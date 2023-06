El Archipiélago espera este martes, 27 de junio, altas temperaturas en todas las islas, con máximas de 34 grados, así como calima, según la previsión del tiempo en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta situación ha llevado a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias a declarar este lunes la alerta por temperaturas máximas en las islas de la provincia oriental, donde se podrán superar los 37 grados en algunos puntos. También se ha declarado la alerta por incendios forestales en las islas occidentales y en Gran Canaria.

Por su parte, en cuento al estado del mar, se esperan vientos de componente nordeste de fuerza 1 a 3, rolando temporalmente al oeste, así como marejadilla, localmente marejada, con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros y áreas de calima.

Por islas, la previsión para este martes es la siguiente:

Intervalos nubosos de nubes medias, con brumas matinales en la vertiente oeste. Presencia de calima, que afectará especialmente en altura. Temperaturas en ligero ascenso. Se alcanzarán los 34-36º C en zonas de interior y sur. Viento del noroeste flojo, que soplará moderado con intervalos de fuerte en vertientes sur y este durante la primera mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 23 33

Intervalos nubosos de nubes medias, con brumas matinales en la vertiente oeste. Presencia de calima, que afectará especialmente en altura. Temperaturas en ligero ascenso, pudiendo llegar a ser moderado en zonas de interior y sureste, donde se alcanzarán los 34-36º C. Viento del noroeste flojo, que soplará moderado con intervalos de fuerte en Jandía y zonas de interior durante la primera mitad del día. Brisas en la costa este

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 23 34

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en litorales a primeras horas, principalmente de la costa norte. Calima que será más significativa en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, siendo más significativo en zonas de interior donde podrá ser puntualmente notable. Se alcanzarán los 34-36º C en medianías, donde se podrán superar incluso los 37 ºC. Las costas se mantendrán ligeramente más frescas, pero se superarán los 30º C. Las mínimas no bajarán de los 25º C en zonas de interior. Viento del noroeste flojo con brisas en costas. En zonas altas viento moderado del sudeste que girará a sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 31

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos a primeras horas en litorales, principalmente del norte. Calima que será más significativa en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, siendo más significativo en zonas de interior. Se alcanzarán los 34º C en medianías. Las costas y zonas bajas se mantendrán ligeramente más frescas, pero en general se superarán los 30 ºC. Viento flojo del noroeste con brisas en costas. En zonas altas viento moderado del sudeste con intervalos de fuerte al inicio del día cuando son probables rachas localmente muy fuertes. Por la tarde girará a suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 33

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en litorales norte principalmente a primeras y últimas horas. Probable calima ligera en altura. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más significativo en zonas de interior. Se alcanzarán los 34º C en medianías, y los 30º C en costas. Viento del noroeste en general flojo, con brisas en costas. En zonas altas viento del sudeste que girará a sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 32

Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en los litorales, especialmente de la vertiente norte. Baja probabilidad de calima ligera en altura. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, especialmente en zonas de interior. Se superarán los 30º C en medianías, sin descartar que localmente se alcancen los 34º C en zonas del sur. Viento del noroeste flojo con brisas en costas. En cumbres, viento del sudeste girando a sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 29

Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en litorales norte, principalmente a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de calima ligera en altura. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más significativo en zonas de interior. Se superarán los 30º C en medianías. Viento variable flojo, tendiendo a noroeste flojo. Brisas en costas. En zonas altas, viento del sudeste girando a suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 18 27