Afianzar y conocer la cultura de la seguridad y la prevención de riesgos en todos los ámbitos que afectan a la ciudadanía, tanto en el trabajo como en las distintas actividades que pueda desarrollar como ser social, fue el objetivo de la última mesa de debate Cepsa Diálogos en Acción. Con el título “La seguridad como identidad, una manera de ser, pensar y actuar”, el encuentro reunió en una misma sala a expertos en seguridad y prevención de la talla de Margarita García-Ramos, técnica de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Pedro Millán, geógrafo, montañero y miembro del Comité Científico de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME); Domingo Luis Martín, director del centro de logística y emergencias de Cruz Roja en Canarias; Juan Carlos Bellido, coordinador de Prevención de Fremap en Canarias; Rafael García, técnico del CECOES 1-1-2; Jorge Martínez, responsable de seguridad corporativa en Cepsa, y José Manuel Fernández-Sabugo, director de Cepsa en Canarias. Esta cita, impulsada por el Comité de Enlace CepsaSanta Cruz, dio comienzo con una breve presentación de los ponentes por parte de la responsable de Comunicación y Relaciones Corporativas de Cepsa en Canarias, Belén Machado y la moderación del periodista Andrés Brito.

La seguridad en Cepsa

La exposición preliminar corrió a cargo de Jorge Martínez, quien describió la importancia de la seguridad y la prevención en Cepsa. “La seguridad no son solo los procedimientos y los sistemas, sino lo que hacemos nosotros de manera privada. En Cepsa la consideramos una precondición, no una prioridad, ya que las prioridades a veces cambian”. En la compañía, según el responsable de seguridad corporativa, la cultura de la prevención entre trabajadores y contratistas es fundamental, y una de las aspiraciones de Cepsa es ser una de las empresas más seguras del mundo en su sector, con 0 accidentes, mejorando la cultura de la seguridad con un plan de excelencia centrado en las personas.

“Está demostrado que muchos accidentes se dan por una mala percepción del riesgo, así es que la concienciación, la comunicación y los incentivos al personal son fundamentales”, aseguró. “Uno de los ejes de esta cultura de la prevención y la seguridad es que todos debemos de cuidar unos de los otros, funcionar como un equipo también en este ámbito”. Para Martínez es fundamental inculcar la cultura de la seguridad en el día a día, pero “la seguridad concebida no solo como la ausencia de accidentes, sino como un estado de protección y bienestar, que abarca también tanto la salud física como mental de las personas.” La gestión del cambio es parte fundamental en el ámbito de la seguridad “Si a una persona se le cambia de puesto también hay que formarla para que encaje perfectamente en ese entorno.

La tecnología favorece la mejora de los procesos, facilita los trabajos gracias a las nuevas herramientas, colabora en la continuidad de las operaciones, en la protección del medioambiente, mejora las posibilidades y tiempos de respuestas y, al mismo tiempo, permite a las personas centrarse en lo importante que es la seguridad”. Pero los accidentes ocurren, según los últimos estudios, muchas veces propiciados por el fallo humano y, en esos casos, “hay que estar preparados y tener las barreras para minimizar las consecuencias y actuar de forma rápida y efectiva. Con posterioridad, tiene que seguir la investigación, el aprendizaje y la toma de medidas correctoras apropiadas”. Martínez finalizó asegurando que “Todos somos líderes en seguridad”, insistiendo en la importancia del factor humano y en el cuidado de los unos a los otros incluidos los contratistas “ya que somos una familia de 40.000 personas que trabaja directa o indirectamente con Cepsa”.

Salud mental

Juan Carlos Bellido, coordinador de prevención regional de Fremap en Canarias, quiso hacer referencia al bienestar resaltado por Martínez explicando que, puesto que la mutua está al final de la cadena de riesgos, ya que reciben a los trabajadores que ya han sufrido un accidente o tienen una patología, observa cómo en los últimos años se han ido incrementando las bajas por trastornos psicológicos y enfermedades mentales, por lo que está claro que es responsabilidad de las organizaciones preocuparse por ese bienestar del trabajador. “En el futuro, será lo que marque la diferencia entre un buen desarrollo laboral, sin incidentes, y uno en el que se produzcan accidentes con más frecuencia”.

Precisamente en este ámbito, José Manuel Fernández-Sabugo, director de Cepsa en Canarias, mostró su orgullo por que en Cepsa se haya pasado del concepto de protección individual a la de la corresponsabilidad en la protección del otro. “Hemos pasado de ese concepto del tú te cuidas porque estas son las normas, a interiorizar el yo cuido de mí y de ti, más allá de las normas”. Además, aseguró que son comportamientos asentados en dos de los valores de Cepsa que son “nos preocupan las personas y juntos creamos más valor”. “El siguiente paso”, anunció, “es el proyecto que lleva implantado desde primeros de mayo sobre seguridad emocional. Nosotros somos industriales, y la parte de la seguridad industrial está ya muy trabajado. En este proyecto, sin embargo, se tiene en cuenta que el probablemente el 60% de las decisiones que tomamos como seres humanos son más emocionales que racionales, y contemplar este hecho para integrarlo dentro de nuestras políticas de seguridad es la base por la que vamos a empezar a conseguir la aspiración final que es ser la energética más segura del mundo”.

El voluntariado y la autoprotección

El voluntariado también está presente en los procesos de prevención en ámbitos como las emergencias o grandes eventos. Tanto Margarita García-Ramos, técnica de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como Domingo Luis Martín, director del centro de logística y emergencias de Cruz Roja en Canarias, destacaron la importancia de los profesionales no remunerados, voluntarios, que contribuyen con su vocación y formación a la prevención y la seguridad de la ciudadanía. “Siempre hay cabida para el voluntariado en Protección Civil, tanto en la prevención como en la labor social o, como apuntó el representante de Cruz Roja, en la intervención en catástrofes como el volcán de La Palma, pero el voluntariado hoy en día tiene que tener una formación específica para que cada uno intervenga en el riesgo concreto para el que está preparado”.

No obstante, hicieron hincapié en la necesidad de que la ciudadanía esté informada y sepa cómo proceder en cada uno de los casos de emergencias o simplemente preventivas, para minimizar los riesgos. “Se trata de fomentar la cultura de la autoprotección, y me alegra que la compañía Cepsa vaya dos pasos por delante en este ámbito”, comentó la responsable de Protección Civil quien, por otra parte, señaló que no obstante, “la ciudadanía necesita una serie de normas que impongan barreras a los riesgos evidentes. Es por eso por lo que las administraciones trabajan para establecer esas barreras en forma de normativas”.

Por su parte, Pedro Millán repasó cómo ha avanzado la percepción del riesgo en su trayectoria en el alpinismo. Reconoció que en la época en la que él empezó a practicar el deporte “aprendía sobre la marcha, porque tampoco había tantos medios de información”. “Yo soy un hombre del siglo pasado, en el que no existía la cultura de la prevención del riesgo, interiorizar ese proceso es síntoma de progreso en una sociedad”. En su caso, el punto de inflexión sobre cómo percibió el riesgo en el alpinismo fue una visita al monte McKinley, en Alaska: “Allí son un ejemplo de prevención porque primero realizan una evaluación del deportista para dejarte subir a la montaña; luego, un ranger te hace una proyección en la que te enumera los riesgos que supone una montaña helada y te muestra gente fallecida allí, sin ningún tipo de romanticismo”.

“Al final”, explicó Millán, “es el memento mori, recordar que eres mortal en cada paso que das, igual que se lo recordaban a los militares romanos para que no fuesen soberbios tras un triunfo en la batalla”. Por su parte, Rafael García, técnico de planes de emergencia del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, incidió en el ámbito de la información para la prevención y la autoprotección. En este sentido, la forma de comunicar del 1-1-2 es lanzar “mensajes muy claros y alertas a la ciudadanía, textos que se distribuyen por redes sociales y medios de comunicación”, que próximamente se enviarán a través de un sistema geolocalizado a los móviles de la ciudadanía “con un sistema muy similar al que ya se ha implantado en países como Corea del Sur”.