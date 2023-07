Los trastornos alimentarios se mantienen al alza tras la pandemia

La Asociación Gull-Lasègue para el Estudio y Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en Canarias registró el pasado año un aumento de un 17% en la cifra de nuevos pacientes, con respecto a 2021. De hecho, la institución cerró 2022 con 170 nuevos casos –25 más que en el ejercicio anual anterior–. Ahora bien, teniendo en cuenta los datos de 2020, el cómputo refleja un incremento de un 110%, pues ese año concluyó con la llegada de 81 nuevas personas con algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria (TCA). «Sin duda, la pandemia de coronavirus ha marcado un antes y un después en los problemas de salud mental», valora Lindsay Ramos, trabajadora social del citado centro de la capital grancanaria. Solo en el primer semestre de 2023, la institución ha sumado 75 usuarios.

Según informa la profesional, ahora mismo la asociación presta asistencia a 185 pacientes, de los cuales 17 son hombres y 168 mujeres. Además, otras 20 personas permanecen en lista de espera. «Este número es algo inferior al que anotamos en el mismo período de 2022. Nos gustaría poder atender a todo el mundo, pero la falta de recursos nos impide hacer nuevas contrataciones para poder asumir más pacientes», lamenta.

Presupuesto

Tal y como afirma Ramos, el presupuesto que destina el Servicio Canario de la Salud (SCS) a la entidad se incrementó este año en 100.000 euros, alcanzando un total de 200.000. Sin embargo, la asociación no ha percibido ni siquiera una parte de la cuantía hasta la fecha. «Hemos solicitado reuniones para poder abordar este asunto. Después de mucho tiempo, conseguimos aumentar la plantilla, pero si no contamos con la subvención será imposible mantener al personal», anota.

Y es que ahora mismo, la asociación cuenta con 20 trabajadores –cinco más que en años anteriores–, entre los que figuran siete psicólogos, dos nutricionistas, tres trabajadoras sociales, una enfermera, dos auxiliares de enfermería, una administrativa, una cocinera, un ayudante de cocina, una persona encargada de las tareas de limpieza y un técnico deportivo.

Por lo que concierne al perfil de los pacientes, hay que decir que ha variado. «A pesar de que el 90% de las personas que atendemos son mujeres, lo habitual siempre ha sido que la representación femenina esté por encima del 95%, por lo que cada vez hay más hombres afectados», apunta la trabajadora social. «Nos llama mucho la atención el problema de la vigorexia, pues aunque no está catalogado como un TCA, creo que en el futuro se terminará aceptando porque es evidente que la alimentación también juega un papel importante en este desorden», agrega.

La edad predominante de los pacientes ronda entre los 12 y los 30 años. No obstante, la franja etaria que oscila entre los 31 y los 49 años experimentó en 2022 un notable crecimiento con respecto a años anteriores. «Representó el 22% del total de afectados. En muchos casos, estas personas llevaban años conviviendo con el trastorno. Otras, en cambio, no lo habían visto como un problema o no querían solicitar ayuda para tratarlo», detalla Lindsay Ramos.

Entre los principales trastornos que manifiestan los usuarios destacan la anorexia nerviosa, la bulimia, los trastornos por atracón y el trastorno de la conducta alimentaria no especificado. «Este último se caracteriza por una gran variedad de síntomas y no llegan a conformar un cuadro completo», explica.

En cuanto a los nuevos proyectos que desarrolla la asociación, resalta un programa de promoción de la actividad lúdica-deportiva. La iniciativa, que se enmarca dentro de un proyecto piloto denominado Moviéndonos por la salud, en realidad es fruto de una demanda de los usuarios. «Se trata de enseñarles a realizar ejercicio físico de una forma sana y que vean en el deporte una fuente más de salud. Hay que tener en cuenta, que en muchos casos los trastornos de la alimentación van de la mano de una práctica descontrolada y compulsiva», remarca la trabajadora.

En este sentido, Ramos pone de relieve que los TCA no están relacionados con el aspecto físico, sino con la salud mental. «Vivimos en una sociedad llena de estereotipos, y las mujeres siempre solemos ser las más afectadas y las que más ataques sufrimos por nuestro aspecto. No hay que olvidar que todos estos trastornos constituyen un problema de salud mental, y van más allá de la apariencia física», asevera Lindsay Ramos.