Mayte Pociello Marty: «Quiero crear la Oficina Autonómica para coordinarnos en las dos provincias»

¿Cómo se toma su nombramiento como presidenta autonómica en Canarias de Cruz Roja Española después de cuatro años al frente de la actividad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?

Es un reto, no cabe duda. Con satisfacción, con alegría, con un poquito de vértigo y con ganas de trabajar. Tampoco es tan grave el asunto, sino que voy a tener que hacer lo que hacía pero en las dos provincias. Hay unos equipos de trabajo aquí fantásticos. Entonces, me va a ser cómodo, fácil. Estamos trabajando muchos para lo mismo, empujando hacia el mismo lado y es de lo que se trata. Pero me da un poquito de vértigo.

¿Significa multiplicar por dos o por tres el volumen del presupuesto a gestionar?

El presupuesto que manejamos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la de Las Palmas es, más o menos, el mismo. Todos los proyectos no son los mismos. Por ejemplo, la atención a los inmigrantes, en Las Palmas es más acusada. Es verdad que el presupuesto lo hemos duplicado en Canarias en los últimos cuatro años. La pandemia, la inmigración, el volcán, Ucrania... Todo esto ha hecho que se multiplicasen las necesidades y que aumentara, por supuesto, el presupuesto.

¿Cuáles serán las principales diferencias respecto a lo que ha hecho hasta ahora?

Yo lo que quiero es crear la Oficina Autonómica de Cruz Roja. Teníamos un concepto de autonomía en la gestión, pero muy incipiente. Y lo que queremos crear es una Oficina Autonómica firme, compacta y trabajar todos en la misma línea. Porque es verdad que, al final, cada asamblea provincial trabajaba por su lado e, incluso, duplicábamos actividades y trabajos. Lo que quiero es unificar la gestión y que trabajemos juntos.

¿Permitirá optimizar recursos?

Sí y, sobre todo, ampliar el espectro de actividades de trabajos. Hay cosas que hacen en Las Palmas que aquí no hacemos, y al revés. Se trata de coger las buenas prácticas de un sitio y de otro y aplicarlas. A mi me gusta mucho adelantarnos a las necesidades que tiene la gente. Cuando ya tienen la necesidad generada está bien atenderla, por supuesto, pero siempre es bueno procurar ver lo que puede pasar con antelación y trabajar así en las dos provincias.

¿Eso implica más esfuerzos de coordinación que de dinero?

Claro, porque estamos acostumbrados a trabajar cada provincia por su lado. Y trabajar bien. Pero sí quiero que trabajemos juntos. Todos tenemos que cambiar un poco de mentalidad, ¿no? Y saber que esto no es el Madrid y el Barça, sino que trabajemos todos para lo mismo y optimizar recursos.

¿Puede enumerar los principales hitos que se deben a su gestión y a su equipo?

Tengo una teoría y creo que es así. Aquí nadie consigue nada por sí mismo. Cuando digo nadie, no me refiero sólo a Cruz Roja. Hacemos muchas cosas, pero ¿por qué? Porque colaboramos los ayuntamientos, los cabildos, el Gobierno de Canarias, las empresas que donan, los socios y las socias, los voluntarios y voluntarias, el personal laboral... Nosotros, sin esto, no podríamos desarrollar las cosas que hacemos. Tenemos un espectro enorme de actividades y tocamos un montón de áreas de trabajo y necesidades. Pero la clave es el trabajo en conjunto. Y la prueba fue el volcán de La Palma. ¿De qué me siento satisfecha en estos años? Personalmente, de todo. De haber sobrevivido a todo lo que nos ha caído. Recuerdo que, cuando se produjo la llegada masiva de inmigrantes en la época de la pandemia, los tuvimos que meter en hoteles y fueron importantes las polémicas que tuvimos con la propia gente, con las organizaciones y plataformas, que se metían con nosotros porque teníamos a los chicos inmigrantes en hoteles, que estaban cerrados. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Dejarlos en la calle? ¡Cómo cayeron sobre nosotros insultos a través de las redes sociales! Después, tras los meses más duros del covid, cuando la economía volvía a empezar a funcionar, llegó el volcán de La Palma. Y ahí sí que pusimos en marcha un gran despliegue. Teníamos experiencia en incendios o en inundaciones, pero no en emergencias volcánicas. Me vanaglorio de que en dos días nos pusimos al loro de todo. El día antes de que la lava saliera a la superficie, hubo un grupo de gente nuestra de emergencias que me dijeron: “Nos vamos a ir a La Palma, porque esto explota el día menos pensado”. Así mismo. Ese domingo, 19 de septiembre, ya estábamos ayudando, colaborando, participando. Al día siguiente empezamos a repartir ayuda, a ir a buscar a la gente a sus casas, hasta los animales. Para nosotros ha sido una prueba fuego. Y seguramente nos hemos podido equivocar en muchas cosas, pero, desde luego, Cruz Roja ha demostrado fortaleza. No era improvisar, iba saliendo todo rodado.

Y hubo muchos voluntarios de la Península.

Hicimos un llamamiento y no te puedes imaginar lo que fue. Vinieron de todas partes: de Galicia, del País Vasco, de La Rioja, de Cataluña, de Andalucía, de Valencia. Y les pagamos el billete de avión y el hotel. Además, era una experiencia para todos ellos, pues era un volcán y no tenían que ir a Hawaii. Y entonces fue una ayuda tremenda. Por eso me siento satisfecha de formar parte de un equipo que puede llegar a hacer esto. Y es verdad que seguimos en La Palma con los proyectos de búsqueda de empleo. Y ahora han aparecido muchos problemas de salud mental, por depresiones. Y es que la lava arrasó no sólo las casas, sino su medio de vida, su pueblo, su cementerio o su iglesia. En el Valle de Aridane trabajamos mucho con la soledad, para intentar ayudar a muchos ciudadanos.

¿Cuántos recursos humanos, medios e infraestructuras va a tener que gestionar a partir de ahora?

En el 2022 teníamos 19.000 voluntarios y un millar de trabajadores contratados en Canarias. Estas cifras varían. Por ejemplo, cuando llegan los meses de verano se multiplican los trabajadores como socorristas en las playas. En los meses más complejos de la pandemia del covid, teníamos que ponernos en la puerta para organizar a las personas que vinieron a ayudar como voluntarios. Hubo muchos estudiantes, sobre todo de institutos y de la Universidad, que no podían acudir a las clases. Y, ahora, esos 19.000 voluntarios no es que estén fijos aquí, sino que han hecho voluntariado y en un momento determinado podemos recurrir a ellos para realizar una tarea concreta. Los llamamos y vienen de forma puntual.

¿El perfil ha cambiado?

Por lo que cuentan, aquí hay gente como voluntaria desde hace 60 años. Entraron con 15 años y siguen. Muchos tenían en Cruz Roja sus amigos, algunas parejas se conocieron aquí y se casaron, hacían el servicio militar... Pero ese tipo de voluntariado ya no existe. Hay un tipo de voluntario que viene, hace y se va.

¿Tiene previsto implantar alguna línea de trabajo en los próximos años?

Sobre todo, favorecer la búsqueda de empleo a través de la formación. Además, hemos solicitado financiación al Fondo Social Europeo para ese objetivo como zona ultraperiférica. Si hay salud, ¿qué es lo otro que necesitas? Empleo. La gente no puede depender toda la vida de que les des comida, que les damos; que les digas lo que tienen que comer o lo que deben hacer con sus hijos. La gente tiene que tener libertad y autonomía para poder hacer con sus vidas y con su familia lo que quieran. Y el empleo resulta fundamental para eso.

¿La atención a los inmigrantes es uno de los grandes retos diarios?

Claro. El reto es atenderlos y hacerlo lo mejor posible. Es verdad que ahora ya no ocurre como en los primeros momentos, en 2019 y 2020, que fue tremendo, que los teníamos estancados aquí. Hubo inmigrantes que estuvieron aquí seis meses. Y chicos entre 18 y 22 años, muchos de ellos.

¿La inmigración es para ustedes una de las grandes fuentes de financiación?

Todo el dinero que recibimos del Ministerio de Migraciones, que se ha portado superbien y nos ha pagado todo, es para pagar lo que hemos ido gastando. La transparencia ha sido absoluta, ha tenido que serlo. Ahí no ha habido ni la más mínima duda, ni por su parte ni por la nuestra. Tuvimos problemas en los hoteles, porque los inmigrantes causaron algunos daños. Pero todo eso se pagó. El Ministerio se ha portado muy bien. Hemos trabajado juntos y no he visto nada raro. Y nosotros hemos actuado con la máxima transparencia.

¿Qué parte del presupuesto de Cruz Roja procede de los recursos propios y cuál de las ayudas de las administraciones?

La financiación propia procede, en gran parte del Sorteo del Oro, que es fundamental para nosotros. Pero esto es lo que nos facilita a nosotros abordar todos esos proyectos. A lo mejor la administración nos da un dinero para una iniciativa, pero no es suficiente. En Canarias, durante el año pasado se manejó un presupuesto de 58 millones de euros. Por hacer una estimación, las subvenciones de las administraciones superan el 40 por ciento. Y el resto procede de los fondos propios y de las donaciones de empresas o particulares.

¿Cómo valora lo que presuntamente ha ocurrido con una organización de atención a menores inmigrantes en la provincia de Las Palmas, a raíz del supuesto desvió de recursos públicos para gastos muy alejados de la atención a los beneficiarios?

Me parece una indignidad que alguien pueda manipular y malversar fondos de ese tipo. Me parece increíble. Pero le digo que aquí eso no ocurre. Ni se ha dado ni se dará, mientras sigamos en la misma línea que estamos.

¿Piensa que los controles de las administraciones deberían aumentar para evitar este tipo de situaciones?

Sí. No se si aumentarlos, pero sí hacerlos de forma rigurosa. Nosotros tenemos un montón de auditorías. Por ejemplo, en la sede central nuestra en Madrid, tenemos a dos funcionarios de Hacienda que trabajan dentro del edificio de Cruz Roja y realizan revisiones de los movimientos económicos continuamente de todo lo que hacemos. A mí eso me parece fantástico. Y nosotros aquí tenemos auditorías constantemente. Algunas son internas, que las hacemos nosotros mismos, y otras externas. Creo que está muy bien que se hagan y que haya transparencia y que se sepa dónde va el dinero. También cuando usted hace una donación que se sepa en qué se ha empleado.

¿La clave del mantenimiento durante tanto tiempo es que Cruz Roja se gestiona como una empresa?

Puede ser. Es verdad que se gestiona y es una empresa. Mil empleado fijos en Canarias y 14.000 en toda España. En cuanto a personal contratado no estamos de las últimas comunidades, sino de la mitad para arriba. Se gestiona muy bien. Yo estoy en el Comité Nacional y tenemos una Comisión de Finanzas que controla de forma permanente todo lo que hacemos, cómo y se interviene directamente en aquellas zonas que son deficitarias. En esa época yo no estaba, pero hace muchos años, con una directora a nivel nacional, hubo un gran bajón a nivel económico. Y con la llegada de Juan Manuel Suárez del Toro a la presidencia nacional en 1994, con el paso de los años, se sacó a la institución de la enorme deuda y lo gestionaron bien. Desde entonces no hemos tenido ningún problema.

¿Qué valores destacaría de su equipo de gestión?

Primero, la transparencia. En el equipo de gestión hay voluntarios y trabajadores. Es la solidaridad, la concienciación, la generosidad y, sobre todo, el buen hacer. Aquí no desconectas nunca. Estamos en permanente contacto continuamente. Puedes avisar a cualquier hora y decir que necesitas ayuda. Y tienes ahí a un montón de gente que dice: «Ya voy», sin ni siquiera citar nombres. Y después recibes mucho más de lo que das. Aquí la generosidad no es que todos seamos buenos y santos, sino que es tal la satisfacción que te produce que se puede sacar algo hacia adelante, que hay una organización que te ampara y te arropa. Eso es importante. Si se quiere hacer un proyecto, hay recursos económicos y humanos para afrontarlo.

¿La atención a las personas mayores es la asignatura pendiente de la sociedad?

Sí. Aquí no somos como los orientales, donde el viejo es la figura de la casa. Aquí, desgraciadamente, no. Y un ejemplo está en los fallecimientos ocurridos en residencias geriátricas durante la pandemia. Es una vergüenza formar parte de una sociedad que trata a los mayores de esta manera. Sí es una asignatura pendiente de la sociedad. Desde luego, nosotros trabajamos con los mayores a tope, con programas de atención y de activación del conocimiento para que estén al día. Mi madre, que falleció el pasado año, con 99 años manejaba el whatsapp. Y eso le dio mucha vida. Se puso al día de todo. Contactó con todas sus familiares de Gerona, con las que sólo hablaba por teléfono en Navidad. Y con el whatsapp podía contactar con ellas de forma constante. Con las personas mayores trabajamos así. Durante la pandemia, a los mayores les facilitamos tablets para que siguieran sus cursos. La gente no se siente sola porque sí, sino porque no los atendemos lo suficiente y no les facilitamos las herramientas necesarias.