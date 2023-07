El alumnado que ha decidido realizar una formación de ciclo superior ya tiene muchas más opciones de acceder a la universidad gracias al convenio firmado entre la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC) y el ICSE (Instituto Canario Superior de Estudios). La razón para el desarrollo de este convenio, en palabras del rector de la institución universitaria, Antonio Rodríguez, es “favorecer esa pasarela dentro la educación superior canaria, que incluye los ciclos formativos de grado superior y la educación universitarios”. La novedad que ofrece este acuerdo, que ya la normativa nacional impulsa y favorece, es el trabajo conjunto para que los itinerarios formativos de los ciclos permitan una permeabilidad del alumnado hacia la universidad. Es decir, se complementa la formación del alumnado para “que tengan trabajo adelantado si quieren con posterioridad acceder a la universidad”, comenta el rector.

Desde la firma del convenio, el pasado mes de enero, se ha ido trabajando para que en este curso el alumnado ya pueda disfrutar de las ventajas de la colaboración intereducativas. Una de esas ventajas es que el alumnado de los ciclos superiores del ICSE puede hacer periódos de prácticas en los proyectos de investigación que realiza la Universidad. “Esto significa que todo lo que son los periodos de prácticas del alumnado de ciclos superiores se puede computar como periodos de investigación, lo cual no es solo beneficioso para el alumnado, sino también para la sociedad, porque toda la investigación que se realiza tiene una transferencia social”.

Aunque puede parecer que el alumnado más beneficiado por este convenio puede ser el que realiza el tránsito desde los ciclos superiores a la educación universitaria el rector Rodríguez asegura que “para los alumnos de la universidad es muy beneficioso porque supone llevar enseñanzas a la acción. Uno cuando estudia no solo adquiere una formación reglada, sino tiene que adquirir una serie de experiencias que aportan valor a su currículo. Sin ir más lejos, los alumnos universitarios, gracias a este convenio pueden hacer labores de mentorización, que son experiencias de valor añadida en cualquier currículo hoy en día”.

El convenio contempla estos cursos de pasarela, por ejemplo, en el “doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, en el que se ha acreditado con el ICSE un ciclo formativo en realización de grado superior, y más adelante vamos a acreditar uno de producción. También hemos acreditado uno en el ámbito de Ciencias de la Salud el de higiene bucodental, que el ICSE no tenía, y las prácticas de los y las higienistas van a ser en la Universidad. Y algunos más que pueden consultarse en la web”, comenta el rector.

Las matrículas están abiertas en ambas instituciones, unos estudios de carácter privado que muchas familias puede que piensen que no están a su alcance. “Pero no es así”, comenta el rector “La inversión merece la pena, tanto en titulaciónes que están en las universidades públicas canarias como las que no. Y aunque sabemos que es un esfuerzo económico importante, y de hecho nuestro perfil de estudiante privado es de personas que trabajan y quieren mejorar o ampliar las áreas de trabajo en la que se desarrollan. La educación universitaria privada es cara porque no tenemos subvención y porque los recursos que dedicamos a ellos son caros. Aunque los precios varían por cada uno de las titulaciones, sí que es verdad que Psicología o Nutrición son más baratas que, por ejemplo, Odontología o Medicina. Igualmente, aunque somos una entidad privada hacemos una labor pública, porque emitimos títulos oficiales y somos muy conscientes de ello. Somos muy rigurosos y las agencias de evaluación nos auditan de tal manera que certifican que nuestras titulaciones cumplen con creces con las exigencias del Ministerio, por lo que estoy muy orgulloso de la labor que cumple todo el equipo para conseguir esos estándares. Por otra parte, hemos conseguido convenios con bancos que facilitan créditos exclusivos para estudiar en nuestra universidad a intereses muy bajos, lo que facilita enormemente poder completar unos estudios en la Universidad Fernando Pessoa en Canarias”.

La UFPC la conforma una comunidad de 1.400 estudiantes, de ellos, el 98% son presenciales. “La presencialidad le aporta un valor muy grande y un sentimiento de pertenencia al alumnado. Fomentamos la interactuación dentro de la comunidad y con la sociedad, lo cual aporta un valor añadido no solo a la formación, sino a sus currículos y a la sociedad en la que nos desarrollamos. Por ejemplo, tenemos convenios en los que, a través de Cruz Roja, vienen personas inmigrantes a hacerse tratamientos odontológicos. Esto pone al alumnado en un contexto que rara vez va a tener si está en otro tipo de entidad educativa y les aporta unos valores que da carácter a nuestra formación”.