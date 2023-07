Ámbar gris: un ‘tesoro’ de venta ilegal

El pasado mes de mayo, el varamiento de un cachalote en La Palma llamó la atención de la comunidad científica. No había muerto por una colisión con un buque, como suele suceder en el Archipiélago, sino por causas naturales. Dentro de aquel animal había una piedra de ámbar gris, un producto muy cotizado en la perfumería que, sin embargo, está prohibido comercializar en todo el mundo.

El veterinario Antonio Fernández había introducido casi todo su cuerpo dentro del claustrofóbico intestino del imponente animal. Un gigante marino de 13 metros y 15 kilos que sospechaba, había llegado a duras penas a la Playa de Nogales dispuesto a morir en La Palma. Ya había pasado el mediodía, y las olas del mar golpeaban cada vez con más fuerza el imponente cuerpo del cachalote. Hacía apenas cinco horas Fernández y su equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que, junto a los compañeros de la Red Vigía Canarias, habían empezado a escudriñar para conocer la causa de su muerte y la subida del mar amenazaba con no permitirles conocer la causa real de aquel trágico final.

Mientras se encontraba nadando entre mucosas y paredes intestinales, Fernández pensó en lo que había descubierto. Su corazón había perdido mucha sangre y su interior había sufrido una gran infección. De pronto, ya llegando al recto, algo le sacó de su ensoñación. Fernández tocó algo duro y puntiagudo. Estaba enganchado a la mucosa. Tiró con fuerza de él. Sabía que aquel cuerpo no formaba parte del animal. Del animal emergió entonces una piedra pesada como un bebé de nueve meses. Fétida y envuelta por excrementos y picos de calamares. «Ámbar gris», sentenció frente a los miembros de su equipo que se habían quedado hasta el final de la necropsia.

En las manos la primera vez

Aunque Fernández sabía de su existencia, era la primera vez que lo tenía entre sus manos. El veterinario de la ULPGC ha hecho más de 70.000 necropsias desde los años 90, y unas 1.400 han sido a cetaceos, pero no podía evitar sentirse como el pirata que encuentra un tesoro escondido. Su bagaje científico y cultural le ayudó a saber que aquella roca era una pieza de coleccionista. Lo recordaba de los cuentos de su infancia. En concreto aquel pasaje de Moby Dick donde el capitán Ahab sentenciaba frente a personas de alta alcurnia que todo aquellos perfumes y joyas que portaban no eran más que «excremento de cachalote enfermo».

Fernández había comprobado la razón que tenían aquellas palabras de primera mano. El ámbar gris es una joya que antaño se rifaban las perfumerías para conseguir los mejores productos. Una pieza que, por su peso –calculado posteriormente en unos 9 kilos– podría estar valorada en medio millón de euros. No en vano el precio de cada kilo es de unos 50.000 euros.

El ámbar gris es una joya que se rifaban perfumerías para conseguir los mejores productos

La emoción de Fernández era la de cualquier científico. «Una vez supe la causa de la muerte el cortisol descendió por debajo del basal», rememora Fernández. Aquella piedra era la respuesta a los problemas intestinales y la infección posterior por dos bacterias que había causado la lenta muerte del cachalote. Las bacterias, probablemente, habrían huído de su colon y habían recorrido todo el organismo del animal hasta llegar al corazón, donde causaron una gran hermorragia. «El animal estaba para entrar en la UCI», revela el veterinario.

Lo que nunca imaginó es que esa roca de un fuerte olor a almizcle, que ahora custodia en las dependencias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), se fuera a convertir en un objeto de deseo alrededor del globo.

Alto valor

Los titulares llegaron después de su primera entrevista. Primero fueron los medios locales y luego los nacionales. De ahí, al resto del mundo. Grandes medios como la BBC y The Guardian se hicieron eco de aquel magnífico hallazgo. Pero no tanto por su valor científico, sino por las posibilidades comerciales que se abrían. Todo el mundo empezó a hablar de aquel maravilloso oro flotante valorado en 500.000 euros. Y, sin embargo, casi nadie hizo mención de un detalle fundamental: la piedra que acabó con la vida del cachalote de La Palma no se puede comercializar de manera legal.

El cachalote es una especie incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esto limita su comercio –del animal en sí y de sus subproductos y derivados, como el ambar gris– en todo el mundo. El cachalote es una especie amenazada, en Canarias especialmente por la contaminación de plásticos y las colisiones con embarcaciones.

«Canarias es el lugar del mundo con más varamientos de cachalotes con signos de colisión, sin embargo, el Gobierno autonómico aun no ha tomado medidas para solucionar este problema», replica la bióloga marina de la Universidad de La Laguna (ULL), Natacha Aguilar. De hecho, en un estudio realizado en la ULL en 2016 ya se advierte de que la población local de cachalotes no puede soportar el nivel de choques con buques al que se les está sometiendo.

Pero el cachalote de La Palma murió de una causa natural. Tan natural como quien «tiene piedras en el riñón que no puede expulsar», como explica Fernández. El caso del animal no es único, pero sí raro. Se calcula que solo un 1% de estos cetaceos crea estas bolas de excremento, picos de calamar y secreciones. «El ambar gris una sustancia con una consistencia similar a la cera que se forma en el conducto biliar del sistema digestivo de los cachalotes», explica Aguilar.

Se forma por cuando se acumula alrededor de picos de calamares. «Se especula que esto es para proteger el intestino de los cortes que podrían producirle estos picos», revela la bióloga marina. Pero no es la única. Otra hipótesis apunta que las bolas de ámbar se generarían cuando el intestino se inflama por otras razones, como parásitos. Esto último «explicaría por qué solo se genera en un 1% de los cachalotes, a pesar de que todos comen calamares y otros cefalópodos».

Aún más raro que haber producido esa roca es no haberla podido expulsar. «Normalmente se defecan», explica la bióloga. Pero el cetáceo que llegó a La Palma no pudo hacerlo y probablemente su estreñimiento fuera lo que le llevó al final de sus días. «Lo encontramos en una playa donde no hay muchos varamientos y es por una razón muy sencilla: hoy hay grandes corrientes que lleguen de manera natural hasta Nogales», recuerda, por su parte, Fernández.

Se calcula que solo un 1% de estos cetáceos crea estas bolas de secreciones y picos de calamar

Probablemente el cachalote empezó a sentirse enfermo en alta mar, poco a poco dejó de comer y un día, cuando no pudo aguantar más, buscó un lugar en paz para morir. Lo encontró en La Palma, algo que para Fernández adquiere cierto simbolismo más allá de la relevancia científica. «Me gusta pensar que llegó allí para devolver al pueblo palmero lo que la naturaleza les ha hurtado el volcán», insiste Fernández.

Antaño esta pieza de coleccionista era muy cotizada y traía fortuna a aquel que lo encontraba. Como el ámbar gris flota en el agua, los navegantes lo buscaban en los santuarios de cetáceos pero también llegaban sin demasiada dificultad a algunas playas. «Se las conocía como las playas de ámbar», explica Natacha Aguilar. En Canarias siempre ha habido tantos cachalotes que una de La Graciosa llegó a ser una de estas islas del tesoro. A día de hoy, esta extensa playa con elevaciones de arena blanca mezcladas entre rocas volcánicas y expuesta a los vientos del norte, sigue conociéndose como playa del Ámbar, aunque ahora es mucho más común la llegada de microplásticos.

Otros no tenían tanta delicadeza ni querían esperar tanto para poder palpar las mieles de este tesoro. «Durante un tiempo buscaban los cachalotes que varaban y los abrían en busca de ambar gris», revela Txema Brotons, director científico de la Asociación Tursiops, que se dedica a rastrear los cachalotes que habitan en el Mediterráneo occidental y en concreto de las Islas Baleares.

La playa del Ámbar, en La Graciosa, llegó a convertirse en una de las ‘islas del tesoro’ de esta piedra preciosa

Hoy la búsqueda de ámbar gris ya no es activa como lo fue durante la España ballenera. Las leyes internacionales de protección de los cachalotes han conseguido su fin: hacerlo poco atractivo. De hecho, ha perdido valor incluso en la perfumeria. Los principales componentes del ámbar gris se suele reemplazar en la industria perfumística con sustancias sintéticas que conservan las propiedades fijadoras y aromáticas. El más importante de ellos es el ambrox, que le ha reemplazado en mayor medida y es más ampliamente usado como odorizante en la elaboración de perfumes.

Más de una decena

Aún así, hay gente que aún lo encuentra. La Asociación Tursiops ya ha recibido una decena, aunque no se ha quedado con ninguno. «Se dirigen a nosotros para que podamos echarles un vistazo y siempre les decimos lo mismo: que su venta es ilegal», explica Brotons, que admite que quizás el mercado negro estaría interesado en él. «Lo que sabemos es que nadie nos ha vuelto a comentar si lo pudieron vender», resalta.

Tampoco se podrán comercializar los casi diez kilos de ámbar gris que expulsó el cachalote de la Palma, que a día de hoy sigue analizándose en la ULPGC. Cuando la exploración científica llegue a su fin, será el momento de elegir el lugar en el que reposará y Fernández lo tiene claro: debe regresar a la Isla Bonita. «Una vez termine de explorarlo, lo cederé a los palmeros. Es donde debe estar, porque está claro que este animal llegó a La Palma para entregarles algo».