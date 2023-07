Los veranos ya han 'robado' al menos 15 días al otoño en Canarias

Los veranos del cambio climático están robando el otoño a Canarias. En total, el periodo estival en el Archipiélago se ha alargado entre 20 y 30 días en los últimos 30 años, de los que entre 15 y 20 días pertenecían antaño al otoño. Pero este periodo de altas temperaturas más largo de lo habitual no solo está acabando con el entretiempo, también está poniendo en riesgo los ecosistemas, la disponibilidad hídrica y hasta el propio turismo.

Primaverano y veroño son los dos conceptos acuñados para hacer referencia a la invasión del verano a los meses en los que, tradicionalmente, no hacía ni frío ni calor. Quien está detrás de estas modificaciones es el cambio climático, que amenaza con acabar con la primavera y el verano provocando que los cambios de una estación a otra sean cada vez más bruscos. La teoría de la que los científicos llevan años alertando con modelos matemáticos empieza a tener un reflejo real en la práctica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha compartido en su blog de divulgación un análisis en el que se pone de relieve que la pérdida de estaciones es ya una realidad palpable.

"Podríamos decir que, en general en Canarias, el veroño ha aumentado entre 15 y 20 días y el primaverano unos 10 a 15 días", explica el meteorólogo Benito Fuentes, que ha realizado este análisis a través de los datos de las estaciones de la Aemet de toda España. En el caso de Canarias, el experto calculó la temperatura media desde el 1 de julio y hasta el 1 de octubre de 1991 a 2020 –considerándolo como verano–, y la comparó con los datos hasta 1940.

El verano no se ha comido por igual el entretiempo en todas las islas. Según los datos proporcionados por Fuentes, las islas más afectadas por este fenómeno son las de la provincia oriental. Tanto Fuerteventura como el sur de Gran Canaria han perdido más de 25 días del otoño (de forma más pronunciada en el sur de la isla). A Lanzarote, por su parte, le han hurtado unos 15 días de esta misma estación.

En lo que se refiere a la provincia occidental, el cambio no es equitativo en todas las Islas. La Palma y El Hierro apenas han perdido 15 días del otoño, mientras que La Gomera y Tenerife han perdido más de 20. En el caso concreto de Tenerife el verano ha invadido más el otoño en algunas regiones del sur de la isla donde se contabilizan hasta 25 días menos de esta estación que en el norte, donde la pérdida es de 15 días.

En la primavera, no obstante, la tendencia es más incierta. "Casi todo el Archipiélago tiene una incertidumbre alta en lo que se refiere a estos datos", explica Fuentes, que recuerda la dificultad intrínseca de estudiar el verano en Canarias debido a las pocas variaciones de las temperaturas que suele sufrir el Archipiélago.

Pese a ello, los datos revelan que, de momento, la primavera no ha sido tan perjudicada en las Islas como en el resto de la Península, donde sí que se ha consolidado una tendencia a su desaparición. Todas las islas han perdido, de forma aproximada, al menos 10 días de la primavera, a excepción de La Palma, donde se han perdido más de 15.

Consecuencias de la invasión veraniega

Esta mayor tendencia a la pérdida del otoño puede estar relacionada con la propia idiosincrasia de las estaciones. "En otoño las temperaturas son más contrastadas que en primavera", resalta el geógrafo de la Cátedra de Riesgos de Reducción de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna (ULL), Abel López, que entiende que, como lo que requiere otoño es un descenso de temperaturas que ya no se produce con tanta facilidad, "es más propenso a perder los rasgos climáticos más fríos".

"Lo más sorprendente de los resultados que he obtenido en este análisis es el poco tiempo en el que se ha producido este cambio", explica Fuentes. Y es que los datos recopilados por el meteorólogo muestran que estas transiciones se han producido en apenas 30 años. "El cambio en Canarias se empieza a notar entre 1990 y los años 2000", resalta Fuentes, que insiste en la "velocidad" tan alta a la que se ha producido. "Si fueran 30 días en 80 años estaríamos hablando de una situación muy diferente", insiste.

El cambio ha sido progresivo y rápido, pero poco notable a escala humana. De ahí que Fuentes relacione el cambio climático con el envejecimiento. "No te das cuenta hasta que llegas a una edad en la que te sientes más cansado", compara el meteorólogo. Por eso, sobre los datos puntuales que a menudo utiliza el negacionismo para invalidar las teorías de cambio climático, el investigador insiste que “el hecho de que un día me sienta más vigoroso no cambia la tendencia ni desmiente que esté envejeciendo”.

Las implicaciones de esta irrupción temprana del verano y su tardía desaparición son múltiples. La más obvia es que "la suavidad térmica característica de la primavera y el otoño puede desaparecer para dar lugar a valores más extremos", tal y como explica López. Pero no es lo único.

Los veranos más largos tienen efectos ecológicos –afectando, por ejemplo a la floración–, implica una menor disponibilidad hídrica y puede dar lugar a que Canarias ya no cuente con condiciones tan "atractivas" para el desarrollo del turismo. Su introducción de lleno en el otoño puede ocasionar más olas de calor en pleno otoño, más peligro de incendios forestales y episodios de precipitaciones extremas en épocas no habituales.

El futuro climático

Pese a que los resultados obtenidos en este análisis son bastante consistentes, Fuentes aboga por tomarlos por cautela. "Si surge la tentación de extrapolar hacia el futuro e imaginar cómo podría ser la extensión del verano en otros 83 años, se debe tener en cuenta que el alargamiento paulatino del verano no es lineal ni monótono", insiste.

De hecho, en ningún lugar de España se percibe una tendencia brusca y clara. "Este fenómeno se presenta épocas con fuertes tendencias, estancamientos e incluso reducciones ligeras", resalta. En general, la tendencia ascendente se detecta en la mayor parte de España a partir de las décadas de los 80 y 90 del siglo XX. Sin embargo, en amplias zonas del oeste peninsular y en Canarias, "este proceso no comenzó hasta el presente siglo". Esto quiere decir, a ojos del investigador que "es posible que el calentamiento se esté acelerando" y, por tanto, la tendencia actual no sea extrapolable a lo que puede ocurrir en un futuro que ya no es tan lejano.