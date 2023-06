Los suplementos de proteínas no son efectivos si quieres "ponerte fuerte"

En un reciente debate sobre la importancia del entrenamiento y la suplementación en la preparación de una maratón, el reconocido nutricionista Pablo Ojeda planteó una reflexión interesante: "Si te tienes que preparar una maratón, ¿entrenas o sólo te compras las zapatillas?". Con esta pregunta retórica, Ojeda destacó la necesidad de combinar una adecuada formación física con una alimentación equilibrada, en lugar de confiar únicamente en productos "enriquecidos" con proteínas.

En un vídeo compartido durante el debate, Ojeda enfatizó que el primer paso para prepararse para una maratón o cualquier otro tipo de actividad física exigente es el entrenamiento. No importa cuántos alimentos enriquecidos consumas, si no pones el esfuerzo y la dedicación necesarios en tu entrenamiento, no obtendrás los resultados deseados. Es crucial cumplir con las necesidades energéticas adecuadas y establecer una rutina de ejercicio constante.

El nutricionista hizo hincapié en que la suplementación puede ser beneficiosa, pero solo cuando se necesita. Es decir, una vez que ya se ha establecido una base sólida de entrenamiento y se ha cubierto adecuadamente la ingesta de nutrientes mediante una alimentación equilibrada. La suplementación no debe ser considerada como una solución mágica para lograr un físico fuerte y atlético, sino más bien como un complemento para aquellos casos en los que resulta difícil obtener ciertos nutrientes de forma natural.

Durante el debate, el presentador de laSexta Xplica, José Yélamo, mostró ejemplos de productos procesados, como patatas fritas y helado, que se promocionan como "altos en proteínas" y con pocas calorías. Ojeda advirtió firmemente sobre estos "alimentos" en particular, señalando que no se debe confiar en ellos como una fuente principal de nutrientes. Aunque puedan contener cierta cantidad de proteínas, es fundamental tener en cuenta el contexto global de la alimentación y no basarla únicamente en productos procesados.