Tres décadas jugando en el cosmos

Un grupo de niños corretea de un lado al otro en el gran espacio abierto del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Tendrán apenas seis años y hoy han acudido a una de las actividades de verano organizadas por el ente público. Buscan el rincón más divertido para jugar en toda la exposición. Sus voces y sus pisadas aceleradas retumban en un espacio que jamás se ha cansado de escuchar el jolgorio y el clamor que genera la excitación prístina de conocer el mundo.

Han pasado ya 30 años desde que el Museo de la Ciencia y el Cosmos, ubicado en la calle Vía Láctea de La Laguna, abriera sus puertas al público el 11 de mayo de 1993. Durante este tiempo ha tenido que adaptarse con rapidez a las nuevas tendencias de la ciencia y, en especial, de la tecnología. Pero, pese a ese estado de evolución constante, nunca ha perdido ni un ápice de la esencia con la que fue concebido hace tres décadas. El museo continúa siendo ese espacio singular que aboga por la experimentación, manipulación e interacción con el medio. No en vano quienes lo dirigen son bien conscientes de que el asombro y la sorpresa son las emociones que vertebran la exaltación por el conocimiento.

Fue el empeño personal del aquel entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Adán Martín, por el que este museo salió adelante. Pero, sin duda, la orientación y las ganas de divulgar la ciencia al gran público requirió el estrecho compromiso de dos grandes conocedores del mundo de la ciencia y de los museos: el presidente del Organismo Autónomo de Museos, Antonio López Bonillo y el director y fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Francisco Sánchez.

Quienes tuvieron el placer de asistir a aquel evento recuerdan a Sánchez como el alma mater del Museo. El director del IAC entendía, ya en aquel entonces, lo que muchos aún se negaban a comprender, y es que la ciencia que no se difunde no existe. Fue la apuesta por una divulgación sencilla y amena, con especial énfasis en la investigación que se hacía en el IAC, la que gestó el que hoy es uno de los museos de referencia de Tenerife. Un diamante en bruto fruto de una larga y provechosa relación entre el corporación insular y el IAC, que a día de hoy lo coloca en la vanguardia de la cultura científica y en especial, la referente a la astrofísica.

«En estos cuatro años hemos apostado por impulsar la difusión cultural para adultos» Héctor Socas - Director del Museo

Quienes han crecido con él, hoy comparten el cautivante recuerdo de un mágico lugar capaz de hacer soñar con las estrellas y otros mundos. Un espacio donde lo imposible se volvía realidad y en el que la investigación cobra sentido para dar respuestas a los grandes retos de un ajetreado mundo. «Ahora nos visitan con sus hijos los adultos que vinieron de niños», explica Rubén Naveros, divulgador científico y especialista en contenidos interactivos del Museo de la Ciencia y el Cosmos.

Porque los niños son los verdaderos protagonistas de cualquier visita al museo lagunero. Junto a los jóvenes representan casi la mitad de las visitas (43%), siendo el de la Ciencia el que ha conseguido atraer más a ese perfil a sus instalaciones. Además, al contrario que el resto de museos de Tenerife, donde el perfil del turista representa más de una tercera parte de los visitantes, los entusiastas del cosmos son principalmente residentes (82%).

Durante toda mañana y parte de la tarde se suceden decenas de encuentros de niños y adultos en el museo con el único propósito de vivir la experiencia de la ciencia de primera mano. Los primeros recorren con prisas las diferentes zonas en las que se divide el museo. Empiezan por la Tierra, y llegan al universo, se topan con las nuevas tecnologías y acaban recorriendo el interior del cuerpo humano. Encuentran a su paso juegos de lógica, ilusiones ópticas y hasta un meteorito auténtico que pueden tocar sin miedo a que nadie les regañe. Los mayores, a un paso más pausado y sosegado, se centran en leer jeroglíficos canarios, entender mejor en qué consiste la refracción de la luz o en dejar volar la imaginación para concebir un mundo sin contaminación.

Treinta años después, este singular espacio aún se puede congratular de conservar como el primer día alguno de los grandes tesoros que han acompañado a varias generaciones de canarios. El coche que mediante el uso de la maña y no la fuerza puede elevarse por encima de sus cabezas; el interminable laberinto de espejos capaz de mostrar nuestras múltiples caras o las parabólicas que permiten, como si de un teléfono de vasos se tratara, establecer una asombrosa conexión desde dos puntos apartados de la sala, son algunas de estas reliquias que permanecen al alcance, ahora, de los hijos de quienes crecieron con ellos.

Pero la ciencia avanza y el deber de una institución encargada de su divulgación es seguirle los pasos, aunque muchas veces sean de gigante. Tras incluir referencias a la electrónica con ejemplos mundanos (como los teléfonos móviles) y otros de mayor envergadura (de corte espacial); el museo busca ahora cómo trasladar a su público mayoritario –los niños– qué son los exoplanetas.

Un hito para la isla

El Museo de la Ciencia y el Cosmos se inauguró el 11 de mayo de 1993 causando una gran expectación y revuelo en toda la sociedad canaria y española. El radiotelescopio, su esencia interactiva y sus atractivos experimentos llamaron la atención de cientos de personas que se volvieron visitantes fieles del organismo en muy poco tiempo. | V. P

Los científicos e ingenieros que se dejan la piel por conseguir que el museo no pierda la vitalidad con la que nació, llevan tiempo buscando la forma de hacer realidad esta idea. «Es una demanda que hace 30 años no existía, simplemente por el hecho de que hace tres décadas ni siquiera se sabía que había planetas fuera de nuestro Sistema Solar», revela Héctor Socas, investigador del IAC y actual director de la institución.

La idea es encontrar una forma de que los niños puedan interactuar y jugar con el conocimiento. Algo que, aunque forma parte del ADN del museo, a veces dificulta divulgar ciertos conceptos más abstractos. «Creemos que es muy difícil ahora mismo explicar ciertos avances como la materia oscura o las ondas gravitacionales», revela Héctor Socas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Pero insiste en que, pese a ello, no descartan hacerlo a través de las películas que se proyectan en el planetario.

Cuando una idea cuaja, se remite directamente al departamento de desarrollo, en el que dos técnicos y un colaborador de sala trabajan para hacer un prototipo. Esta primera aproximación se presenta al Cabildo de Tenerife, del que depende el museo. Una vez aceptado el proyecto, entra en los talleres del centro. La pieza angular del museo y la razón que le permite conservar la esencia con la que nació. Son tres los talleres con los que cuenta esta instalación: uno de electrónica, carpintería y un último de trabajo con metal. Cada uno de ellos se encarga de la puesta a punto de los nuevos módulos que integrarán la exposición. «Somos casi los únicos en España que seguimos construyendo nuestras propias piezas», recuerda Naveros.

De hecho, todo lo que se ve expuesto, desde los planetas que penden del techo hasta las réplicas de algunos grandes telescopios de Canarias, ha visto la luz gracias a las manos y las artes de carpinteros e ingenieros que se dejan la piel para recrear el cosmos en miniatura. «Todo, a excepción de una cosa, que tuvimos que pedir a una empresa externa», admite Socas mientras señala a un gran globo. Socas toca un botón rojo para accionar el mecanismo que muestra a los visitantes cómo funciona el aerostato. La tela empieza a cobrar vida y se hincha sin demasiada prisa, esperando que quien lo observe lo haga de forma sosegada.

Lo hace, como lo hacían los primeros transportes que llevaron al hombre a la estratosfera, gracias al calor que emite una inyección de aire hacia su interior, que contrasta con la temperatura que hay en el exterior. Cuando no puede recibir más aire caliente, sale despedido hacia los altos techos de la diáfana sala en la que se encuentra toda la exposición científica. «Está atado para que no se mueva de su posición», resalta Socas. Es una de las nuevas incorporaciones a la exposición, «y una de las más exitosas», como valora el director del museo. Socas lleva cuatro años dirigiendo las actividades del centro y su andadura acabará en pocos meses. No se despide porque se mantendrá muy cerca del recinto de –investigando en el IAC–, pero mientras recorre el recinto que ha sido su casa durante cuatro años, no puede evitar hacer un balance de las actividades que se han hecho en este tiempo.

«El público del museo está muy consolidado; queríamos ir un paso más allá», relata Socas. Su empeño personal, tras ser elegido para ostentar el puesto, era conseguir que la ciencia no solo se divulgara entre los más pequeños, sino también entre las personas mayores. «Vivir en esta sociedad requiere que cada vez haya más personas puedan acercase al conocimiento científico», insiste. Porque Socas, como otros muchos científicos, se ha percatado de que sin ese bagaje cultural, es harto complicado que la sociedad pueda enfrentarse a los retos de futuro que cada vez son más complejos.

«El cambio climático», alude Socas en un abrir y cerrar de ojos. Y en efecto, el reto del calentamiento global es quizás uno de los más importantes a los que tendrá que enfrentarse la sociedad en este siglo, pero no es el único. Le acompañan la inteligencia artificial, las enfermedades emergentes, el vulcanismo, la protección de la biodiversidad e incluso la defensa planetaria.

«Nosotros tenemos la posibilidad de acercar esos conocimientos al gran público, y por eso nuestra gran apuesta ha sido fomentar la cultura científica a través de charlas, exposiciones y todo tipo de actividades que estén relacionadas con la ciencia», recalca Socas. En el gran salón de actos con el que cuenta el Museo ha albergado durante estos años centenares de charlas divulgativas, congresos científicos y hasta presentaciones de libros.

El otro espacio que ha ganado un gran protagonismo en los últimos años ha sido la sala de exposiciones temporales. Después de una larga reforma, la sala polivalente abrió sus puertas a todo tipo de exposiciones que han conseguido acercar durante los últimos años todo tipo de información de actualidad. El diáfano rincón del Museo ha servido para recordar el legado de Carl Sagan, explicar los últimos avances sobre la astrofísica, difundir la hoja de ruta de la transición energética en Canarias e, incluso, darle visibilidad al trabajo que han hecho los científicos durante la erupción de La Palma. Su variada oferta le ha servido para convertirse en el museo tinerfeño que más visita recibe para contemplar estas cuidadas piezas divulgativas. En 2022 recibió 54.806 visitantes, el 41% del total de personas que recorrieron las exposiciones en estos inmuebles culturales.

«Ahora nos visitan los adultos que vivieron la experiencia del museo de niños» Rubén Naveros - Técnico

Su fuerte vinculación con el espacio sigue siendo su mejor atributo. Lo corrobora el inmenso radiotelescopio, de 18 metros, que desde su terraza parece mandar señales al espacio. «La antena», como algunos lo conocen en Aguere es una parte indivisible del museo desde que en 1993 tuviera que ser trasladado bajo una incesante lluvia –y la mirada de los laguneros incrédulos–.

El Museo de la Ciencia y el Cosmos supuso un antes y un después para la ciencia en Tenerife. Y treinta años después solo ha conseguido consolidarse como el gran difusor de la cultura científica que es. Por su inmensa escalinata de peldaños, demasiado largos para atravesarlos de uno en uno, han pasado premios Nobel, reconocidos físicos y astronautas. Y pese a toda la gloria que esas grandes figuras de la ciencia le aportan para consolidar su papel dentro de la sociedad canaria, el Museo de la Ciencia tiene claro que su propósito no es otro que seguir facilitando a los más pequeños seguir soñando con viajar a las estrellas y jugando en la inmensidad del cosmos.