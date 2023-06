La lista de espera del centro de valoración de la discapacidad supera las 2.000 personas. Intersindical Canaria convocó en la mañana de este martes una protesta en el acceso al Centro Base de Valoración de la Discapacidad, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, por la situación de desamparo en la que se encuentra el personal. El sindicato denuncia que en la actualidad hay una "lista de espera de dos años" que afecta a " más de 2.000 personas" y que abarca todo tipo de trámites desde valoraciones de discapacidad y dependencia, pasando por menores con necesidades de atención temprana o la tramitación de pensiones no contributivas.

"Hay una escasez de personal que está provocando una sobrecarga del trabajo que tienen los compañeros aquí en el centro base. Esta situación hace que las listas de espera no vayan a menguar en ningún caso y se está precarizando cada vez más el servicio y la calidad del mismo", denuncia Yolanda Cívico, delegada de Intersindical Canarias (IC).

Más vulnerables

Estas listas de espera terminan afectando a la ciudadanía más vulnerable que ve como se les corta el acceso a las ayudas y prestaciones a las que tienen derecho por ley, como es el caso de los dependientes. "Hay todo tipo de personas con discapacidad sensorial, física, motora o auditiva. Están perjudicados todos por igual. En el caso de los menores es incluso más sensible porque deberían tener una atención más inmediata. La espera podría suponer que el día de mañana no estén dentro del sistema de la dependencia o incluso que tengan una discapacidad ya de por vida", añade Cívico. Además destacan que se está precarizando el Servicio de Atención Temprana. "Se está llevando a cabo una privatización del servicio", esgrime.

Esta situación no es nueva y se arrastra desde hace años, de hecho la lista de espera de dos años se mantiene sin alteraciones desde hace tiempo. "Llevamos años denunciando la situación en la que se encuentra el servicio. Los responsables de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud no nos han dado ningún tipo de respuesta", añade Cívico.

Más personal

Apuntan que para poder dar un buen servicio a la ciudadanía y empezar a mitigar la lista de espera de dos años haría falta doblar o incluso triplicar la plantilla de la que disponen en la actualidad y que no supera el medio centenar de trabajadores. En la actualidad trabajan con dos decretos aprobados, que no con del todo compatibles entre ellos, lo que dificulta aún más su labor. Además de contar con escasez de materiales, como ordenadores o fotocopiadoras.

"Hay compañeros de baja que no se está cubriendo y tampoco las jubilaciones, en ese caso han desaparecido esos puestos de trabajo. Siempre hemos pedido que se aumente la relación de puestos de trabajo para poder dar estabilidad a los trabajadores, que no sean contrataciones temporales porque sino nunca vamos a solventar esta situación", apunta. Esto ha llevado a que varios trabajadores hayan solicitado un traslado de puesto de trabajo. Por si la situación del personal no fuese lo suficientemente difícil el sindicato adelanta que hay en curso denuncias por presuntos casos de acoso laboral. Una situación que aún no se ha judicializado.

Propuestas

Ante la formación de un nuevo gobierno que pondrá a un nuevo equipo al frente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, si esta mantiene su nombre y carácter propio, los trabajadores solicitan que se les escuche y tengan en cuenta sus propuestas y su experiencia al frente del centro. " Es bstante agotador tener que estar denunciando constantemente las irregularidades de la administración. Tenemos todos los datos como para poder colaborar activamente en mejorar la situación. Solamente queremos que escuchen las demandas y reclamaciones del personal para que puedan hacer una correcta planificación y una buena gestión. Que también se evalúen las acciones que se han llevado a cabo ahora para ver dónde se está fallando", sostiene.