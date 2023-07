El pinchazo para adelgazar solo funciona con ejercicio y dieta

El popular pinchazo de los medicamentos inyectables para adelgazar –como Ozempic o Saxenda– solo tendrá ese efecto casi «milagroso» si se acompaña de dieta y ejercicio. De otra forma, su uso puede llegar a tener un efecto rebote no deseado. Así lo recalca la jefa del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Agueda Caballero, que lo califica de «un hito de la investigación» y un «gran avance en la medicina». No obstante, insiste en la necesidad de que solo aquellas personas que realmente cumplen los requisitos de obesidad y no cualquier persona con unos «kilitos de más» reciban este fármaco.

Esta familia de medicamentos ha sido un revulsivo para la medicina, pues se ha postulado como uno de los tratamientos más efectivos para poner freno a un problema que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llegado a catalogar de epidemia en Europa: la obesidad. «Hasta el momento no teníamos ningún fármaco eficaz para combatirlo», explica. Estos dos medicamentos, y especialmente el que está regulado para bajar de peso (Saxenda), han cambiado las reglas del juego. «La obesidad cada vez es más frecuente y, hasta el momento, por muchos fármacos que utilizáramos, siempre fracasaban», explica Caballero. Pero después de varios años de uso de Ozempic en pacientes con diabetes tipo 2, se dieron cuenta de que muchas de estas personas conseguían reducir hasta el 15% de su masa corporal. «Perfeccionaron la molécula para conseguir que fuera más potente para bajar de peso, y lo consiguieron», revela Caballero. La endocrina del HUC recomienda utilizar este tratamiento por un tiempo limitado Saxenda surge de esa mejora, pues ambos medicamentos son una cara de la misma moneda y pertenecen al mismo dueño. Se empezó a recetar a personas que tenían un alto índice de masa corporal. «Por encima de 30», insiste Caballero. De esta manera, se les proporcionaba un «empujón» mientras se acostumbraban a cambiar sus hábitos de vida: una dieta más sana y hacer deporte a diario. Sin ello, «no servía para nada». «El bolígrafo no es milagroso en sí», insiste la endocrina del HUC. Estos fármacos funcionan a nivel de aparato digestivo estimulando las funciones la hormona GLP-1, dando al paciente una mayor «sensación de saciedad». Por esta razón, si no se acompaña de una dieta sana y de ejercicio físico, una vez se termina el tratamiento se puede sufrir un efecto rebote. «Se ha instaurado una cultura de lo fácil y de que los demás arreglen nuestros problemas, pero no es así, si no controlas y no te mueves, todo el avance será el balde», insiste la experta. Caballero solo recomienda este fármaco a aquellos que creen que cumplen los requisitos y siempre durante un tiempo limitado. «Unos pocos meses de uso deberían ser suficientes; una vez se consiga el objetivo inicial, debería retirarse», insiste, y destaca que en su consulta lo suele «pactar» con el paciente. Pese a defender sus bondades, la endocrina se ha mostrado en contra de que personas que no lo requieren médicamente los utilicen. «Está pautado para personas con una obesidad severa», recuerda. Las inyecciones adelgazantes han ganado una gran popularidad en los últimos meses. Todo comenzó en Hollywood. Cuando algunas celebridades y miembros de la socialité estadounidense confirmaron haber utilizado estos medicamentos para bajar rápido y eficazmente de peso. Popularidad Desde que se popularizó su uso, redes sociales como Tiktok se han llenado de videos en los que distintos usuarios muestran su asombrosa pérdida de peso semana a semana gracias al uso de Ozempic. De hecho, ha llegado a consolidarse como un reto viral: en la aplicación el hashtag #ozempic cuenta ya con 1.200 millones de visualizaciones y #ozempicweightloss 401 millones. Su uso está recomendado para los pacientes con un índice corporal superior a 30 Sin embargo, pronto ha muerto del éxito, pues la demanda ha sido tan alta que la farmacéutica que ha rebasado cualquier expectativa de producción de la empresa Novo Nordisk. Esto está causando un desabastecimiento generalizado en todo el mundo que está afectando especialmente a las personas que empezaron a utilizarlo mucho antes: los diabéticos. «Ya casi ha pasado un año en el que tenemos continuos desabastecimiento», relata Carballo. Las personas que padecen diabetes tipo 2 –unas 185.000 en Canarias–, para las que está indicado estos pinchazos semanales se han visto obligadas a cambiar su medicamento de referencia para poder seguir controlando sus niveles de azúcar en sangre. Sus recetas médicas ya no contemplan la inyección que deben autoadministrarse cada semana, sino unas pastillas (Rybelsus), que se deben tomar cada día.