La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia de un juzgado madrileño que condenó a un profesor de danza de la Universidad Rey Juan Carlos a dos años de prisión por abusar sexualmente de una alumna durante tres cursos. Los hechos fueron corroborados mediante pruebas de tocamientos y envío de imágenes de contenido sexual.

El docente admitió la existencia de fotos y mensajes de naturaleza sexual, alegando que ambos mantenían una relación abierta con actos sexuales mutuos y consentidos. Sin embargo, según el auto del juez, los mensajes investigados no respaldan esa afirmación.

En una entrevista con 'elDiario.es', la víctima, estudiante del Grado de Artes Visuales y Danza, relató las agresiones sufridas. Según su testimonio, el profesor realizaba acciones como "meter la mano en el pantalón, agarrar el tanga y hacer comentarios al oído". Las agresiones se prolongaron durante tres años, incluyendo conductas como "colocarse detrás de ti, rozar sus genitales en tu espalda, mover la pelvis y meter la mano en el pecho (...) Cuando me pedía que tocara mis pies con mis manos, él me abría el trasero diciendo que así estiraría más y me ponía el pene en la nuca", detalló la joven.

Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2014 y febrero de 2017, aprovechando las distintas clases del grado, que abarcaban cursos de flexibilidad, acondicionamiento físico, trampolín, cama elástica, acrobacias y danza, según reveló el informe judicial al que tuvo acceso Efe.

El fallo también destacó que el condenado actuó "con ánimo libidinoso" y consideró el relato de la denunciante "plenamente creíble". Además de la pena de prisión, el profesor deberá indemnizar a la denunciante con 3.000 euros por daño moral y se le prohíbe acercarse a una distancia de 500 metros de la joven durante tres años.

La defensa del condenado, quien se reincorporó como profesor en 2020, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en contra de la sentencia.