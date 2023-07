IQOS da la bienvenida al verano con el lanzamiento de IQOS ILUMA WE, una nueva edición limitada llena de color que celebra el sentido de unidad y diversidad de la comunidad de usuarios de IQOS, el innovador dispositivo que calienta el tabaco en lugar de quemarlo.

La nueva edición limitada, que destaca por su atractivo color turquesa, cuenta con un original diseño marcado por una llamativa espiral de colores que representa la manera única y especial que cada uno tiene de ver el mundo. Esta ola de color se termina uniendo en un punto como símbolo de los fuertes valores que comparten los cerca de 26 millones de usuarios de IQOS1 que hay en todo el mundo.

IQOS ILUMA WE, con su vibrante colorido en espiral, estará disponible en los tres modelos: IQOS ILUMA PRIME WE -diseñado para los que buscan exclusividad- dispone de una envoltura de cuero multicolor y un anillo de acabado martillado; IQOS ILUMA WE, el auténtico icono de la marca, que se presenta con una puerta multicolor y un anillo de acabado pulido; y IQOS ILUMA ONE WE, para los que buscan un dispositivo práctico y con 20 usos consecutivos, con un diseño en el que prima el color turquesa característico de la marca. Las tres versiones calientan el tabaco sin quemarlo mediante un novedoso sistema de inducción gracias al Smartcore Induction SystemTM.

Para Alejandro Flores, director de Marketing de IQOS para España, “ésta es una edición limitada diseñada para aquellos fumadores adultos que buscan una mejor alternativa y representa un paso más en la misión de IQOS de satisfacer las necesidades y preferencias de su creciente comunidad de usuarios”.

Starlite Occident en Marbella, el festival boutique más importante de Europa, ha sido el marco incomparable elegido por la marca para presentar la nueva colección, que está disponible desde el 3 de julio en las seis IQOS Boutiques (Madrid -Serrano y Fuencarral-, Barcelona, Valencia, Las Palmas y Badajoz), en IQOS.com y en una selección de puntos de venta de toda España.

El dispositivo IQOS, para cuya investigación científica ya se han invertido más de 10.700 millones de dólares, comenzó a comercializarse a finales de 2014 en Japón y en Italia y a día de hoy se encuentra disponible en 78 mercados en todo el mundo.