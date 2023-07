Claves sobre el síndrome del intestino irritable

El síndrome del intestino irritable –también conocido como colon irritable– es, según la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), la principal patología funcional de este conjunto de órganos. De hecho, se estima que entre un 10 y un 20% de la población estatal padece esta enfermedad, si bien la proporción es similar en cualquier país del mundo. Pero, ¿por qué se caracteriza y cómo debe abordarse desde el punto de vista nutricional? Con el propósito de resolver estas dudas y conocer más detalles sobre la dolencia, Roshni Peswani, dietista y nutricionista del Hospital Perpetuo Socorro (HPS), profundiza en una serie de claves.

-Sintomatología. Tal y como informa la especialista del citado centro de la capital grancanaria, la sintomatología característica de este trastorno es muy variada e incluye la presencia de distensión y dolor abdominal, cambios en el tránsito intestinal –con predominio de estreñimiento o diarrea, en función de cada caso– , exceso de gases, tenesmo –sensación de evacuación incompleta– y náuseas.

-Diagnóstico. Según indica la profesional, no hay una prueba específica que confirme la presencia del síndrome del intestino irritable, por lo que su diagnóstico se centra en analizar la sintomatología que manifiesta cada paciente y en descartar la existencia de otras afecciones como la celiaquía, la enfermedad de Crohn, algún tipo de cáncer o la litiasis biliar. «En realidad, se lleva a cabo un diagnóstico de exclusión. Ahora bien, la persistencia de los síntomas descritos contempla una duración de al menos tres meses», aclara Peswani.

-Repercusiones. La patología tiene un impacto notable en la calidad de vida de los aquejados. Tan es así, que son muchos los pacientes que se aíslan de la vida social por miedo a que la sintomatología se manifieste fuera del entorno de su hogar. «En las consultas, hemos visto casos de personas que han perdido su puesto de trabajo por continuas faltas motivadas por las molestias que provoca esta enfermedad. Otras no se atreven a viajar y, ni siquiera, a completar un trayecto desde la capital hasta el sur de la Isla», asevera la nutricionistas. «Todo esto afecta al estado de ánimo y al carácter. Por tanto, es frecuente que la sensación de tristeza esté presente en muchísimos casos», agrega.

-Causas. Aunque se desconocen las causas que propician la aparición de este problema de salud, existen factores que pueden contribuir a su desarrollo. Y es que, a menudo, la patología está asociada a un crecimiento excesivo de bacterias en los intestinos, la ingesta de algún tratamiento antibiótico, infecciones como la salmonelosis, el estrés, el tipo de alimentación, el consumo de alcohol o la predisposición genética.

-Evolución. De forma general, el síndrome cursa con crisis sintomáticas que se alternan con períodos en los que los síntomas son menos intensos. En base a la información publicada por la FEAD, la patología nunca evoluciona hacia un empeoramiento ni deriva en otras patologías, pues la sintomatología no es fruto de un daño o de una lesión. «Lo más importante es que los pacientes comuniquen a los especialistas los cambios que experimentan», apunta la experta en Nutrición y Dietética.

-Dieta. Hay que señalar que los pacientes afectados por el colon irritable deben seguir una dieta personalizada, pues no hay una pauta nutricional concreta establecida para manejar esta dolencia. «Sabemos que esta enfermedad desencadena en muchas intolerancias alimentarias, ya que es en los intestinos donde se degradan y se absorben diferentes sustancias como la fructosa o la lactosa, por ejemplo. Por eso, es habitual que no toleren algunas frutas o legumbres y otros alimentos sanos, pero esto no quiere decir que exista una dieta única», advierte la nutricionista. Teniendo en cuenta esto, la intervención de los profesionales está enfocada en intentar revertir estas intolerancias y en volver a introducir, de forma gradual, ciertos alimentos. Con el fin de aliviar la sintomatología, es frecuente recurrir a la dieta Fodmap, un patrón nutricional que apuesta por reducir el consumo de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. «Hablamos de carbohidratos fermentables de cadena corta, pero no es una dieta que se pueda seguir toda la vida porque a la larga puede ser muy deficitaria», anota Roshni Peswani. «Es cierto que el abordaje de la eliminación de alimentos puede ser común en la mayoría de los pacientes, pero a la hora de reintroducirlos en la dieta es fundamental estudiar cada caso de forma individual. Todo este proceso va a acompañado del consumo de suplementos», agrega. A esto se suma la recomendación de comer de forma pausada y de masticar muy bien los alimentos.