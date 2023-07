Las universidades públicas canarias estudiarán el ADN de los restos de 600 aborígenes en París. Por primera vez, investigadores de las dos Universidades públicas canarias podrán realizar análisis biomoleculares a los restos arqueológicos de unos 600 individuos prehispánicos canarios depositados en el Musée de L’Homme de París, gracias a un convenio entre esta institución cultural, la ULPGC, la ULL y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Esta iniciativa surge en el contexto del proyecto ERC IsoCan (Isolation and evolution in oceanic islands: the human colonisation of the Canary Islands), financiada por la Comisión Europea.

