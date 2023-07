El Colegio de Enfermería cree que las denuncias por agresiones son «la punta del iceberg»

El Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas (COE) asegura que existe una infranotificación de las agresiones que sufren los profesionales del gremio. De ahí, que la cifra de episodios violentos que refleja el Archipiélago sea una de las más bajas del país. «Solo vemos la punta del iceberg», asevera la presidenta de la citada institución, Rita Mendoza.

Atendiendo a los registros de las distintas comunidades, Andalucía vuelve a liderar la tabla con 728 casos –116 más que en 2021–. Le sigue Castilla y León, con 317 –156 más–; el País Vasco, con 315 –el informe anterior no reportó datos de esta región–; Baleares, con 268 –165 más–; Galicia, con 188 –34 más–; Navarra, con 171 –cuatro más–; Murcia, con 136 –34 más–; Castilla La-Mancha, con 124 –12 más–; Asturias, con 99 –27 más–; Aragón, con 97 –90 más–; La Rioja, con 41–19 más–; Madrid, con 34 –siete más–; la Comunidad Valenciana, con 21 –cinco más–; Cataluña, con 18 –diez más–; Canarias, con 11 –cuatro más–; Cantabria, con ocho –cinco más–, Ceuta, con tres –dos más–; Extremadura, con solo un caso –permanece sin cambios–; y Melilla, que una vez más no constató notificaciones.

«El observatorio tiene claro que lo que ha ocurrido a nivel nacional es que se está denunciando más en muchas comunidades autónomas. Sin embargo, sabemos que tanto en la provincia de Las Palmas como en el conjunto del Archipiélago, los datos no obedecen a la realidad», valora Rita Mendoza, presidenta del COE de Las Palmas. «Muchas veces, los colegiados no se dan cuenta de que nosotros contamos con asesoría jurídica y con otras herramientas que nos facilitan los seguros que tenemos contratados para proteger a las enfermeras. Por eso, no siempre denuncian», advierte.

A esto se suma el hecho de dejar pasar por alto las agresiones verbales. «Esto es un error, pero desgraciadamente es lo que sucede. Para a animar a alertar de esta situaciones, hace ya un tiempo ofrecimos una formación a los colegiados centrada en la gestión de la agresión verbal», anota Mendoza, que además informa que de las 11 denuncias que llegaron el pasado año a la institución, ya hay cuatro que contemplan una sentencia condenatoria. «Sabemos que no siempre es fácil dar la voz de alarma ni seguir todo el proceso. No obstante, las denuncias que nos trasladan suelen tener un final positivo para las personas afectadas», afirma la profesional.

Con el fin de prevenir las situaciones violentas en la práctica asistencial diaria de los 336.000 enfermeros y enfermeras que integran el colectivo en España, el CGE presentó el pasado febrero un plan general, en el que ha colaborado el Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional, que incluye la organización de un curso formativo gratuito de 20 horas de duración. Su impartición corre a cargo del Instituto Superior de Formación Sanitaria (Isfos) y, desde entonces, se han beneficiado casi 3.000 colegiados. Además, se oferta como complemento en el Canal Enfermero de la televisión en Youtube del CGE, un espacio denominado Cuídate con tu enfermera. En él, la enfermera Silvia Fernández ofrece las claves para prevenir y actuar frente a una agresión.

La iniciativa también incluye la creación de un proyecto piloto que se basa en la implantación de una línea telefónica destinada a brindar soporte jurídico, y que opera las 24 horas del día. «La línea ya se encuentra activa, pero hasta el momento no hemos tenido notificaciones de situaciones que tengamos que seguir. Ahora bien, la información sobre estas llamadas la condensa el Consejo General», informa la presidenta de la agrupación provincial.

Desde la organización colegial, animan a los profesionales a denunciar cualquier tipo de agresión y solicitan también la colaboración ciudadana. «Hay que denunciar siempre y acudir al colegio, donde van a contar con asesoramiento jurídico y apoyo psicológico. Además, si la población observa cualquier tipo de agresión a algún sanitario, debe apoyarlo como testigo porque esto también nos ayuda», concluye Rita Mendoza.