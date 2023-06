Canarias, y más concretamente la isla de Fuerteventura, acapara hoy la actualidad televisiva del país con el estreno en Atresplayer de la serie Las noches de Tefía, inspirada en las vivencias de un puñado de presos de las Islas que por ser homosexuales acabaron cumpliendo condena en ese campo de concentración franquista de Fuerteventura, que existió entre los años 50 y 60 del siglo XX, donde se recluía a los condenados por la Ley de Vagos y Maleantes.

Creada por Miguel del Arco, Las noches de Tefía narra uno de los episodios más desconocidos y dramáticos de nuestras Islas y, quizá, de nuestro país, recordando la vida de jóvenes homosexuales que acabaron detenidos y trasladados a tierras majoreras por su condición sexual.

Pese a que los principales protagonistas de la serie son destascados intérpretes de la península, una veintena de actores y actrices canarias forman parte del elenco. Las noches de Tefía se grabó en Tenerife y Madrid con los actores canarios Luifer Rodríguez, Mingo Ávila, Ana Wagener, Ciro Miró, José Luís de Madariaga, Celeste González, Horacio Colomé, Maykol Hernández, Isaac dos Santos y Elisa Cano, entre otros. Asimismo, el equipo técnico cuenta con profesionales como Marta Miró en la dirección de Producción.

El jueves, con buena parte del elenco canario, se celebró en un cine de Madrid el estreno de los dos primeros episodios de la serie de Atresplayer que protagonizan Marcos Ruiz, Patrick Criado, Miquel Fernández, Israel Elejalde, Roberto Álamo Jorge Perugorría y Carolina Yuste, entre otros.

Mingo Ávila

La Rata

«Estar en Las noches de Tefía significa mucho. Contar lo que pasó hace no demasiado tiempo es un privilegio y participar como actor es muy importante para mi», dice el actor canario. «Esta serie es un proyectazo y como profesional significa una oportunidad para mi carrera», añade el intérprete granacanrio, que admite lo complejo que ha sido dar vida a este personaje.

J. Luis de Madariaga

La Vespa

«Mi personaje es muy muy pequeño pero después de ver este jueves los dos primeros episodios de la serie Las noches de Tefía sólo puedo decir que esto es una obra de arte, hecha de maravilla, con un trabajo interpretativo de mis compañeros que está a un nivel altísimo», explica este actor que se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles de la escena canaria.

Abián Díaz

Activista

«Ha sido una experiencia buena, rodeado de un equipo de profesionales que tenían un mensaje muy claro que dar. Creo que es un proyecto valioso», dice el intérprete y humorista. «Yo ahora estoy metido en una mudanza. No es que tenga que mover muebles, sino que he estado pintando, arreglando humedades... Estoy sorprendido con que la espalda no me haya fallado».

Elisa Cano

Nisa

Licenciada en Arte Dramático por la E.S.A.D. Sevilla y Máster en interpretacíon cinematográfica en Cinemaroom Studio y Actores Madrid, la actriz canaria, Nisa en Las noches de Tefía, ha desarrollado monográficos con John Strasberg, Tonucha Vidal, Javier Luna, Álvaro Haro, Conchy Iglesias, Carlos Sedes, Eva Leire y Yolanda Serrano, Cristina Perales y Gracía Quejereta.

Horacio Colomé

Carlos

«Ha sido un trabajo bonito que además me ha permitido volver a rodar en Canarias», cuenta el intérprete grancanario. «Yo formo parte de la trama que transcurre en los 2000», añade el actor cuyo personaje debe enfrentarse a su padre en la serie porque acaba confesando su homosexualidad. «No creo que haya una mejor manera para contar esta historia».

Isaac dos Santos

Caranabo

«Hablamos de una de las cosas más bonitas que me han tocado en mi carrera», dice el actor. «La historia que se relata en Las noches de Tefía es muy importante y hay que tenerla muy en cuenta porque los tiempos que corren no parecen demasiado buenos». Isaac destaca la calidad del equipo «porque sólo con esos profesionales se puede abordar este tipo de trabajos».

Maykol Hernández

Miguel

«Más allá del trabajo, Las noches de Tefía me ha servido para conocer una realidad que desconocía de Canarias sobre un lugar donde se ultrajaba, maltrataba y vejaba a personas absolutamente inocentes que solo querían amar libremete». Maykol interpreta a un documentalista que busca informacióm sobre Tefía «y en las ganas de saber me vi reflejado en mi personaje».

Ciro Miró

Carlavilla

«Ha sido uno de los personajes que más me ha gustado porque es un tipo malévolo pero que sin embargo no lo sabe», dice. «Él está convencido de que puede curar la homosexualidad y tiene la idea de que con tratamientos de electro shock podrá recuperar a los hombres homosexuales», añade Ciro Miró, uno de los intérpretes canarios más destacado en los últimos meses.