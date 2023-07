Los sindicatos canarios piden a Educación más personal, bajar ratios y financiación. Los sindicatos mayoritarios del sector educativo en Canarias, Anpe Canarias y Stec-IC, reclaman al nuevo consejero de Educación, Formación Profesional (FP) y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, un incremento de la financiación para alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en la enseñanza no universitaria. Un objetivo que no se cumplió durante la pasada legislatura pese al aumento de fondos.

«La principal reivindicación es que intente que se entienda que cuando hablamos de inversión educativa no se confunda con gasto. Que lleguemos a ese 5% del PIB, que es fundamental, y para ello que debe considerar que no estamos hablando de gastar si no de invertir, entendiendo que ese resultado no será a corto plazo sino a medio y largo plazo», apunta Pedro Crespo, presidente de Anpe Canarias. En ese sentido, entiende que el principal problema de la educación canaria es el déficit de financiación crónico que ha padecido durante años.

«La ley canaria de Educación indica que el 5% del Producto Interior Bruto debe de estar dedicado al sector. De momento se ha ido elevando en los últimos años pero todavía no se ha alcanzado. Queremos que se llegue para el año que viene. Creo que ya se están dando las condiciones para que se puedan hacer. Esa es una prioridad que nosotros creemos insoslayable», añade Gerardo Rodríguez, miembro del Secretariado Nacional de Stec-IC.

Ese incremento de las partidas presupuestarios es necesario para poder cumplir con otros objetivos en defensa de una mejora de la educación pública en las Islas. Una mayor financiación ayudaría a continuar con el descenso de las ratios de alumnos por aula, una iniciativa que ya se aplicó en la pasada legislatura y que piden que se mantenga.

Compromiso

«Tiene que existir un plan plurianual de reducción de las ratios que llegue a todos los niveles y que mejore la atención a la diversidad. Hemos conseguido reducciones puntuales, pero necesitamos que esas mejoras se amplíen y extiendan. El Partido Popular nos afirmó durante la campaña que apostaría por esa reducción y confiamos en su palabra», señala Crespo.

El descenso de las ratios llevó a una reducción de la tasa de abandono escolar temprano, que se situó en 2022 en el 11,7% en las Islas. «Es una lectura positiva, hay que intentar que el alumnado titule. Se avanzó, es cierto que estuvo condicionado por la pandemia, pero fue positivo y mejoró la situación de Canarias en relación a otras regiones pero hay que seguir trabajando. El objetivo es que se de una enseñanza de calidad y para eso no basta con bajar las ratios», apostilla.

Acuerdo

En este sentido, apuntan a la necesidad de cumplir el acuerdo alcanzado y firmado por unanimidad entre Educación y todos los sindicatos que llamaba a seguir reforzando la atención a la diversidad, rebajar el horario lectivo del cuerpo de maestros de 25 a 23 horas lectivas a la semana y a que no hubiera grupos mezclados en una misma clase. «Queremos que se cumplan ese acuerdo. Hay una comisión de seguimiento y tienen que reunirse para ver como van las cosas», añade Rodríguez.

Anpe apunta a la sobrecarga de los equipos docentes por la escasa dotación de personal administrativo en los centros educativos públicos de Canarias por lo que reclama un aumento de la plantilla para mejorar su funcionamiento. «Durante el curso pasado se han multiplicado las quejas por parte de los equipos directivos, que insisten en las complicaciones que se viven en los centros educativos por la falta de estos trabajadores», explica Crespo.

De hecho, una de las principales quejas de los trabajadores y de los sindicatos es la burocracia a la que tienen que hacer frente los docentes y, que en muchos casos, no está relacionada directamente con su función educativa.

«Están haciendo un esfuerzo enorme, en muchas situaciones para poder solventar temas que a ellos no les competen. Están ahogados en el papeleo y la burocracia y tienen que tener más tiempo para enseñar», remata Rodríguez.

También ven necesario aumento de plantilla en el personal docente para igualar a las Islas con otras comunidades autónomas que tienen el mismo número de alumnos y cuentan con más personal. «Debe aumentar la plantilla», sostiene Stec-IC. Además alertan de la desaparición de las aulas unitarias de Canarias y el incumplimiento del acuerdo marco al respecto. «No se ha oficializado, está firmado desde 2004 y sin embargo no ha pasado todavía al Boletín Oficial de Canarias (BOC). Queremos que las unitarias tengan futuro, que no se puedan desmantelar», detalla.

Interinos

Sin duda, uno de los mayores problemas que enfrenta la educación pública en Canarias es el proceso de estabilización del personal interino, que se acordó resolver en 2024 tras la avalancha de peticiones recibidas. «Debe abordarse de entrada. Ahora hace falta resolverlo a la espera de que muchos de esos interinos puedan colocarse en sus lugares de origen. Hay 35.000 inscritos para Canarias, sacamos el mayor número de plazas, casi 4.000, y pueden dejar a muchos interinos de aquí sin trabajo. Es un problemón que tenemos que abordar urgentemente», subraya Rodríguez. Los dos sindicatos mayoritarios reclaman al nuevo consejero que el proceso sea lo más justo posible para el personal interino del Archipiélago.

También piden un verdadero plan de infraestructuras educativas que permita contar con una red digna, adecuada y suficiente de centros. Hay muchos centros obsoletos y otros que se han quedado pequeños. Denuncian que no se han eliminado todos los barracones ni las cubiertas de amianto y es urgente seguir techando patios y mejorando la accesibilidad. Además, es necesario llevar a cabo la actualización de la normativa reguladora del profesorado de religión en Canarias, negociando un convenio colectivo, de tal forma que este colectivo no sufra discriminación alguna. Solicitan también, que se realicen las transferencias desde el Ministerio del profesorado de Educación Primaria, sin que este proceso suponga retroceso alguno en sus condiciones laborales.

Entre otros objetivos plantean un desarrollo ambicioso de la ley contra el cambio climático para que los centros se adapten a esa lucha. «Hicimos unas aportaciones a ley, desde la perspectiva de la educación, y queremos que se ejecuten», pide Rodríguez.

Reclaman un impulso de los comedores escolares de gestión directa. «Que no sea producto de un catering. Que la comida se haga en los colegios y que pueda servirse al instante. Y creemos conveniente un refuerzo del ecocomedor, es decir aquellos que se nutran de productos ecológicos y locales», puntualiza.

A todo esto se suma el desarrollo de la Lomloe o Ley Celaá que sigue sin estar claro cómo se desplegará. Una batería de retos y temas pendientes que los sindicatos esperan que gestione el nuevo equipo al frente de la Consejería de Educación, FP y Deportes.