar el error que ha dado lugar a esta peculiar situación que ha removido recuerdos dolorosos en su interior.