La viróloga Margarita del Val: "Todavía me preguntan si hay que limpiar la compra en casa"

Margarita del Val es una de las mayores expertas en inmunología y vacunas contra las enfermedades virales. En este sentido, trabaja como coordinadora de la Plataforma de Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Del Val ofreció ayer una charla en la Universidad de las Islas Baleares (UIB) junto al Instituto de Física Interdisciplinaria en Sistemas Complejos (IFISC) sobre los retos a los que se enfrenta el mundo científico frente a la llegada de posibles pandemias.

Usted es especialista en Virología e Inmunología. ¿Dónde nace su inquietud por el estudio de los agentes infecciosos?

Empecé a estudiar Química y en primero de carrera me di cuenta de que me gustaba la Bioquímica. Desde el primer momento los virus me fascinaron por lo pequeños y versátiles que son y la cantidad de estrategias que tienen para multiplicarse. Siempre me ha preocupado entender cómo defendernos lo mejor posible de los virus conociendo muy bien al enemigo .

¿Son las vacunas el invento científico más importante de la historia?

Es uno de los mayores avances en Salud Pública. El otro gran progreso es reconocer como se transmiten los agentes infecciosos y detenerlos a tiempo. Las vacunas son un avance que tiene un impacto tremendo porque significa prevenir. De hecho, con una pauta completa de vacunación puedes evitar un montón de secuelas que causan los virus a lo largo de toda la vida.

El 31 de enero de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en España, ¿cómo recuerda aquellos primeros días?

Empecé a fijarme en el coronavirus cuando apareció en China y vi que se transmitía entre muchas personas. Antes de que llegara a España estaba ya muy preocupada porque me di cuenta que no era una gripe como se decía. Es cierto que ha sido un periodo duro pero cuando ves que la gente está preocupada y te pregunta te salen las fuerzas. De hecho, la semana pasada me preguntaron si tenían que seguir limpiando la compra cuando llegan a casa. Hay gente que todavía tiene ese miedo y hay que acabar con esta situación.

Al principio el gobierno aseguró que no habría más de un par de casos aislados. ¿Hubo improvisación por parte de las autoridades?

Creo que se actuó tarde en casi todos los países del mundo pero si hubiesen intentado intervenir antes no lo habríamos admitido. El ejemplo lo pudimos ver con el Congreso de telefonía móvil de Barcelona que se canceló porque las empresas lo quisieron y la sociedad no lo entendió. Si las autoridades se hubiesen adelantado y hubiesen decretado un confinamiento una semana antes no lo hubiéramos aceptado. Tuvo que llegar el momento de estar al borde del precipicio para que se pudiese decretar y aceptar en la población.

¿Qué papel jugaron las vacunas para frenar la pandemia de la covid?

Fue un antes y un después. Durante el primer año había que ganar tiempo para la investigación e intentar proteger a los más vulnerables. Con la llegada de las vacunas en las residencias se empezó a ver que el virus entraba hasta la cocina pero no había apenas síntomas. Además de ser muy eficaces, son las más seguras de la historia y además nos siguen protegiendo a pesar de la aparición de nuevas variantes.

A pesar de la llegada de la vacuna hubo muchos negacionistas que se negaron a recibir la dosis. ¿Es usted partidaria de que la vacunación sea obligatoria?

No soy partidaria. Hay muy poca gente que es antivacunas y hacen mucho daño porque propagan teorías negacionistas y meten miedo a la gente. El problema es que estas personas a las que les meten miedo es difícil sacárselo de encima. Creo que lo más importante es evitar que se propague el miedo entre los ciudadanos.

Han pasado más de tres años del estallido de la pandemia y la sociedad vive en plena normalidad. ¿Sigue estando presente el covid?

El virus de la covid sigue existiendo pero la emergencia ya se ha declarado acabada por parte de la Organización Mundial de la Salud. La población ya no tiene que temer a infectarse con el virus y que sea un caso grave. No hay que quedarse en casa ni usar la mascarilla todo el día, lo más importante es tener un aire limpio. Con la pandemia hemos aprendido que los interiores mal ventilados y la ausencia de filtros son muy desfavorables para contener cualquier tipo de virus.

Ha presentado en la UIB una charla sobre la posible llegada de futuras pandemias, algo que la OMS ya ha advertido. ¿Estamos preparados?

Estamos más preparados sin ninguna duda. El virus del sida tenía una mortalidad del 90% cuando no había tratamientos antivirales, prácticamente una sentencia de muerte. Este virus sin vacunas tenía una mortalidad del 1%. Está claro que puede venir un virus más mortífero, puede llegar una pandemia con agentes que sean más fáciles de transmitir. Lo bueno es que a la sociedad ya no hay que explicarle lo que es una vacuna, nadie la cuestiona. Hemos ganado mucho en madurez social.

En el caso del apartado científico, ¿se está trabajando ya de cara a una nueva crisis sanitaria?

Así es, los científicos, las grandes autoridades responsables de salud global y las autoridades están mucho más preparadas, son más conscientes de los peligros y están trabajando en la sombra a toda velocidad por si vuelve a suceder una crisis de estas dimensiones.

En Castilla y León se desató la polémica por la posible relajación de controles de la tuberculosis bovina, ¿Cree que puede tener un impacto negativo para la ganadería?

La reputación del producto es menor si no está controlada una infección. Este tipo de tuberculosis bovina se puede transmitir a las personas y particularmente entre aquellos con un con un sistema inmune debilitado puede ser peor. La mejor manera de proteger a los ganaderos es eliminar las infecciones, no dejar que circulen libremente No te das cuenta de lo necesario que son estos controles hasta que faltan.