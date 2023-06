Orgullo 2023: El colectivo LGTBI alerta del riesgo real de un retroceso de sus derechos. Pasadas las siete de la tarde, con un ligero retraso sobre la hora prevista, y bajo un calor típicamente de verano, arrancaba en Las Palmas de Gran Canaria la manifestación por el Orgullo LGTBI convocada por el colectivo Gamá.

La cita más reivindicativa del año congregó a un menor número de participantes que en la edición del pasado año pero esto no mermó las ganas de ser visibles y combativos. Ataviados con banderas del arcoíris y con abanicos con los mismos colores, decenas de manifestantes fueron avanzando por la céntrica avenida de la capital grancanaria bajo la atenta mirada de los curiosos que se asomaban desde los edificios colindantes o desde las terrazas ubicadas en la zona.

Sobre el gentío destacaban los carteles con mensajes tan contundentes como nuevo nombre, nueva ropa, mismo yo, ser trans no es un crimen o Maroto, te lo noto, en alusión al senador del Partido Popular. El sonido de los tambores de una pequeña batucada se fueron mezclando con las consignas lanzadas a pleno pulmón.

Colectivo trans

«Aquí está la resistencia trans» o «No es mi cuerpo, es tu mirada», eran dos de los lemas repetían a coro los miembros de la asociación Chrysallis. Ataviados con camisetas con la frase Mi familia mola más porque tiene un hije trans y con los colores rosa, blanco y azul que conforman la bandera de este colectivo, fueron de los más reivindicativos de la tarde.

«No podemos permitir que atenten contra los derechos de nuestros hijes. Solo quieren igualdad», comentó una madre.

Asistentes

Entre las decenas de asistentes no faltaron representantes políticos como el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, o la exconsejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias Noemí Santana.

Sobre las 20.35 horas, casi una hora después de arrancar la marcha, la cabecera entraba en el parque del Estadio Insular. Fue allí donde se procedió a la tradicional lectura del manifiesto con motivo del Orgullo LGTBI. Este corrió a cargo del periodista Kiko Barroso y de la modelo Keyla Suárez, que sufrió el pasado sábado una agresión tránsfoba en Gáldar.

Manifiesto

El texto comenzó poniendo en valor el lema de este año Abrazando la diversidad familiar: iguales en derechos «que miran de frente, a las que no se achantan por más que los vientos soplen en contra. Las que están por encima de cuestionamientos, las que no se callan cuando reivindican el derecho a ser, existir, a vivir en igualdad de oportunidades».

Recordaron que «vivimos en una sociedad diversa, como diversas son nuestras familias. Ya no hay una familia modelo» destacando que «todas iguales en derechos y todas representadas».

En este punto, un con un público completamente entregado, exigieron procesos de adopción ágiles y homogéneos, el reconocimiento de la multiparentalidad, políticas de equidad para parejas de mujeres, el reconocimiento de paternidades y maternidades no binarias o resoluciones ágiles de patria potestad para el acogimiento. En resumen, «iguales derechos para las familias LGTBIQ+ en todos los territorios, dentro y fuera del país». Además, reclamaron que esta diversidad familiar se vea reflejada en todas las etapas educativas, en los libros de texto y que los formularios estén adaptados a la diversidad familiar que ya es una realidad. Subrayaron la necesidad de poner fin a las agresiones y al acoso escolar a las infancias de las familias LGTBI+.

Discursos de odio

Celebraron la aprobación a principios de este año de la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de derechos de las personas LGTBI. Una normativa, conocida popularmente como Ley Trans, sobre la que se cierne la amenaza de su derogación si la derecha gana las próximas elecciones generales. Alertaron que pese a que «los derechos son incuestionables la legislación puede ser reversible». En este sentido, adelantaron que no bajaran la guardia ante esta amenaza y denunciaron el aumento de los discurso de odio, de las discriminaciones, el acoso, las agresiones, la violencia, el miedo y los insultos. «En España quienes trafican con el odio crecen en número cada día», denunciaron.

Recordaron que en el último año los delitos de odio contra el colectivo LGTBI+ se han disparado un 70% «se vomita odio desde las instituciones cuando algunos y algunas no entienden de respeto y de derechos humanos».

Por ello recordaron que «los delitos de odio son la consecuencia, la causa y el origen está en los discursos de odio». Mostraron su preocupación por el auge de la ultraderecha que presenta «una amenaza real contra el colectivo LGTBI. Las propuestas del PP y de Vox buscan eliminar nuestros derechos conquistados y promover una visión restrictiva sobre la sexualidad y el género. Les molesta nuestra existencia», sentenciaron.

Involución

Unas iniciativas, que el propio candidato popular Alberto Núñez Feijoó ya ha avanzado y que supondría «un claro posicionamiento en contra de nuestra comunidad. Pretenden quitarnos unos derechos que se han logrado con años de lucha. Un candidato que da la espalda a la realidad social no está capacitado para gobernar».

El manifiesto recordó que este ataque contra los derechos del colectivo no es el primero que realiza la derecha española. «Toda la sociedad recordará siempre al PP por su recurso de la vergüenza cuando intentaron atentar contra los matrimonios homosexuales y tampoco olvidarán la campaña de la ignominia de la que Vox hace estandarte para las próximas elecciones generales».

Ante este panorama de discursos «que fomentan la intolerancia, la discriminación y la polarización social» el colectivo tiene claro que «solo podemos alzar nuestra voz». Un mensaje que se llevó un baño de aplausos y gritos a favor en un parque del Estadio Insular electrizado por la arenga.

Memoria

Recordaron a las miles de personas anónimas que han luchado durante décadas por la defensa de los derechos conquistados, en algunos casos dando su vida reclamando que lo conquistado «haya llegado para quedarse». Una lucha que no ha cesado y en la que «no están solas, que no estamos solas, que tenemos como colectividad, y ahora más que nunca, en una familia que traspasa fronteras, religiones y razas». Una unión frente al retroceso que defendieron como la mejor arma para hacerles frente.

«Hoy les pedimos que salgamos de aquí convencidas de que esta batalla es de todas», reclamaron a voz en grito. Subrayaron la importancia de concienciar y recordar la memora histórica del colectivo LGTBIQ+ e implicar a toda la sociedad.

«Tenemos que hablar, dialogar y visibilizar lo que está en juego, los derechos LGTBIQ+ son derechos que benefician a toda la sociedad, a la presente para que rompa las cadenas de la invisibilidad y a las futuras , para que los hijos, hijas e hijes de todas las familias crezcan con la posibilidad de poder ser quienes quieran ser».

Libertad

Un alegato en favor de la libertad sin las vicisitudes que ha sufrido el colectivo en el pasado y que están volviendo a sufrir bajo los crecientes discursos de odio y la amenaza de una involución de sus derechos. «Las políticas deben ser transgresoras, pero nunca excluyentes. Como sociedad debemos darnos cuenta de que cuanto más diversas seamos, mejor legado estaremos construyendo para el futuro de la humanidad».

El argumento, bajo un cielo despejado, culminó con un grito del lema de esta manifestación llamando a abrazar la diversidad familiar y la igualdad de derechos. «Orgullo más que nunca», reclamaron.