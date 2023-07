En los primeros seis meses del año, se han producido un total de 451 accidentes de tráfico en carreteras, en los cuales han perdido la vida 500 personas. Esto representa una disminución del 6 % en comparación con el mismo período del año anterior, con 31 fallecidos menos. Estos datos han sido proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En el mes de junio, se han registrado 78 accidentes en los cuales han fallecido 87 personas, 9 menos que en el mismo mes del año anterior. A pesar de esto, la movilidad ha aumentado un 1,2 % en comparación con el año pasado, con un total de 37,8 millones de movimientos de largo recorrido registrados.

En cuanto a los tipos de vías, se ha observado una mayor reducción de fallecidos en autopistas y autovías (6 menos) que en carreteras convencionales (3 menos). Las salidas de vía siguen siendo el tipo de accidente con el mayor número de víctimas mortales, siendo responsable de 33 fallecimientos en el mes de junio.

JUNIO ACABA CON 87 FALLECIDOS, 9 MENOS QUE EL AÑO ANTERIOR

Se ha observado un aumento en las colisiones laterales y frontolaterales, con un total de 20 víctimas mortales, en comparación con las 8 del mes de junio de 2022. Por otro lado, han disminuido las colisiones frontales y traseras, con 15 y 10 fallecidos respectivamente, en comparación con las 23 y 11 del año anterior.

De las víctimas mortales totales, 12 no estaban haciendo uso del sistema de seguridad correspondiente en el momento del accidente. En concreto, 9 conductores de turismos, 1 conductor de furgoneta y 1 conductor de camión no llevaban el cinturón puesto, mientras que un motociclista no llevaba casco.

En cuanto a las comunidades autónomas, Madrid ha experimentado el mayor incremento en la siniestralidad en junio, con 5 fallecidos más que en 2022, de los cuales 4 fueron mujeres que perdieron la vida en un accidente ocurrido en Moralzarzal el 11 de junio. Andalucía y Cataluña, por otro lado, han logrado reducir su siniestralidad con 6 fallecidos menos.

PRIMERA OPERACIÓN SALIDA DEL VERANO: 11 PERSONAS FALLECIDAS

Durante el primer fin de semana de la operación salida de verano, que abarcó desde el viernes pasado a las 15:00 horas hasta la medianoche del domingo, se han registrado 11 accidentes mortales en los cuales han fallecido 11 personas, incluyendo 3 motoristas y un ciclista. El sábado fue el día con mayor número de accidentes y fallecidos, con 8 accidentes y 8 víctimas mortales. El domingo hubo un accidente con una víctima mortal y el viernes se registraron dos accidentes con dos muertos.

Nueve de los accidentes ocurrieron en carreteras convencionales y 2 en autopistas o autovías. En 7 de ellos, las causas fueron salidas de la vía, mientras que en otros 4 fueron colisiones.

Durante esta primera operación salida del verano, se han registrado un total de 4,6 millones de movimientos de largo recorrido, lo que representa un aumento del 5,8 % en comparación con el año pasado.