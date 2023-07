Los diabéticos se quedan sin pinchazo por la fiebre de la inyección adelgazante

La fiebre de las inyecciones adelgazantes está teniendo un efecto secundario en la población canaria. Las personas que padecen diabetes tipo 2 –unas 185.000 en Canarias–, para las que están indicados estos pinchazos semanales, se han visto obligadas a cambiar su medicamento de referencia para poder seguir controlando sus niveles de azúcar en sangre. Sus recetas médicas ya no contemplan la inyección que deben autoadministrarse cada semana, sino unas pastillas, que tienen el nombre comercial de Rybelsus, que se deben tomar cada día.

Esta solución ideada por los endocrinos sirve de parche para el desabastecimiento puntual que están sufriendo estos medicamentos inyectables –como Ozempic, de la empresa Novo Nordisk– desde principios de 2023. Sin embargo, también supone un descalabro en las rutinas y el cuidado de la salud de las personas diabéticas, pues al ser una presentación totalmente diferente transcurre un cierto tiempo hasta que pueden adaptarse a la nueva medicación para regularla a sus necesidades y algunos pueden llegar a no tolerar en absoluto esta nueva fórmula.

Así lo han confirmado varias fuentes farmacéuticas y pacientes, incluido Julián González, presidente de la Asociación para la Diabetes de Canarias (Fadican), que ha asegurado que «hay gente que lo tolera bien y otros que no», mientras que el pinchazo «va como la seda». Tanto en el caso del Ozempic como en el Rybelsus, el principio activo es la semaglutida. Así lo reflejan sendos prospectos, que indican, además, que ambos medicamentos se utilizan para reducir los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2 no controlada.

Este boom de los medicamentos inyectables como remedio milagroso para perder peso comenzó en Hollywood. Los medios empezaron a rumorear sobre que algunas celebridades y miembros de la socialité estadounidense habían encontrado en medicamentos como Ozempic, Wegovy o Saxenda una forma de bajar rápido y eficazmente de peso. La modelo Kim Kardashian, el empresario Elon Musk y la cantante Lady Gaga llegaron a reconocer haberlo utilizado en alguna ocasión. Su uso entre los famosos se extendió tanto que hasta el presentador Jimmy Kimmel, durante la gala de los Oscars de 2023, hizo un chascarrillo hacia la nueva moda que se había implantado: «Cuando miro alrededor de esta sala, no puedo evitar preguntarme: ¿Necesito tomar Ozempic?».

Los prospectos de Wegovy y Ozempic no indican nada sobre su uso para reducir el sobrepeso

Los milagrosos efectos que vende el Ozempic son reales. Este fármaco –y otros similares como Saxenda o Wegovy– son capaces de imitar a la hormona GLP-1 que regula las áreas del cerebro encargadas del apetito y la ingesta de alimentos, lo que permite controlar el apetito. El paciente que se lo inyecta cada semana tiene una sensación de mayor saciedad y puede que experimente menos ganas de comer. Al final, sin hacer demasiado esfuerzo, acaba perdiendo peso. Sin embargo, los prospectos de Wegovy y Ozempic no indican nada sobre su uso para combatir el sobrepeso.

Aunque se parece a la inyección de insulina, no lo es. Sin embargo, para un paciente de diabetes tipo 2 –que es la que se adquiere y está relacionada con la obesidad– el Ozempic es un salvavidas ideal para poner a raya el azúcar en sangre. Pero también tiene un efecto secundario casi idílico para algunos: reducir un 15% su peso corporal.

Desde que se popularizó su uso, redes sociales como Tiktok se han llenado de vídeos en los que distintos usuarios muestran su asombrosa pérdida de peso semana a semana gracias al uso de Ozempic. De hecho, ha llegado a consolidarse como un reto viral: en la aplicación el hashtag #ozempic cuenta ya con 1.200 millones de visualizaciones y #ozempicweightloss 401 millones.

La demanda ha sido tan grande en todo el mundo que el «stock se ha roto ya en varias ocasiones», como confirma Manuel Galván, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. La última vez esta misma semana. «Este medicamento no está prescrito para adelgazar y nosotros solo lo vamos a dispensar a personas con diabetes tipo 2», explica Galván. Sin embargo, distinguir entre ambos perfiles no es nada sencillo. «A nosotros no nos llega esa información y no tenemos herramientas para evitar que ocurra», lamenta.

De ahí que todas las miradas estén puestas en los médicos, los únicos capaces de recetar este fármaco. «Deben ser ellos los que decidan, y deberían priorizar a las personas con diabetes», insiste el presidente de los farmacéuticos. Por su parte, la Federación de Asociaciones de Diabetes de España ha hecho un requerimiento a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para insistir «a los endocrinos que solo deben recetarlo a personas con diabetes tipo 2».

Pensamientos suicidas

Además del claro acopio que se está haciendo de estos fármacos, sobre ellos también pesa la sospecha de que puedan estar generando efectos secundarios en la salud mental. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) está, de hecho, estudiando todos los medicamentos conocidos como agonistas del receptor GLP-1 (Wegovy, Ozempic y Saxenda), por su posible relación con la aparición de pensamientos suicidas.

La autoridad sanitaria ha empezado a estudiar tres eventos adversos relacionados con Ozempic y Saxenda tras recibir informes de la Agencia Islandesa de Medicamentos. El comité de Farmacovigilancia de la EMA (PRAC) inició la revisión después que la agencia de medicamentos de Islandia estudiara 150 informes de «pensamientos suicidas y autolesiones» en personas que usan fármacos análogos del GLP-1.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad español informó ayer de que la Aemps también se ha unido al estudio para ver si esas tendencias suicidas tienen que ver con el fármaco.