Más pobreza entre los gitanos por el descenso de la venta ambulante

La venta ambulante ya no es lo que era. El colectivo gitano en Canarias vivió en el pasado de esta actividad, le fue bien y llegó a abrir comercios sedentarios. Pero todo se acabó viendo abajo. Esa es una de las principales conclusiones a las que ha llegado el sociólogo Alejandro Vara al analizar la realidad sociodemográfica de las familias gitanas en Canarias. Se trata de un trabajo en el que ha estudiado la situación en Tenerife y Gran Canaria y que presentó en la tarde de ayer en el Centro Ciudadano El Tranvía, en la zona lagunero de La Cuesta, donde se encuentra el barrio de La Candelaria, la más importante comunidades de esta procedencia que existen en el Archipiélago.

Vara detalló que el problema principal que ha detectado está en la pobreza. «Es una comunidad que proviene de haber estado durante generaciones viviendo de la venta ambulante, y algunos de sus miembors consiguieron en otra época convertir esa venta ambulante en otra sedentaria, no solo a través de los rastros, sino también tuvieron tiendas y comercios», explicó. «Pero una crisis tras otra, más la pandemia y todo lo demás, ha provocado que mucha gente termine en una situación de pobreza», manifestó el sociólogo. «Y esa alternativa que era la venta ambulante ya no funciona tanto como antes», añadió. El resultado es que se dan «situaciones duras derivadas de eso, y en familias que no provienen de ahí, sino de haber estado relativamente bien hace unos años o unas décadas».

129 cabezas de familia

La presentación contó con representación de diferentes partidos políticos; con la presidente de la Asociación Romí Camela Nakerar, Josefa Santiago, y con miembros de la comunidad gitana. El estudio consistió en realizar entrevistar a integrantes de la entidad presidida por Santiago. En total fueron encuestados 129 cabezas de familia. «Había aspectos que solamente eran relativos al cabeza de familia y otros relacionados los miembros de su familia», expresó. Así, obtuvo datos sobre 335 personas, de las que 176 eran mujeres y niñas y 159, hombres y niños.

El autor del trabajo observa datos para la esperanza, con mejoras en el grado de formación

«Básicamente, se ha preguntado por variables sociodemográficas, pero también por otros aspectos», comentó Vara, que precisó que en Canarias hay comunidades gitanas importantes en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, mientras que en la primera es donde existe una mayor presencia. No obstante, no se conoce a ciencia cierta cuántos gitanos hay en Canarias. Según explicó el responsable del estudio, el motivo se encuentra en lo mal visto -e incluso en la ilegalidad- de preguntar por la pertenencia étnica. Sea como fuere, sus cálculos son que en las Islas puede haber alrededor de 9.500 personas vinculadas a esta comunidad.

Entre los datos estudiados se encuentra la alimentación. Sobre este ámbito se ha observado la necesidad de mejora de la alimentación, así como que tres cuartas partes de los productos que ingieren proceden de recursos propios o, lo que es lo mismo, de la compra en el supermercado, mientras que el 25% restante les llega desde el Banco de Alimentos o de los bonos que reparte la Asociación Romí Camela Nakerar. No menos relevantes son las conclusiones en vivienda, donde casi la mitad de los encuestados demandan una casa de protección oficial.

La pobreza energética y la tecnología son otros dos planos en los que aparecen carencias. A ese segundo respecto, llama la atención -aunque el porcentaje es bajo- el reducto de machismo que existe con el uso de smartphones por parte de mujeres casadas. En el 6% de las participantes en el estudio se contabilizó que a los hombres no les gustaba que sus esposas dispusiesen de su propio teléfono, sino que preferían uno compartido u otra fórmula. «Solo el 9% tienen ordenador de sobremesa o portátil», cifró Alejandro Vara, para añadir que casi la mitad no disponen de estos dispositivos ni saben utilizarlo. En cambio, entre el 55% y el 60% tienen perfiles en redes sociales.

Sin racismo

Su análisis de la realidade de las familias gitanas que viven en Canarias también se detuvo en el racismo. ¿Qué fue con lo que se encontró? Uno de los datos relevantes es que el 62% de los encuestados le respondió no haber sufrido racismo en la búsqueda de empleo. Se daba la circunstancia de que quienes afirmaban haberlo sufrido solían ajustarse al prototipo físico de los gitanos.

En cuanto al uso del tiempo y a la asunción de las tareas del hogar, Vara descubrió que sí queda camino por recorrer para la equiparación entre mujeres y hombres. Son las primeras las que dedican un mayor tiempo a realizar la compra y, sobre todo, a las tareas del hogar. Tal es así que sus 130 de media diaria dedicadas a esa última tarea contrasta con los menos de 20 minutos de los varones.

A un 6% no le gusta que sus esposas dispongan de su propio teléfono móvil

El 62% de las personas que fueron encuestadas trabajaron en el último año en el sector de la venta ambulante y para casi un 25% fue la principal vía de ingresos. Ahora bien, ha detectado Vara que en los últimos años esta actividad «no les está dando para nada». A la hora de preguntarles por soluciones para ese problema, suelen proponer la creación de mercadillos.

Culpabilidad

«Como no me gusta el paternalismo de que sean los técnicos los que tengan que, en base a los resultados, sugerir las medidas para tomar, quise yo preguntarles sobre qué acciones adoptarían ellos para solucionar sus problemas», expuso Alejandro Vara, que se encontró con unas respuestas que le sorprendieron: «En contra del estereotipo que siempre hay de que son gente quejica y pedigüeña, en casi todas las problemáticas se culpaban a sí mismos. De la falta de formación decían que tienen que estudiar más; de la falta de trabajo decían que tenían que salir a buscar más trabajo; de los bajos salarios que tienen cuando trabajan decían que tienen que formarse más y pelear más

La comunidad gitana proviene de haber tenido unas altas tasas de analfabetismo y de fracaso escolar, y el bajísimo nivel de estudios. Hay generaciones enteras que no han conseguido completar los estudios primarios. Pero una de las cosas que descubrí es que esa tendencia está cambiando rápidamente: una vez que han visto que la venta ambulante ya no va a tener futuro, están presionando mucho a sus hijos y nietos para que estudien. Y eso está haciendo que las nuevas generaciones se verán con un nivel de estudios mucho más alto. Ya les han metido en la cabeza que tienen que estudiar y están consiguiendo que los niños terminen los estudios.