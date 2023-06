«La inmunoterapia nos permite hablar de largos supervivientes con cáncer»

¿Cómo han cambiado el manejo del cáncer la inmunoterapia y las terapias dirigidas?

Con la inmunoterapia y las terapias dirigidas hemos conseguido aumentar la tasa de supervivencia de los pacientes oncológicos. Además, también se ha modificado el perfil de toxicidad de los tratamientos, ya que es muy distinto al de la quimioterapia.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la inmunoterapia, la quimioterapia y las terapias dirigidas?

La inmunoterapia se diferencia de la quimioterapia y las terapias dirigidas tanto en el mecanismo de acción como en el perfil de toxicidad. Y es que la quimioterapia centra su mecanismo de acción en la célula tumoral, actuando en su ADN y en sus diferentes procesos de división celular hasta llegar a destruirla. La inmunoterapia, en cambio, hace que sea nuestro propio sistema inmunitario el que reconozca a las células tumorales y las ataque. Por su parte, las terapias dirigidas constituyen un grupo de medicamentos que son capaces de bloquear algunas moléculas que expresan los tumores y ayudar a eliminarlos.

¿Qué perfil de pacientes se pueden beneficiar de estos nuevos tratamientos?

No existe un prototipo de paciente estándar, ya que es necesario realizar previamente un análisis exhaustivo de la biopsia tumoral, identificar diferentes parámetros y, a partir de ahí, determinar si la persona puede ser candidata. Lo mismo ocurre con las terapias dirigidas, pues es fundamental estudiar la presencia de ciertas mutaciones tanto en la sangre de los afectados como en la biopsia tumoral. Si es así, podremos recurrir a ellas.

¿Cuáles son las neoplasias que responden mejor?

Habitualmente, el cáncer de pulmón, el renal y el melanoma. Recientemente, se ha incorporado la inmunoterapia para abordar el cáncer de mama triple negativo tanto en la neoadyuvancia –que es el tratamiento que se da antes de operar– como en la fase metastásica.

¿Siempre es necesario combinar estas terapias con otros tratamientos clásicos?

En ocasiones hace falta combinar la inmunoterapia con la quimioterapia, como ocurre en el cáncer de pulmón. Otras veces, se puede unir a la radioterapia. Para esto, siempre hay que hacer una selección de los pacientes y de la enfermedad que tengan. Por tanto, tenemos que evaluar en qué punto está la patología y, posteriormente, hacer las combinaciones que estén indicadas.

¿Es posible aplicarlos en cualquier estadio de la enfermedad?

Todo depende de la patología y de si hay indicación o no. Hay tumores para los que la inmunoterapia está aprobada tanto en estadios precoces como en fases más avanzadas. Algunos ejemplos claros los ponen el cáncer de mama triple negativo y el cáncer de pulmón.

¿Cómo ha evolucionado la supervivencia global y la calidad de vida de los pacientes oncológicos tras la irrupción de estas técnicas?

Lo cierto es que ya podemos hablar de largos supervivientes con cáncer gracias a la inmunoterapia. Además, la calidad de vida de los enfermos ha mejorado notablemente porque la toxicidad del tratamiento es muy distinta a la que estábamos acostumbrados. De hecho, los pacientes que son tratados con inmunoterapia no experimentan los efectos secundarios clásicos de la quimio: náuseas, vómitos o una bajada de defensas. No obstante, hay que realizar un control hormonal a través de las analíticas de sangre para comprobar que no desarrollan ningún efecto inmunomediado. En cuanto a las terapias dirigidas, hay que decir que existen muchos fármacos y distintas toxicidades, pero estas suelen ser más llevaderas que las que contempla el tratamiento con quimioterapia.

Se sabe que el diagnóstico precoz es fundamental. ¿Cómo han mejorado las técnicas de detección?

Sin duda, aquí juegan un papel esencial los programas de screening. Ahora mismo, en Canarias está aprobado el cribado de cáncer de mama y colon. Además, se va a iniciar un programa piloto para detectar el cáncer de pulmón. Lamentablemente, no todos los cánceres se benefician de estas iniciativas, por lo que las labores de prevención también son fundamentales para disminuir la incidencia de estas enfermedades.

A su juicio, ¿cuáles son los tumores que aún constituyen un reto para la ciencia?

Desde mi punto de vista, los tumores del sistema nervioso central. Tan es así, que las opciones terapéuticas para los tumores cerebrales son muy escasas y la supervivencia es también muy pobre.