Los fotoprotectores orales se tienen que combinar con las cremas tópicas

Los fotoprotectores orales se presentan como un método que ayuda a proteger la piel de las agresiones del sol. Sin embargo, estas pastillas deben utilizarse como un complemento, por lo que no pueden sustituir en ningún caso a las cremas tradicionales. «Este recurso nunca puede actuar como un sustituto del protector solar tópico ni de las medidas físicas de fotoprotección como las gafas de sol, los gorros o las sombrillas. Es un gran error pensar que solo con el hecho de tomar una cápsula, la piel ya se encuentra protegida», asevera la dermatóloga Noemí Guillermo, integrante de la Sección Canaria de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Ahora bien, ¿por qué se caracterizan estos compuestos? Tal y como explica la facultativa, se trata de complementos alimenticios ricos en sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, que aumentan la resistencia de la piel frente a la radiación solar. Existen varios tipos, pero en general suelen estar constituidos por extractos de plantas, vitaminas, carotenoides u oligoelementos. «Son recomendables para las personas que presentan fototipos bajos –de piel clara, pelo y ojos claros–, aquellas que pasan muchas horas expuestas al sol o que tienen tendencia a la aparición de manchas en la piel y para los pacientes que sufren enfermedades cutáneas que empeoran con la radiación solar», agrega. Al listado se suman los sujetos que quieren frenar el envejecimiento producido por el sol.

Según informa la especialista, lo ideal es tomar una cápsula diaria por la mañana en las épocas en las que hay más radiación solar –entre mayo y septiembre–. Si la persona no se incluye en ninguno de los grupos anteriormente mencionados, es posible recurrir a ellos de forma ocasional a la hora de ir a tomar el sol a playas o piscinas. «Hay que descartar la idea de aumentar la dosis, ya que esto no confiere una mayor protección a la piel. De hecho, puede estar contraindicado», advierte la doctora. Teniendo en cuenta esto, ¿es recomendable que su uso esté prescrito por un profesional? A juicio de la experta, sí. «En el mercado existen muchos fotoprotectores orales y no todos son aconsejables para todo el mundo. Por tanto, es importante estudiar el caso de cada paciente para poder indicarle cuál es el más adecuado», anota.

En cuanto a los efectos secundarios, hay que decir que estos productos no suelen provocar daños colaterales, salvo que la persona sea alérgica a alguno de los componentes. No obstante, existen otros casos en los que pueden surgir efectos indeseados. «Un ejemplo lo ponen las personas con tendencia a la hiperpigmentación que deciden utilizar un fotoprotector oral con betacarotenos, ya que esta sustancia puede favorecer la aparición de más manchas en la piel por el poder que tiene de potenciar la producción de melanina. Por eso, es muy importante consultar siempre con un dermatólogo», insiste la doctora Guillermo.

Con el fin de evitar las quemaduras y el desarrollo de un cáncer de piel como el melanoma, la integrante de la AEDV recomienda utilizar cremas protectoras todo el año, independientemente de que la intención no sea tomar el sol. «La gente suele creer que el sol solo hace daño cuando vamos a la playa y nos tumbamos. Hay que saber que la radiación solar también incide en la piel cuando paseamos al aire libre o nos movemos por la calle para hacer nuestras tareas diarias», resalta. Por tanto, además de utilizar cremas, es conveniente hacer uso de gafas de sol y sombreros, y buscar zonas de sombra. «Las cremas deben tener un factor de fotoprotección de 50 como mínimo y ser eficaces contra todo el espectro de la luz solar: luz ultravioleta A y B, luz visible e infrarrojos», recalca la dermatóloga.

Además, es fundamental hidratarse y evitar exponerse al sol entre las 12.00 y las 16.00 horas, ya que es la franja horaria de máxima radiación ultravioleta. «En este intervalo, tenemos muchas más posibilidades de quemarnos, sobre todo las personas con fototipos claros. Si ya se ha producido el daño, lo mejor es ducharse con agua fría, aplicar compresas húmedas y utilizar alguna loción after sun», apunta Noemí Guillermo. Si las quemaduras son muy intensas, es necesario acudir a la consulta de un especialista para que examine la piel y paute el tratamiento oportuno.